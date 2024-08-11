https://ria.ru/20240811/serbiya-1965558215.html

Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом

Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 11.08.2024

Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом

Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T21:00

2024-08-11T21:00

2024-08-11T21:06

сербия

россия

в мире

сергей лавров

юрий ушаков

александр вулин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg

БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом членов правительства и силовых ведомств РФ, сообщил Вулин РИА Новости.По словам вице-премьера, он 12 августа прибудет в Россию, где планирует находиться с рабочим визитом до 15 августа."Будет широкий круг встреч от помощника президента РФ Юрия Ушакова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, руководителей силовых структур до экономического сектора российского правительства – министра энергетики (Сергея Цивилёва), главы минпромторга (Антона Алиханова) и других. А также с главой МИД, господином (секретарем Совета безопасности РФ Сергеем) Шойгу, представителями сферы безопасности, коллегами, с которыми мы сотрудничали за время моей работы в Агентстве безопасности и информации. Особая честь – выступлю на открытии памятника югославским партизанам, потому что мы помним и гордимся своей историей", - заявил сербский вице-премьер.

https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, россия, в мире, сергей лавров, юрий ушаков, александр вулин