Рейтинг@Mail.ru
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами - РИА Новости, 11.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 11.08.2024 (обновлено: 18:16 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/otravlenie-1965536888.html
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами - РИА Новости, 11.08.2024
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:24
2024-08-11T18:16
происшествия
здоровье - общество
сургут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_0:0:3188:1793_1920x0_80_0_0_d8c760477d4e1ca7eb6cf9f5bf39066d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале. &quot;Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно&quot;, — говорится в релизе.По данным департамента, пациенты отравились продуктами питания. Сейчас комиссия выясняет источник и возможных поставщиков некачественных продуктов. Проводится также комплексная проверка работы пищеблока. В ведомстве уточнили, что на время противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию. Ожидается, что учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
сургут
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239715_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_bf4cb9cd20ba6955daf3542136e3d969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, сургут
Происшествия, Здоровье - Общество, Сургут
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами

У 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявили острую кишечную инфекцию

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале.
«

"Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", — говорится в релизе.

По данным департамента, пациенты отравились продуктами питания. Сейчас комиссия выясняет источник и возможных поставщиков некачественных продуктов. Проводится также комплексная проверка работы пищеблока.
В ведомстве уточнили, что на время противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию. Ожидается, что учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение двух-трех дней.
Сотрудница инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024 году
17 июня, 14:56
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСургут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала