https://ria.ru/20240811/serbiya-1965558215.html
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом - РИА Новости, 11.08.2024
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом
Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T21:00
2024-08-11T21:00
2024-08-11T21:06
сербия
россия
в мире
сергей лавров
юрий ушаков
александр вулин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
БЕЛГРАД, 11 авг – РИА Новости. Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетит Россию с рабочим визитом 12-15 августа, в ходе поездки намечены его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, рядом членов правительства и силовых ведомств РФ, сообщил Вулин РИА Новости.По словам вице-премьера, он 12 августа прибудет в Россию, где планирует находиться с рабочим визитом до 15 августа."Будет широкий круг встреч от помощника президента РФ Юрия Ушакова, первого вице-премьера Дениса Мантурова, руководителей силовых структур до экономического сектора российского правительства – министра энергетики (Сергея Цивилёва), главы минпромторга (Антона Алиханова) и других. А также с главой МИД, господином (секретарем Совета безопасности РФ Сергеем) Шойгу, представителями сферы безопасности, коллегами, с которыми мы сотрудничали за время моей работы в Агентстве безопасности и информации. Особая честь – выступлю на открытии памятника югославским партизанам, потому что мы помним и гордимся своей историей", - заявил сербский вице-премьер.
https://ria.ru/20240723/vuchichi-1961456581.html
сербия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, в мире, сергей лавров, юрий ушаков, александр вулин
Сербия, Россия, В мире, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Александр Вулин
Вице-премьер Сербии посетит Россию с рабочим визитом
Вице-премьер Сербии посетит Россию 12-15 августа с рабочим визитом