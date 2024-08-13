https://ria.ru/20240813/vystavka-1965975879.html

Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре

Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре - РИА Новости, 13.08.2024

Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре

Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее (ГИМ) поможет посетителям ощутить преемство духовной и культурной традиции... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:51

2024-08-13T17:51

2024-08-13T17:51

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россия

москва

российская империя

патриарх кирилл (владимир гундяев)

иван грозный

борис годунов

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее (ГИМ) поможет посетителям ощутить преемство духовной и культурной традиции народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, во вторник он выступил на открытии выставки. Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию основания обители, откроется 14 августа в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщали ранее в пресс-службе ГИМ. Посетители смогут увидеть артефакты XVI–XVII веков, "сохранившие мемориальный характер связи с историческими персоналиями": вкладные памятники Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох в истории России, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие выдающиеся памятники лицевого шитья XVI–XIX веков. Патриарх отметил, что каждому посетителю эта выставка откроется с той стороны, которую "пишет" и формирует сам посетитель. "Историк, конечно, откроет для себя значимые артефакты прошлого, связанные с жизнью российских правителей, видных государственных и церковных деятелей. Но - самое главное - выставка, оснащённая передовыми интерактивными технологиями, поможет посетителям ощутить преемство духовной, культурной традиции нашего народа и почувствовать свою реальную к ней причастность", – сказал патриарх Кирилл. Он процитировал слова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым память противостоит уничтожающей силе времени, и в этом её величайшее нравственное значение. "Отношение людей к национальной истории - один из показателей духовной зрелости общества, его нравственной и творческой силы", - заключил патриарх Кирилл. Говоря о выставке, генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин ранее отмечал, что в 1922 году Новодевичий монастырь закрыли, а на его территории организовали музей, ставший в 1934 году филиалом Государственного исторического музея. По его словам, именно статус музея помог сохранить многие святыни монастыря и сам шедевр православного зодчества. Он подчеркнул, что после передачи в 2010 году монастыря РПЦ, связь Исторического музея и обители не прервалась, так, например, ведется строительство экспозиционно-выставочного центра, где будут представлены уникальные коллекции Исторического музея, отражающие историю русского православия. По его словам, новый музей станет "предисловием к знакомству с ансамблем монастыря". Пространство выставки будет наполнено интерактивными технологиями: проекциями, интерактивными картами, аудиоинсталляциями, которые создадут эффект погружения во многовековую историю монастыря. При поддержке благотворительного фонда "Транссоюз" и компании ОМК, специально к выставке были отреставрированы уникальные иконы и предметы церковного облачения, которые впервые будут представлены широкой публике. По данным на сайте РПЦ, Новодевичий монастырь был основан московским великим князем Василием III около 1524 г. в пригороде Москвы на Девичьем поле. Соборный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери был построен по образцу Успенского собора Кремля. Стены и башни монастыря построены в XVI-XVII вв., большая часть ныне существующих зданий относится ко 2-й половине XVII в. Обитель была закрыта в 1922 г., с 1934 г. она стала филиалом Государственного исторического музея. В 1994 г. был учрежден женский монастырь. В 2010 году Новодевичий монастырь был передан в безвозмездное бессрочное пользование РПЦ. Отмечается, что Монастырь известен своим некрополем, где похоронены выдающиеся деятели Российской империи, представители русской культуры и государственные деятели советского времени.

https://ria.ru/20240705/muzeykazachestva-1957558881.html

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Артем Смирнов

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