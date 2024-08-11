https://ria.ru/20240811/otravlenie-1965536888.html

В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами

В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами - РИА Новости, 11.08.2024

В сургутском кардиоцентре более 90 пациентов отравились продуктами

В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале. РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T17:24

2024-08-11T17:24

2024-08-11T18:16

происшествия

здоровье - общество

сургут

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 авг — РИА Новости. В кардиоцентре Сургута выявили вспышку острой кишечной инфекции, сообщил департамент здравоохранения Югры в Telegram-канале. "Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута, остальные получают медицинскую помощь амбулаторно", — говорится в релизе.По данным департамента, пациенты отравились продуктами питания. Сейчас комиссия выясняет источник и возможных поставщиков некачественных продуктов. Проводится также комплексная проверка работы пищеблока. В ведомстве уточнили, что на время противоэпидемических мероприятий диспансер приостановил плановую госпитализацию. Ожидается, что учреждение вернется к работе в штатном режиме в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20240617/otravleniya-1953425154.html

сургут

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, сургут