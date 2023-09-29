https://ria.ru/20230929/golovokruzhenie-1899426395.html

Головокружение: причины, как лечить, профилактика и рекомендации врачей

Головокружение: почему кружится голова, причины, что делать, лечение

Головокружение: причины, как лечить, профилактика и рекомендации врачей

Головокружение или вертиго - симптом, который возникает на фоне различных патологий. Состояние характеризуется слабостью, ощущением “шатания” и вращения... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:25

2023-09-29T15:25

2023-09-29T15:26

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Головокружение или вертиго - симптом, который возникает на фоне различных патологий. Состояние характеризуется слабостью, ощущением “шатания” и вращения пространства вокруг человека. Почему голова постоянно кружится при нормальном давлении, что делать, если возникло сильное и резкое головокружение, а также причины вертиго, его последствия и лечение, – в материале РИА Новости.ГоловокружениеКаждый человек однажды сталкивался с ощущением, будто мир начинает кружиться вокруг него. Это состояние называется “головокружение” или “вертиго”. Ощущение, что земля уходит из-под ног, теряются ориентиры, появляется впечатление, что можно упасть, слабость и дезориентация.Головокружение может быть временным или постоянным. Также оно может сопровождаться другими симптомами: тошнотой, рвотой, головной болью (мигренью) или потерей равновесия.Чтобы решить проблему, необходимо выяснить причины подобного состояния. Подробнее о них рассказал травматолог-ортопед Михаил Игнатов.ПричиныГоловокружение вызывает целый ряд причин. Состояние может быть одним из симптомов других болезней или же его провоцируют факторы, не связанные с патологиями.ПатологическиеГоловокружение часто выступает в качестве одного из симптомов следующих заболеваний:Кроме того, шаткость и головокружение может иметь психогенный характер. Так, пациенты с тревогой, депрессией, паническим расстройством (состояние, включающее несколько эпизодов панических атак), гипервентиляционным синдромом (одышка и тахипноэ (учащенное неглубокое дыхание), которые обусловлены тревогой) нередко жалуются на вертиго.Не связанные с заболеваниямиГоловокружение часто провоцируют резкое изменение кровяного давления, низкий уровень сахара в крови, проблемы с вестибулярным аппаратом, хроническая усталость, менструация, климакс, неправильное питание и пр.Одним из факторов появления головокружения может стать ортостатическая гипотензия. Это состояние, при котором человек резко встает и кровь, скопившаяся в нижних конечностях, не успевает прилить к головному мозгу.Иногда причиной головокружения становится защемление в шейном отделе позвоночника. Эксперт отмечает, что если человек не следит за своей осанкой, часто пользуется смартфоном, нагибая голову, пренебрегает спортивными упражнениями, то риск дегенеративных изменений в позвоночнике повышается и, как следствие, появляются неприятные симптомы, в том числе головокружение.“К факторам риска также относятся анемия (недостаток железа), чрезмерное употребление алкоголя и лекарственная терапия, так как некоторые препараты могут влиять на координацию”, – добавил Михаил Игнатов.По словам врача-невролога Яны Котляр, вертиго может вызывать, например, прием нитроглицерина, антидепрессантов, транквилизаторов, барбитуратов, большинство препаратов для снижения артериального давления, аминогликозиды (антибиотики).СимптомыГоловокружение может сопровождаться рядом других симптомов. Врач Михаил Игнатов перечислил наиболее частые сигналы организма при вертиго:ПатогенезОриентация человека в пространстве зависит от взаимодействия трех основных систем организма:Нарушение взаимодействия этих систем может привести к тому, что человек будет ощущать дезориентацию.Головокружение также может быть вызвано нарушениями в работе вестибулярной системы, изменениями давления, травмами (например, сотрясением мозга).Виды головокруженийКак утверждает Яна Котляр, глобально головокружения делятся на два вида: системное и несистемное.При системном головокружении пациент ощущает себя будто на карусели: предметы и окружающее пространство кружатся перед глазами или словно сам человек кружится в пространстве.“При несистемном головокружении пациента беспокоит чувство неустойчивости: ему хочется опереться на что-нибудь, ощущается "туман" перед глазами, "ватная" голова. Также при определенных заболеваниях дополнительно могут появиться снижение слуха и головная боль”, – прокомментировала врач-невролог.Однако существует и более подробная классификация.ВестибулярныеВестибулярные головокружения связаны с нарушениями внутреннего уха и органов равновесия. Яркими примерами являются позиционное вертиго и болезнь Меньера.Позиционное вертигоДППГ (доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение) – это внезапно развивающееся сильное системное головокружение, которое иногда сопровождается тошнотой и рвотой. Симптомы усиливаются при повороте головы в какую-то одну сторону.“Классическая история, когда у пациента развивается такой приступ, он вызывает скорую, ему делают МРТ головного мозга, где не находят никакой патологии и выписывают из больницы. Приступ такого головокружения длится несколько дней с постепенным уменьшением симптомов и затем полностью исчезает, однако может рецидивировать несколько раз”, – поделилась Яна Котляр.Причиной ДППГ являются маленькие кристаллики солей кальция, плавающие в вестибулярном аппарате. Специалист утверждает, что, несмотря на тяжесть симптомов, они совершенно безопасны.Болезнь Меньера“Болезнь Меньера – повторяющиеся приступы системного головокружения вместе с односторонними слуховыми симптомами (шум, снижение слуха, ощущение полноты в ухе) длительностью от 20 мин до нескольких часов. Болезнь возникает, когда жидкости, которая в норме есть в вестибулярном аппарате, становится слишком много”, – пояснила Яна Котлер.Причиной болезни Меньера могут быть вирусные инфекции, аллергические и аутоиммунные процессы. Для диагностики патологии необходимо провести тональную пороговую аудиометрию, чтобы оценить уровень и характер снижения слуха.Эксперт отметила, что заболевание может протекать нетипично и напоминать другие патологии, поэтому диагностировать его не так просто. Главная опасность болезни Меньера заключается в постепенной потере слуха. Поэтому важно вовремя начать лечение. Обычно оно заключается в соблюдении диеты, правильном купировании приступа, курсе лечения препаратами, отказе от кофеина и алкоголя.НевестибулярныеНевестибулярное головокружение связано с сердечно-сосудистой, нервной или опорно-двигательной системами. В эту группу входит постуральная гипотензия (головокружение при смене положения тела) и головокружение, вызванное анемией.ЦентральныеЦентральное головокружение возникает из-за поражения или нарушения центральной нервной системы: например, инсульта или опухоли мозга.ПсихогенныеПсихогенное (психосоматическое) головокружение может спровоцировать стресс, тревожность, депрессия или панические атаки. На данный вид головокружения влияет непосредственно эмоциональное состояние человека.Головокружения из-за внешних факторовГоловокружение может возникнуть не только по физиологическим причинам. Так, например, состояние, будто земля уходит из-под ног, нередко появляется из-за резкого начала движения, перенасыщения легких кислородом, сильного испуга, низкого уровня гемоглобина в крови, недостаточного питания или голодания, беременности и т.д.Стадии развитияПри анализе появления головокружения Михаил Игнатов выделяет следующие этапы развития:“Некоторое время после приступа человек может ощущать остаточное головокружение или нестабильность после того, как само состояние исчезло”, – объяснил врач.Опасность и последствияЕсли состояние дезориентации побеспокоило дома в комфортных условиях, остается лишь найти причину развития патологии. Но когда головокружение возникает во время активности, то оно может стать значительным фактором риска для потери равновесия и последующих травм: ушибов, вывихов или переломов.“Если вы ведете машину и вас застало головокружение в пути, это может привести к аварии и серьезным травмам”, – отметил Михаил Игнатов.Головокружение может вызвать тревогу и панику, особенно если оно повторяется. Постоянное головокружение существенно ухудшает качество жизни, ограничивая способность выполнять повседневные задачи.ДиагностикаДля диагностики головокружения в первую очередь необходима консультация невролога. Специалист проводит осмотр, а также специальное отоневрологическое обследование, которое включает различные пробы и тесты. Яна Котлер подчеркнула, что диагностировать патологию самостоятельно невозможно.Диагностика головокружения включает в себя достаточно простые этапы:ЛечениеМетод лечения головокружения назначает врач, исходя из поставленного диагноза. Если причины появления проблемы заключаются в развитии других патологий, то специалисты обычно предлагают медикаментозную терапию. Однако при этом помочь избавиться от состояния могут и физиотерапия, и вестибулярная гимнастика.Считается, что по мере купирования острого головокружения, необходимо проведение активной реабилитации больного, включающей лечебную гимнастику, дозированную физическую нагрузку и физиотерапевтические мероприятия.Медикаментозная терапияЕсли причиной головокружения стало нарушение кровообращения, врач назначает сосудорасширяющие препараты. При этом возможен дополнительный прием антигистаминных средств или других лекарств, улучшающих реологические свойства крови (подвижность, агрегационная активность эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, вязкость плазмы крови).Если голова кружится из-за неврологической болезни, пациенту выписывают ноотропы. Эти лекарства улучшают нервную проводимость.При остеохондрозе, который также может спровоцировать головокружение, требуется комплексное лечение. В этом случае назначают нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты.А вот головокружение у женщин, связанное с периодом менопаузы или менструальным циклом, лечится с помощью гормональной терапии.Таблетки от головокруженияЧтобы облегчить состояние во время приступа, врач может назначить антигистаминные, противотревожные лекарства, препараты-блокаторы медленных кальциевых каналов. В некоторых случаях рекомендуется пройти короткий курс кортикостероидов, который может улучшить вестибулярные функции организма.ФизиотерапияФизиотерапия от головокружений включает в себя магнитотерапию, воздействие лазером, электрофорез и т.п. Обычно врачи назначают физиотерапию в качестве сопутствующего метода борьбы с вертиго наряду с приемом лекарственных препаратов.ГимнастикаВ зависимости от причины головокружений, акцент делается на вестибулярных упражнениях, упражнениях для улучшения функций сенсорной и двигательной систем, упражнениях для улучшения ориентации и перцепции (способность воспринимать окружающий мир с помощью органов чувств) или упражнениях на визуальную десенситизацию (снижение чувствительности рецепторов).Вестибулярная гимнастика включает движения глаз, головы и изменения положения тела, которые провоцируют головокружение.Улучшение функций сенсорных и двигательных системТакие упражнения направлены на тренировку равновесия в положении стоя и при ходьбе. Они особенно рекомендуются к выполнению для пациентов с поражениями центральной нервной системы и постуральной неустойчивостью, например, при рассеянном склерозе или болезни Паркинсона.Улучшение ориентации и перцепцииВ этом случае упражнения направлены на удержание равновесия. При этом выполняемые физические нагрузки постепенно усложняются. Лишение поддержки со стороны других систем, отвечающих за равновесие, позволяет тренировать сохранившиеся вестибулярные стимулы.Так, пациенты с преимущественно проприоцептивной ориентацией (перцепция - понимание положения частей собственного тела в пространстве) выполняют упражнения на мягких, наклонных или колеблющихся поверхностях. А вот люди с преимущественно зрительной ориентацией должны выполнять все с закрытыми глазами.Профилактика и прогнозЧтобы избежать приступов головокружения, Михаил Игнатов настоятельно рекомендует принять следующие меры:Также эксперт советует отказаться от вредных привычек (алкоголя и сигарет) и придерживаться некоторых простых правил:“Даже обычный прыжок с тарзанки или падение при катании на сноуборде могут стать причиной развития патологических состояний в позвоночнике и появлении головокружений”, – уверен Михаил Игнатов.Прогноз зависит от причин головокружения, однако в любом случае внезапное ощущение дезориентации в пространстве – это повод посетить врача. Промедление, в некоторых случаях, может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья, особенно если речь идет об инсульте или других сердечно-сосудистых заболеваниях.Рекомендации врачейПо словам Яны Котлер, если беспокоит головокружение, не нужно это терпеть. Она отмечает, что медики не всегда могут полностью избавить человека от симптомов, но способны улучшить качество жизни, рассказать о причинах и прогнозах.“Я знаю, что часто пациенты проходят много врачей в попытке вылечить головокружение и, к сожалению, терпят неудачу, а потом и вовсе теряют надежду. Важно найти специалиста, который придерживается доказательного подхода в лечении. Порой это непросто, но результат, однозначно того стоит”, – добавила эксперт.В свою очередь, Михаил Игнатов советует хотя бы раз в год проходить диспансеризацию, чтобы выявить возможные патологии на ранней стадии развития.Специалист предупреждает, что в группе риска находятся люди старше 60 лет. Дело в том, что пространственная дезориентация у пожилых становится наиболее частой причиной падений и переломов.По мнению экспертов, важно всегда внимательно следить за состоянием здоровья, не игнорировать тревожные сигналы организма и своевременно обращаться за медицинской помощью.

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Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, медицина, врачи