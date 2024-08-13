https://ria.ru/20240813/rossija-1965953195.html

В России создадут буддийскую энциклопедию

В России создадут буддийскую энциклопедию - РИА Новости, 13.08.2024

В России создадут буддийскую энциклопедию

Президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на II... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:30

2024-08-13T15:30

2024-08-13T15:30

религия

россия

улан-удэ

бангладеш

екатерина ii

институт стран азии и африки

мгу имени м. в. ломоносова

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ рассказал, что буддийская энциклопедия, подготовка издания которой идёт в России, будет содержать более 50 тысяч статей, а на ее издание уйдет не менее 6 лет. Ранее он сообщил, что в России ведётся работа над созданием буддийской энциклопедии, в которой будут сопоставляться различные культурные подходы, позиции, понятия, и будут представлены известные деятели, которые участвовали в развитии буддизма. "Мы создаём большую энциклопедию, куда войдут, скорее всего, более 50 000 различных глосс, - словарных статей, - и эта работа будет на протяжении более чем 6 лет", - сказал на пресс-конференции по итогам форума Маслов. Он отметил, что с местными буддийскими общинами есть договоренности о развитии новых изданий, книг, статей и журналов. II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме проходят семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html

https://ria.ru/20240813/buddizm-1965874076.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, улан-удэ, бангладеш, екатерина ii, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова