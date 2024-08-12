https://ria.ru/20240812/putin-1965726794.html

Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин

Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024

Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин

Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T15:07

2024-08-12T15:07

2024-08-12T15:07

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС. "Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой Народных республик, территории Новороссии", - сказал Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

россия

курская область

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии