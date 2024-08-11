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Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 11.08.2024
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21:00 11.08.2024 (обновлено: 21:06 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/serbiya-1965558215.html
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 11.08.2024
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом
Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:00
2024-08-11T21:06
сербия
россия
в мире
сергей лавров
юрий ушаков
александр вулин
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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом членов правительства и силовых ведомств РФ, сообщил Вулин РИА Новости.По словам вице-премьера, он 12 августа прибудет в Россию, где планирует находиться с рабочим визитом до 15 августа."Будет широкий круг встреч от помощника президента РФ Юрия Ушакова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, руководителей силовых структур до экономического сектора российского правительства – министра энергетики (Сергея Цивилёва), главы минпромторга (Антона Алиханова) и других. А также с главой МИД, господином (секретарем Совета безопасности РФ Сергеем) Шойгу, представителями сферы безопасности, коллегами, с которыми мы сотрудничали за время моей работы в Агентстве безопасности и информации. Особая честь – выступлю на открытии памятника югославским партизанам, потому что мы помним и гордимся своей историей", - заявил сербский вице-премьер.
https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html
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сербия, россия, в мире, сергей лавров, юрий ушаков, александр вулин
Сербия, Россия, В мире, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом

Вице-премьер Сербии посетит Россию 12-15 августа с рабочим визитом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлександр Вулин
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом членов правительства и силовых ведомств РФ, сообщил Вулин РИА Новости.
По словам вице-премьера, он 12 августа прибудет в Россию, где планирует находиться с рабочим визитом до 15 августа.
"Будет широкий круг встреч от помощника президента РФ Юрия Ушакова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, руководителей силовых структур до экономического сектора российского правительства – министра энергетики (Сергея Цивилёва), главы минпромторга (Антона Алиханова) и других. А также с главой МИД, господином (секретарем Совета безопасности РФ Сергеем) Шойгу, представителями сферы безопасности, коллегами, с которыми мы сотрудничали за время моей работы в Агентстве безопасности и информации. Особая честь – выступлю на открытии памятника югославским партизанам, потому что мы помним и гордимся своей историей", - заявил сербский вице-премьер.
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СербияРоссияВ миреСергей ЛавровЮрий УшаковАлександр Вулин
 
 
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