https://ria.ru/20240814/forum-1966130550.html

Буддийский форум призвал к открытости и доступности образования

Буддийский форум призвал к открытости и доступности образования - РИА Новости, 14.08.2024

Буддийский форум призвал к открытости и доступности образования

II Международный буддийский форум призвал к открытому и всеобщему доступу к современному образованию, а также к созданию условий для общедоступного... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:36

2024-08-14T12:36

2024-08-14T12:36

религия

россия

улан-удэ

бангладеш

екатерина ii

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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. II Международный буддийский форум призвал к открытому и всеобщему доступу к современному образованию, а также к созданию условий для общедоступного паломничества в крупнейшие образовательные и духовные центры буддизма. "Образование, сочетающее традиционные ценности и современные методы преподавания, использование инновационных технологий наряду с сохранением человечности является важнейшей частью развития буддизма. Доступ к современному образованию должен быть открытым и общедоступным, курсы по изучению буддизма целесообразно вводить в университетах и средних учебных заведениях, базируясь на проповеди добра, непричинения вреда живому, общечеловеческого взаимодействия. Важнейшей частью является создание условий для поддержания общедоступного духовного паломничества, позволяющего посетить крупнейшие буддийские образовательные и исследовательские центры", - говорится в резолюции форума, опубликованной на его сайте. II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводился в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это были Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Кроме того, в рамках форума в Иволгинском дацане состоялась конференция о наследии нетленного ламы Этигэлова. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240813/rossija-1965953195.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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россия, улан-удэ, бангладеш, екатерина ii