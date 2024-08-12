https://ria.ru/20240812/oblast-1965633563.html

Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья

Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья - РИА Новости, 12.08.2024

Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья

Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.08.2024

2024-08-12T10:17

2024-08-12T10:17

2024-08-12T10:17

курская область

россия

ростовская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья. Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы. ПВР оборудованы всем необходимым", - написал он. Отмечается, что одновременно продолжается отправка гуманитарной помощи в Курскую область, всего туда уже доставили 35 тонн грузов. Губернатор добавил, что сегодня туда направятся еще два "Камаза" с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями действует режим КТО.

https://ria.ru/20240810/vyezd-1965421504.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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курская область

россия

ростовская область

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курская область, россия, ростовская область, вооруженные силы украины