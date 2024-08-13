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В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью - РИА Новости, 13.08.2024
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18:40 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/covid-1966014240.html
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью - РИА Новости, 13.08.2024
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью
Подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:40
2024-08-13T18:40
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, сообщили в Роспотребнадзоре. "Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах", - рассказали в ведомстве журналистам. В последние пять недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19, которая регистрируется на низких значениях. На последней (32 неделе) зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. В настоящее время доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.
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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью

Роспотребнадзор: подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах", - рассказали в ведомстве журналистам.
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В последние пять недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19, которая регистрируется на низких значениях. На последней (32 неделе) зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.
Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. В настоящее время доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.
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Здоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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