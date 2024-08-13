https://ria.ru/20240813/covid-1966014240.html

В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью

В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью - РИА Новости, 13.08.2024

В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19 сезонностью

Подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T18:40

2024-08-13T18:40

2024-08-13T18:40

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, в настоящий момент ситуация в России стабильная, сообщили в Роспотребнадзоре. "Подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью, ситуация в настоящее время стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде, повышенной активностью людей – в конце августа и начале сентября заканчивается массовый сезон отпусков и летние каникулы, и большинство людей возвращаются к работе и учебе, также увеличивается число контактов в общественных местах", - рассказали в ведомстве журналистам. В последние пять недель Роспотребнадзор отмечает постепенный рост заболеваемости COVID-19, которая регистрируется на низких значениях. На последней (32 неделе) зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей. Специалисты Роспотребнадзора продолжают мониторинг за циркулирующими штаммами коронавирусов. В настоящее время доминирующим в России штаммом остается "Омикрон". За последние три недели среди циркулирующих штаммов продолжают выделяться варианты FLiRT, в том числе KS.1 и JN.1.16.1.

https://ria.ru/20240807/covid-1964770377.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19