https://ria.ru/20240811/otravlenie-1965536888.html
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами - РИА Новости, 11.08.2024
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T17:24
2024-08-11T17:24
2024-08-11T18:16
происшествия
здоровье - общество
сургут
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале. "Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", — говорится в релизе.По данным департамента, пациенты отравились продуктами питания. Сейчас комиссия выясняет источник и возможных поставщиков некачественных продуктов. Проводится также комплексная проверка работы пищеблока. В ведомстве уточнили, что на время противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию. Ожидается, что учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, сургут
Происшествия, Здоровье - Общество, Сургут
В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами
У 94 пациентов сургутского кардиоцентра выявили острую кишечную инфекцию