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Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья - РИА Новости, 12.08.2024
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10:17 12.08.2024
https://ria.ru/20240812/oblast-1965633563.html
Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья
Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья - РИА Новости, 12.08.2024
Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья
Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024
2024-08-12T10:17
2024-08-12T10:17
курская область
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья. Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы. ПВР оборудованы всем необходимым", - написал он. Отмечается, что одновременно продолжается отправка гуманитарной помощи в Курскую область, всего туда уже доставили 35 тонн грузов. Губернатор добавил, что сегодня туда направятся еще два "Камаза" с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
https://ria.ru/20240810/vyezd-1965421504.html
https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html
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курская область, россия, ростовская область, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья

Голубев: Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«
"Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья. Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы. ПВР оборудованы всем необходимым", - написал он.
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
В Беловском районе Курской области организовали добровольный выезд жителей
10 августа, 19:41
Отмечается, что одновременно продолжается отправка гуманитарной помощи в Курскую область, всего туда уже доставили 35 тонн грузов. Губернатор добавил, что сегодня туда направятся еще два "Камаза" с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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Вчера, 08:00
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.
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