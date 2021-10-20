https://ria.ru/20211020/gemoglobin-1755252738.html

Врач раскрыл, какой должна быть норма гемоглобина при беременности

Гемоглобин при беременности у женщин: низкий, повышенный и норма

Врач раскрыл, какой должна быть норма гемоглобина при беременности

Гемоглобин при беременности имеет свойство понижаться, что может привести к анемии. Какова норма для женщин в положении, каким должен быть гемоглобин на первом, РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:42

2021-10-20T10:42

2021-10-20T14:54

кровь

здоровье - общество

беременность

женщина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755253938_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_dbe42b6ca4ef86e70cef05b25f2c72ca.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гемоглобин при беременности имеет свойство понижаться, что может привести к анемии. Какова норма для женщин в положении, каким должен быть гемоглобин на первом, втором и третьем триместре беременности, чем опасны пониженные показатели и о чем говорят повышенные — в материале РИА Новости.Гемоглобин при беременностиГемоглобин — это железосодержащий белок, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет. Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей.Белок успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях, например об анемии (недостатке железа) — это случается чаще всего.Беременным женщинам следует избегать любых факторов риска, которые могут повлиять на их здоровье, а также на рост и развитие ребенка. Одной из серьезных проблем, с которыми они зачастую сталкиваются, является дефицит железа. Он может спровоцировать преждевременные роды, недоношенность и малый вес плода. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в среднем 56% беременных женщин в развивающихся странах страдают анемией.ДиагностикаНорма гемоглобинаНормы содержания гемоглобина:Повышенный гемоглобинПо словам Светланы Ивановой, повышенный гемоглобин при беременности встречается довольно редко и зачастую свидетельствует о заболеваниях крови.ПричиныГемоглобин может повышаться из-за стресса, обезвоживания, при слишком жаркой погоде или отравлении. Некоторые другие причины:Чтобы понять причину повышенного гемоглобина, необходимо пройти полное обследование.СимптомыСреди симптомов повышенного гемоглобина выделяются:Повышенный гемоглобин характеризуется густотой крови, что вызывает опасность образования тромбозов. При вязкой крови у будущей матери плоду недостает кислорода и питательных веществ.Как понизитьКак правило, медики рекомендуют беременной женщине скорректировать диету и употреблять достаточное количество жидкости, не допуская обезвоживания. Сложные случаи требуют использования лекарственных средств, которые применяются под контролем врача.Пониженный гемоглобинУ беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении. Из-за этого зачастую возникает анемия.По словам Светланы Ивановой, если железо не поступает извне, то может развиться истинная анемия. Возникнут ломкость ногтей, хрупкость костей, выпадение волос, зубы начнут крошиться.Во время беременности железо расходуется очень активно, так как организм должен производить больше крови и кислорода, чтобы обеспечивать плод.В первом и последнем триместрах беременности уровень гемоглобина должен быть в пределах 110 г/л, между третьим и шестым месяцами небольшое снижение, до 105 г/л, считается нормальным.Если значения иные, лечащий врач обязан исключить подозрение на анемию и гемохроматоз. Железодефицит во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, повышенный риск младенческой смерти непосредственно до или после рождения и послеродовой депрессии.ПричиныПричины развития анемии у беременных:СимптомыПризнаки железодефицитной анемии от умеренной до тяжелой:Как повыситьСамый простой способ повысить гемоглобин — питаться сбалансированно и добавить в меню больше продуктов, богатых железом. В некоторых случаях назначаются железосодержащие препараты. К продуктам с высоким содержанием этого микроэлемента относятся:Ирина Юзуп отмечает: "Железо из этих продуктов будет лучше усваиваться, если употреблять их вместе с витамином С (томаты, лимонный, апельсиновый соки, овсянка). Вегетарианцам для поддержания нужного уровня Fe в организме необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием железа вприкуску с продуктами, богатыми витамином С".Возможные риски и осложненияДля женщины пониженный гемоглобин чреват опасностью прерывания беременности, невынашивания, преждевременных родов. На этом фоне может развиться артериальная гипертензия, у ребенка — либо гемолитическая болезнь во время беременности, либо анемия у новорожденного, а также гипоксия, задержка развития плода.Для беременной и ребенкаПри недостатке гемоглобина и развитии железодефицитной анемии в организме матери происходят серьезные изменения:Гемоглобин в послеродовой периодВ послеродовой период за счет кровопотери гемоглобин также может снижаться. Поэтому его нормальный уровень нужно поддерживать диетой или специальными препаратами, которые назначит врач. Если женщина принимала их во время беременности, то она продолжает их пить и после родов, подчеркнула Светлана Иванова.Рекомендации для беременныхПреподаватель акушерства и гинекологии Светлана Иванова поделилась с РИА Новости некоторыми рекомендациями:— Необходимо правильное питание, чтобы пополнять гемоглобин. Следует больше употреблять продукты, которые содержат белок и железо. Это может быть гречка, не каша, а слегка обжаренная, овсяная крупа, урюк, помидоры, шпинат, гранаты, богатые железом субпродукты — печень, например. Из фруктов и ягод — кислая смородина и яблоки. Если гемоглобин все равно низкий, то врач назначает препараты железа. Их нужно употреблять до еды и ни в коем случае не запивать молоком, чаем или кофе, потому что они мешают усвоению железа. Лучше такие препараты запивать чем-то кислым, клюквенным или брусничным морсом. Должны быть регулярные прогулки, режим труда и отдыха, беременная женщина должна спать не менее восьми часов в сутки — плюс один-два часа днем.

https://ria.ru/20211018/gormon-1754796996.html

https://ria.ru/20210908/beremennost-1749176437.html

https://ria.ru/20190801/1557068720.html

https://ria.ru/20210827/fertilnost-1747596345.html

https://ria.ru/20210903/leykotsity-1748530396.html

https://ria.ru/20210125/beremennost-1594527284.html

https://ria.ru/20201230/beremennost-1591580196.html

https://ria.ru/20210824/glyukoza-1747054605.html

https://ria.ru/20211001/gormony-1752733572.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/besplodie-1750854105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровь, здоровье - общество, беременность, женщина, россия