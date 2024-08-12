Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья
Голубев: Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске
Жители, эвакуированные из приграничных районов Курской области, у пункта временного размещения в Курске. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Ростовская область примет у себя жителей курского приграничья, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
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"Ростовская область принимает у себя жителей курского приграничья. Первые 10 человек, в том числе двое детей, устроены в пункте временного размещения в Азове. Ожидаем сегодня прибытия новой группы. ПВР оборудованы всем необходимым", - написал он.
Отмечается, что одновременно продолжается отправка гуманитарной помощи в Курскую область, всего туда уже доставили 35 тонн грузов. Губернатор добавил, что сегодня туда направятся еще два "Камаза" с 20 тоннами продуктов и предметов первой необходимости.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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