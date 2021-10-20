https://ria.ru/20211020/gemoglobin-1755252738.html
Врач раскрыл, какой должна быть норма гемоглобина при беременности
Гемоглобин при беременности у женщин: низкий, повышенный и норма
Врач раскрыл, какой должна быть норма гемоглобина при беременности
Гемоглобин при беременности имеет свойство понижаться, что может привести к анемии. Какова норма для женщин в положении, каким должен быть гемоглобин на первом, РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:42
2021-10-20T10:42
2021-10-20T14:54
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гемоглобин при беременности имеет свойство понижаться, что может привести к анемии. Какова норма для женщин в положении, каким должен быть гемоглобин на первом, втором и третьем триместре беременности, чем опасны пониженные показатели и о чем говорят повышенные — в материале РИА Новости.Гемоглобин при беременностиГемоглобин — это железосодержащий белок, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет. Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей.Белок успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях, например об анемии (недостатке железа) — это случается чаще всего.Беременным женщинам следует избегать любых факторов риска, которые могут повлиять на их здоровье, а также на рост и развитие ребенка. Одной из серьезных проблем, с которыми они зачастую сталкиваются, является дефицит железа. Он может спровоцировать преждевременные роды, недоношенность и малый вес плода. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в среднем 56% беременных женщин в развивающихся странах страдают анемией.ДиагностикаНорма гемоглобинаНормы содержания гемоглобина:Повышенный гемоглобинПо словам Светланы Ивановой, повышенный гемоглобин при беременности встречается довольно редко и зачастую свидетельствует о заболеваниях крови.ПричиныГемоглобин может повышаться из-за стресса, обезвоживания, при слишком жаркой погоде или отравлении. Некоторые другие причины:Чтобы понять причину повышенного гемоглобина, необходимо пройти полное обследование.СимптомыСреди симптомов повышенного гемоглобина выделяются:Повышенный гемоглобин характеризуется густотой крови, что вызывает опасность образования тромбозов. При вязкой крови у будущей матери плоду недостает кислорода и питательных веществ.Как понизитьКак правило, медики рекомендуют беременной женщине скорректировать диету и употреблять достаточное количество жидкости, не допуская обезвоживания. Сложные случаи требуют использования лекарственных средств, которые применяются под контролем врача.Пониженный гемоглобинУ беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении. Из-за этого зачастую возникает анемия.По словам Светланы Ивановой, если железо не поступает извне, то может развиться истинная анемия. Возникнут ломкость ногтей, хрупкость костей, выпадение волос, зубы начнут крошиться.Во время беременности железо расходуется очень активно, так как организм должен производить больше крови и кислорода, чтобы обеспечивать плод.В первом и последнем триместрах беременности уровень гемоглобина должен быть в пределах 110 г/л, между третьим и шестым месяцами небольшое снижение, до 105 г/л, считается нормальным.Если значения иные, лечащий врач обязан исключить подозрение на анемию и гемохроматоз. Железодефицит во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, повышенный риск младенческой смерти непосредственно до или после рождения и послеродовой депрессии.ПричиныПричины развития анемии у беременных:СимптомыПризнаки железодефицитной анемии от умеренной до тяжелой:Как повыситьСамый простой способ повысить гемоглобин — питаться сбалансированно и добавить в меню больше продуктов, богатых железом. В некоторых случаях назначаются железосодержащие препараты. К продуктам с высоким содержанием этого микроэлемента относятся:Ирина Юзуп отмечает: "Железо из этих продуктов будет лучше усваиваться, если употреблять их вместе с витамином С (томаты, лимонный, апельсиновый соки, овсянка). Вегетарианцам для поддержания нужного уровня Fe в организме необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием железа вприкуску с продуктами, богатыми витамином С".Возможные риски и осложненияДля женщины пониженный гемоглобин чреват опасностью прерывания беременности, невынашивания, преждевременных родов. На этом фоне может развиться артериальная гипертензия, у ребенка — либо гемолитическая болезнь во время беременности, либо анемия у новорожденного, а также гипоксия, задержка развития плода.Для беременной и ребенкаПри недостатке гемоглобина и развитии железодефицитной анемии в организме матери происходят серьезные изменения:Гемоглобин в послеродовой периодВ послеродовой период за счет кровопотери гемоглобин также может снижаться. Поэтому его нормальный уровень нужно поддерживать диетой или специальными препаратами, которые назначит врач. Если женщина принимала их во время беременности, то она продолжает их пить и после родов, подчеркнула Светлана Иванова.Рекомендации для беременныхПреподаватель акушерства и гинекологии Светлана Иванова поделилась с РИА Новости некоторыми рекомендациями:— Необходимо правильное питание, чтобы пополнять гемоглобин. Следует больше употреблять продукты, которые содержат белок и железо. Это может быть гречка, не каша, а слегка обжаренная, овсяная крупа, урюк, помидоры, шпинат, гранаты, богатые железом субпродукты — печень, например. Из фруктов и ягод — кислая смородина и яблоки. Если гемоглобин все равно низкий, то врач назначает препараты железа. Их нужно употреблять до еды и ни в коем случае не запивать молоком, чаем или кофе, потому что они мешают усвоению железа. Лучше такие препараты запивать чем-то кислым, клюквенным или брусничным морсом. Должны быть регулярные прогулки, режим труда и отдыха, беременная женщина должна спать не менее восьми часов в сутки — плюс один-два часа днем.
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кровь, здоровье - общество, беременность, женщина, россия
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Гемоглобин при беременности
имеет свойство понижаться, что может привести к анемии. Какова норма для женщин в положении, каким должен быть гемоглобин на первом, втором и третьем триместре беременности, чем опасны пониженные показатели и о чем говорят повышенные — в материале РИА Новости.
Гемоглобин при беременности
Гемоглобин — это железосодержащий белок
, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет. Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей.
Белок успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях, например об анемии (недостатке железа) — это случается чаще всего.
Беременным женщинам следует избегать любых факторов риска, которые могут повлиять на их здоровье, а также на рост и развитие ребенка. Одной из серьезных проблем, с которыми они зачастую сталкиваются, является дефицит железа. Он может спровоцировать преждевременные роды, недоношенность и малый вес плода. По оценкам Всемирной организации здравоохранения
, в среднем 56% беременных женщин в развивающихся странах страдают
анемией.
Диагностика
—Для диагностики уровня гемоглобина сдается общий анализ крови, — рассказала РИА Новости преподаватель акушерства и гинекологии высшей категории Светлана Иванова.
—Беременная женщина становится на учет, и это одно из первых обследований, которое нужно пройти. Уровень гемоглобина в первом триместре в норме — более 110 граммов на литр. То, что ниже, уже будет считаться анемией.
Норма гемоглобина
Нормы содержания гемоглобина:
—у небеременной женщины — 115-152 (в среднем — 139) г/л;
—в первом триместре — 112-165 (в среднем 131) г/л;
—во втором триместре — 108-144 (в среднем 120) г/л;
—в третьем триместре 110-140 (в среднем 112) г/л.
Повышенный гемоглобин
По словам Светланы Ивановой, повышенный гемоглобин при беременности встречается довольно редко и зачастую свидетельствует о заболеваниях крови
.
Причины
Гемоглобин может повышаться из-за стресса, обезвоживания, при слишком жаркой погоде или отравлении. Некоторые другие причины:
—Проживание на возвышенностях, где уровень кислорода ниже, чем на равнинах (доказанный факт — у жителей высокогорья норма гемоглобина выше).
—Недостаточное количество воды в организме и, как следствие, густая кровь. Эта проблема легко решается восполнением недостающей жидкости.
—Физические нагрузки — организм во время усиленной активности вырабатывает больше эритроцитов и потребляет больше кислорода.
—Курение также вызывает нехватку кислорода и как ответную реакцию организма — усиленную выработку гемоглобина.
—Профессия — у людей, связанных с авиацией, также немного повышен гемоглобин (пилоты, стюардессы и др.).
Чтобы понять причину повышенного гемоглобина, необходимо пройти полное обследование.
Симптомы
Среди симптомов повышенного гемоглобина выделяются:
—вялость, сонливость;
—снижение остроты зрения;
—нарушение аппетита;
—потливость.
Повышенный гемоглобин характеризуется густотой крови, что вызывает опасность образования тромбозов. При вязкой крови у будущей матери плоду недостает кислорода и питательных веществ.
Как понизить
Как правило, медики рекомендуют беременной женщине скорректировать диету
и употреблять достаточное количество жидкости, не допуская обезвоживания. Сложные случаи требуют использования лекарственных средств, которые применяются под контролем врача.
Пониженный гемоглобин
Уровни гемоглобина для диагностирования анемии (г/л)
Группы населения
Группы населения
Не анемия
Легкая анемия
Умеренная анемия
Острая анемия
Небеременные женщины (старше 15 лет)
120 или выше
110-119
80-109
менее 80
Беременные женщины
110 или выше
100-109
70-99
менее 70
У беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении. Из-за этого зачастую возникает анемия.
"Она так и называется — анемия беременных, — объяснила эксперт. — То есть женщина ее не замечает, связано это с увеличением объема циркулирующей крови. Во время вынашивания плода появляется третий круг кровообращения, за счет этого ее становится больше, а эритроциты не успевают увеличиваться за объемом крови. Кровь разжижается, уровень гемоглобина становится ниже нормы, и возникает дефицит железа. В основном анемия проявляется ближе к третьему триместру беременности. Обычно женщины хорошо переносят анемию, потому что гемоглобин высвобождается из депо, сформированном в печени и селезенке".
По словам Светланы Ивановой, если железо не поступает извне, то может развиться истинная анемия. Возникнут ломкость ногтей, хрупкость костей, выпадение волос, зубы начнут крошиться.
Во время беременности железо расходуется очень активно, так как организм должен производить больше крови и кислорода, чтобы обеспечивать плод.
В первом и последнем триместрах беременности уровень
гемоглобина должен быть в пределах 110 г/л, между третьим и шестым месяцами небольшое снижение, до 105 г/л, считается нормальным.
Если значения иные, лечащий врач обязан исключить подозрение на анемию и гемохроматоз. Железодефицит во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, повышенный риск младенческой смерти непосредственно до или после рождения и послеродовой депрессии.
Причины
Причины развития анемии у беременных:
—несбалансированное питание (диеты, вегетарианство);
—обильные месячные до беременности;
—кровотечения;
—многоплодная беременность;
—заболевания желудочно-кишечного тракта — гастриты, язва желудка, панкреатит, когда железо плохо усваивается и гемоглобин снижается;
—операции перед беременностью и т. д.
Симптомы
Признаки железодефицитной анемии от умеренной до тяжелой:
—общая усталость;
—слабость;
—бледная кожа;
—сбивчивое дыхание;
—головокружение;
—желание съесть то, что не является едой, например лед, мел или глину;
—ощущение покалывания или "мурашек" в ногах;
—отек или болезненность языка;
—холодные руки и ноги;
—быстрое или нерегулярное сердцебиение;
—ломкие ногти;
—головные боли.
Как повысить
"Железодефицитная анемия — это синдром, а не болезнь. Она может возникать при самых разных заболеваниях и состояниях. Для коррекции или лечения необходимо в первую очередь устранить причину дефицита железа, потом заняться восполнением его запасов. Чаще всего для выявления причины необходимо обратиться за помощью к смежным специалистам, например к гинекологу", — советует Ирина Юзуп, сооснователь медицинской онлайн-академии UniProf, к. м. н., врача интегративной медицины, педиатр и нутрициолог.
Самый простой способ повысить гемоглобин — питаться сбалансированно и добавить в меню больше продуктов, богатых железом. В некоторых случаях назначаются железосодержащие препараты. К продуктам с высоким содержанием этого микроэлемента относятся:
—мясо (баранина, свинина, курятина, говядина);
—бобы;
—тыква;
—листовая зелень, например шпинат;
—изюм и другие сухофрукты;
—яйца;
—морепродукты (моллюски, сардины, креветки и устрицы);
—обогащенные железом сухие и быстрорастворимые злаки.
Ирина Юзуп отмечает: "Железо из этих продуктов будет лучше усваиваться, если употреблять их вместе с витамином С (томаты, лимонный, апельсиновый соки, овсянка). Вегетарианцам для поддержания нужного уровня Fe в организме необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием железа вприкуску с продуктами, богатыми витамином С".
Возможные риски и осложнения
Для женщины пониженный гемоглобин чреват опасностью прерывания беременности, невынашивания, преждевременных родов. На этом фоне может развиться артериальная гипертензия, у ребенка — либо гемолитическая болезнь во время беременности, либо анемия у новорожденного, а также гипоксия, задержка развития плода.
Для беременной и ребенка
При недостатке гемоглобина и развитии железодефицитной анемии в организме матери происходят серьезные изменения:
—иммунитет снижается пропорционально тяжести анемии;
—нарушается свертываемость крови;
—на 40% увеличивается риск гестоза (осложнение протекания беременности, сопровождающееся отеками, повышением артериального давления, эклампсией, наличием белка в моче);
—в 1,5 раза увеличивается риск токсикоза;
—развивается плацентарная недостаточность;
—на восемь-девять процентов чаще случаются выкидыши;
—растет вероятность развития кровотечения во время или после родов;
—родившиеся дети хуже набирают массу тела;
—у новорожденных гнойно-септические заболевания развиваются в 2,2 раза чаще.
Гемоглобин в послеродовой период
В послеродовой период за счет кровопотери гемоглобин также может снижаться. Поэтому его нормальный уровень нужно поддерживать диетой или специальными препаратами, которые назначит врач. Если женщина принимала их во время беременности, то она продолжает их пить и после родов, подчеркнула Светлана Иванова.
Рекомендации для беременных
Преподаватель акушерства и гинекологии Светлана Иванова поделилась с РИА Новости некоторыми рекомендациями:
— Необходимо правильное питание, чтобы пополнять гемоглобин. Следует больше употреблять продукты, которые содержат белок и железо. Это может быть гречка, не каша, а слегка обжаренная, овсяная крупа, урюк, помидоры, шпинат, гранаты, богатые железом субпродукты — печень, например. Из фруктов и ягод — кислая смородина и яблоки. Если гемоглобин все равно низкий, то врач назначает препараты железа. Их нужно употреблять до еды и ни в коем случае не запивать молоком, чаем или кофе, потому что они мешают усвоению железа. Лучше такие препараты запивать чем-то кислым, клюквенным или брусничным морсом. Должны быть регулярные прогулки, режим труда и отдыха, беременная женщина должна спать не менее восьми часов в сутки — плюс один-два часа днем.