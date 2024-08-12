https://ria.ru/20240812/ushu-1965639004.html

Монах из Шаолиня оценил уровень юных российских ушуистов

Монах из Шаолиня оценил уровень юных российских ушуистов - РИА Новости, 12.08.2024

Монах из Шаолиня оценил уровень юных российских ушуистов

Заместитель главы школы ушу Шаолиня монах Чень Юнкаи рассказал, что российские юниоры, для которых он провел тренировку в Улан-Удэ, не уступают воспитанникам... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:35

2024-08-12T10:35

2024-08-12T10:35

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УЛАН-УДЭ, 12 авг – РИА Новости. Заместитель главы школы ушу Шаолиня монах Чень Юнкаи рассказал, что российские юниоры, для которых он провел тренировку в Улан-Удэ, не уступают воспитанникам Шаолиня. "По форме, по силе, по движениям они на уровне китайских спортсменов (в Шао Лине - ред.), потому что именно линии и правильность движения - именно это все присутствует... Они очень хорошо, быстро усваивают все, включая дух, который должен присутствовать у любого воина ушу: сразу у них выходит одно движение, они уже понимают, куда смотреть и как наносить удар", - поделился он с журналистами после показательной тренировки по традиционному ушу с воспитанниками 18-й спортивной школы, прошедшей в рамках второго международного буддийского форума в Улан-Удэ. По его словам, прежде всего боец должен воспитать в себе человеческие качества, чтобы не применять боевое искусство во вред. II Буддийский форум проходит с 12 по 14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Ожидается, что участие в нем примут делегации из 15 стран, в том числе из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

https://ria.ru/20240812/master-1965600389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

улан-удэ, россия, япония, буддизм, религия