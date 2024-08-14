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В Международной буддийской конфедерации рассказали о потенциале буддизма - РИА Новости, 14.08.2024
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Религия
 
15:11 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/buddizm-1966168470.html
В Международной буддийской конфедерации рассказали о потенциале буддизма
В Международной буддийской конфедерации рассказали о потенциале буддизма - РИА Новости, 14.08.2024
В Международной буддийской конфедерации рассказали о потенциале буддизма
Буддизм необходим в нынешнем мире, потому что у него есть потенциал помочь человечеству в решении серьезнейших проблем, заявил генеральный секретарь... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:11
2024-08-14T15:11
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
буддизм
религия
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Буддизм необходим в нынешнем мире, потому что у него есть потенциал помочь человечеству в решении серьезнейших проблем, заявил генеральный секретарь Международной буддийской конфедерации Шарце Хенсур Ринпоче Жангчуп Чоеден. "Буддизм становится все более ощутимым, и сообщество буддистов растет. Буддизм - это необходимость в нынешнем мире. Есть необходимость в буддизме, потому что у него есть потенциал помочь человечеству, потенциал решать серьезнейшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал он на закрытии конференции о нетленном ламе Этигэлове в Иволгинском дацане в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности". II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо-лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских, религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран: Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - это больше, чем в 2023 году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие темы. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института Пандито Хамбо-лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также прошла конференция, посвященная нетленному ламе Этигэлову.
https://ria.ru/20240814/forum-1966129377.html
россия
улан-удэ
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россия, улан-удэ, бангладеш, буддизм, религия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Буддизм, Религия
В Международной буддийской конфедерации рассказали о потенциале буддизма

Генсек Международной буддийской конфедерации: буддизм необходим в нынешнем мире

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПленарное заседание в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ.
Пленарное заседание в рамках II Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ. - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Пленарное заседание в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ.
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УЛАН-УДЭ, 14 авг – РИА Новости. Буддизм необходим в нынешнем мире, потому что у него есть потенциал помочь человечеству в решении серьезнейших проблем, заявил генеральный секретарь Международной буддийской конфедерации Шарце Хенсур Ринпоче Жангчуп Чоеден.
«
"Буддизм становится все более ощутимым, и сообщество буддистов растет. Буддизм - это необходимость в нынешнем мире. Есть необходимость в буддизме, потому что у него есть потенциал помочь человечеству, потенциал решать серьезнейшие проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня", - сказал он на закрытии конференции о нетленном ламе Этигэлове в Иволгинском дацане в рамках II Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности".
II Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито Хамбо-лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских, религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран: Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий - это больше, чем в 2023 году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие темы. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института Пандито Хамбо-лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также прошла конференция, посвященная нетленному ламе Этигэлову.
На открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Международный буддийский форум призвал сохранять традиционные ценности
Вчера, 12:33
 
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