Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип проекта Музейные маршруты России - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
Музейные маршруты России
 
17:51 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/vystavka-1965975879.html
Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре
Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре - РИА Новости, 13.08.2024
Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее (ГИМ) поможет посетителям ощутить преемство духовной и культурной традиции... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:51
2024-08-13T17:51
музейные маршруты россии
россия
москва
российская империя
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иван грозный
борис годунов
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965974632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e7d5a3782a157322f692d8c09a1bc45.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее (ГИМ) поможет посетителям ощутить преемство духовной и культурной традиции народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, во вторник он выступил на открытии выставки. Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию основания обители, откроется 14 августа в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщали ранее в пресс-службе ГИМ. Посетители смогут увидеть артефакты XVI–XVII веков, "сохранившие мемориальный характер связи с историческими персоналиями": вкладные памятники Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох в истории России, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие выдающиеся памятники лицевого шитья XVI–XIX веков. Патриарх отметил, что каждому посетителю эта выставка откроется с той стороны, которую "пишет" и формирует сам посетитель. "Историк, конечно, откроет для себя значимые артефакты прошлого, связанные с жизнью российских правителей, видных государственных и церковных деятелей. Но - самое главное - выставка, оснащённая передовыми интерактивными технологиями, поможет посетителям ощутить преемство духовной, культурной традиции нашего народа и почувствовать свою реальную к ней причастность", – сказал патриарх Кирилл. Он процитировал слова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым память противостоит уничтожающей силе времени, и в этом её величайшее нравственное значение. "Отношение людей к национальной истории - один из показателей духовной зрелости общества, его нравственной и творческой силы", - заключил патриарх Кирилл. Говоря о выставке, генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин ранее отмечал, что в 1922 году Новодевичий монастырь закрыли, а на его территории организовали музей, ставший в 1934 году филиалом Государственного исторического музея. По его словам, именно статус музея помог сохранить многие святыни монастыря и сам шедевр православного зодчества. Он подчеркнул, что после передачи в 2010 году монастыря РПЦ, связь Исторического музея и обители не прервалась, так, например, ведется строительство экспозиционно-выставочного центра, где будут представлены уникальные коллекции Исторического музея, отражающие историю русского православия. По его словам, новый музей станет "предисловием к знакомству с ансамблем монастыря". Пространство выставки будет наполнено интерактивными технологиями: проекциями, интерактивными картами, аудиоинсталляциями, которые создадут эффект погружения во многовековую историю монастыря. При поддержке благотворительного фонда "Транссоюз" и компании ОМК, специально к выставке были отреставрированы уникальные иконы и предметы церковного облачения, которые впервые будут представлены широкой публике. По данным на сайте РПЦ, Новодевичий монастырь был основан московским великим князем Василием III около 1524 г. в пригороде Москвы на Девичьем поле. Соборный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери был построен по образцу Успенского собора Кремля. Стены и башни монастыря построены в XVI-XVII вв., большая часть ныне существующих зданий относится ко 2-й половине XVII в. Обитель была закрыта в 1922 г., с 1934 г. она стала филиалом Государственного исторического музея. В 1994 г. был учрежден женский монастырь. В 2010 году Новодевичий монастырь был передан в безвозмездное бессрочное пользование РПЦ. Отмечается, что Монастырь известен своим некрополем, где похоронены выдающиеся деятели Российской империи, представители русской культуры и государственные деятели советского времени.
https://ria.ru/20240705/muzeykazachestva-1957558881.html
россия
москва
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965974632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e749179421df14b10913535d96317ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, российская империя, патриарх кирилл (владимир гундяев), иван грозный, борис годунов, русская православная церковь, исторический музей
Музейные маршруты России, Россия, Москва, Российская империя, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иван Грозный, Борис Годунов, Русская православная церковь, Исторический музей

Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПатриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре
Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
Патриарх Кирилл открыл в ГИМ выставку о Новодевичьем монастыре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее (ГИМ) поможет посетителям ощутить преемство духовной и культурной традиции народа, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, во вторник он выступил на открытии выставки.
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории", приуроченная к 500-летию основания обители, откроется 14 августа в Государственном историческом музее (ГИМ), сообщали ранее в пресс-службе ГИМ. Посетители смогут увидеть артефакты XVI–XVII веков, "сохранившие мемориальный характер связи с историческими персоналиями": вкладные памятники Ивана Грозного и Бориса Годунова, царевны Софьи Алексеевны, а также портреты исторических государственных и церковных деятелей разных эпох в истории России, а также произведения художественных мастерских Новодевичьего монастыря, включающие выдающиеся памятники лицевого шитья XVI–XIX веков.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПатриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, директор ГИМа Алексей Левыкин и первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, директор ГИМа Алексей Левыкин и первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, зампред председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, директор ГИМа Алексей Левыкин и первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин
Патриарх отметил, что каждому посетителю эта выставка откроется с той стороны, которую "пишет" и формирует сам посетитель. "Историк, конечно, откроет для себя значимые артефакты прошлого, связанные с жизнью российских правителей, видных государственных и церковных деятелей. Но - самое главное - выставка, оснащённая передовыми интерактивными технологиями, поможет посетителям ощутить преемство духовной, культурной традиции нашего народа и почувствовать свою реальную к ней причастность", – сказал патриарх Кирилл.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 4
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 4
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 4
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 4
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
4 из 4
Он процитировал слова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым память противостоит уничтожающей силе времени, и в этом её величайшее нравственное значение.
"Отношение людей к национальной истории - один из показателей духовной зрелости общества, его нравственной и творческой силы", - заключил патриарх Кирилл.
Говоря о выставке, генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин ранее отмечал, что в 1922 году Новодевичий монастырь закрыли, а на его территории организовали музей, ставший в 1934 году филиалом Государственного исторического музея. По его словам, именно статус музея помог сохранить многие святыни монастыря и сам шедевр православного зодчества. Он подчеркнул, что после передачи в 2010 году монастыря РПЦ, связь Исторического музея и обители не прервалась, так, например, ведется строительство экспозиционно-выставочного центра, где будут представлены уникальные коллекции Исторического музея, отражающие историю русского православия. По его словам, новый музей станет "предисловием к знакомству с ансамблем монастыря".
Пространство выставки будет наполнено интерактивными технологиями: проекциями, интерактивными картами, аудиоинсталляциями, которые создадут эффект погружения во многовековую историю монастыря. При поддержке благотворительного фонда "Транссоюз" и компании ОМК, специально к выставке были отреставрированы уникальные иконы и предметы церковного облачения, которые впервые будут представлены широкой публике.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМВыставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
Выставка Новодевичий монастырь. Вехи истории в Государственном историческом музее
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 3
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
1 из 3
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
2 из 3
Выставка "Новодевичий монастырь. Вехи истории" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
3 из 3
По данным на сайте РПЦ, Новодевичий монастырь был основан московским великим князем Василием III около 1524 г. в пригороде Москвы на Девичьем поле. Соборный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери был построен по образцу Успенского собора Кремля. Стены и башни монастыря построены в XVI-XVII вв., большая часть ныне существующих зданий относится ко 2-й половине XVII в. Обитель была закрыта в 1922 г., с 1934 г. она стала филиалом Государственного исторического музея. В 1994 г. был учрежден женский монастырь. В 2010 году Новодевичий монастырь был передан в безвозмездное бессрочное пользование РПЦ. Отмечается, что Монастырь известен своим некрополем, где похоронены выдающиеся деятели Российской империи, представители русской культуры и государственные деятели советского времени.
Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Центральный музей российского казачества откроется в декабре 2024 года
5 июля, 09:23
 
Музейные маршруты РоссииРоссияМоскваРоссийская империяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иван ГрозныйБорис ГодуновРусская православная церковьИсторический музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала