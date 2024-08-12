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Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
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15:07 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/putin-1965726794.html
Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин
Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин - РИА Новости, 12.08.2024
Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин
Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T15:07
2024-08-12T15:07
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС. "Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой Народных республик, территории Новороссии", - сказал Путин. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Акция в Курской области преследует военную цель, заявил Путин

Путин: акция в Курской области преследует цель остановить наступление ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 авг - РИА Новости. Акция в Курской области преследует военную цель остановить наступление войск РФ по линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании в режиме ВКС.
«
"Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой Народных республик, территории Новороссии", - сказал Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Отчаянное нападение на Курскую область означает конец Украины
7 августа, 08:00
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в минувшую среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
РоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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