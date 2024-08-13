https://ria.ru/20240813/rossija-1965953195.html
В России создадут буддийскую энциклопедию
В России создадут буддийскую энциклопедию - РИА Новости, 13.08.2024
В России создадут буддийскую энциклопедию
Президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на II... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:30
2024-08-13T15:30
2024-08-13T15:30
религия
россия
улан-удэ
бангладеш
екатерина ii
институт стран азии и африки
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965919603_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_aa360ffe6cdc4c9bc52cb04cd8c2473f.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ рассказал, что буддийская энциклопедия, подготовка издания которой идёт в России, будет содержать более 50 тысяч статей, а на ее издание уйдет не менее 6 лет. Ранее он сообщил, что в России ведётся работа над созданием буддийской энциклопедии, в которой будут сопоставляться различные культурные подходы, позиции, понятия, и будут представлены известные деятели, которые участвовали в развитии буддизма. "Мы создаём большую энциклопедию, куда войдут, скорее всего, более 50 000 различных глосс, - словарных статей, - и эта работа будет на протяжении более чем 6 лет", - сказал на пресс-конференции по итогам форума Маслов. Он отметил, что с местными буддийскими общинами есть договоренности о развитии новых изданий, книг, статей и журналов. II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме проходят семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html
https://ria.ru/20240813/buddizm-1965874076.html
россия
улан-удэ
бангладеш
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965919603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c6e4e5a698743fb0c4ff2bcbc586198.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, улан-удэ, бангладеш, екатерина ii, институт стран азии и африки, мгу имени м. в. ломоносова
Религия, Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Екатерина II, Институт стран Азии и Африки, МГУ имени М. В. Ломоносова
В России создадут буддийскую энциклопедию
Директор ИСАА: в буддийской энциклопедии будет более 50 тысяч статей
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ рассказал, что буддийская энциклопедия, подготовка издания которой идёт в России, будет содержать более 50 тысяч статей, а на ее издание уйдет не менее 6 лет.
Ранее он сообщил, что в России ведётся работа над созданием буддийской энциклопедии, в которой будут сопоставляться различные культурные подходы, позиции, понятия, и будут представлены известные деятели, которые участвовали в развитии буддизма.
"Мы создаём большую энциклопедию, куда войдут, скорее всего, более 50 000 различных глосс, - словарных статей, - и эта работа будет на протяжении более чем 6 лет", - сказал на пресс-конференции по итогам форума Маслов.
Он отметил, что с местными буддийскими общинами есть договоренности о развитии новых изданий, книг, статей и журналов.
II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш
, Белоруссия
, Бразилия
, Бутан
, Вьетнам
, Индия
, Камбоджа
, Китай
, Лаос
, Монголия
, Мьянма
, Непал
, Таиланд
, Шри-Ланка
и Япония
.
На форуме проходят семь панельных дискуссий, на которых обсуждают буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблемы экологии и другие. Кроме того, отдельная секция посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II
.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.