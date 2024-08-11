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Вавилов рассказал об ожиданиях от Международного буддийского форума - РИА Новости, 11.08.2024
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Религия
 
14:07 11.08.2024
https://ria.ru/20240811/buddizm-1965508426.html
Вавилов рассказал об ожиданиях от Международного буддийского форума
Вавилов рассказал об ожиданиях от Международного буддийского форума - РИА Новости, 11.08.2024
Вавилов рассказал об ожиданиях от Международного буддийского форума
Вице-президент, принимающего участие в организации II Международного буддийского форума, Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов в РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T14:07
2024-08-11T14:07
религия
россия
улан-удэ
япония
олег вавилов
буддизм
религия
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вице-президент, принимающего участие в организации II Международного буддийского форума, Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что результатом мероприятия станет деятельное участие буддистов в восстановлении мира и согласия на планете. II Буддийский форум состоится 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Ожидается, что участие в нем примут делегации из 15 стран, в том числе – из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других. "Форум – это прежде всего площадка для диалога и для обмена опытом, и, безусловно, будут различные различные мнения, различные предложения, в дискуссиях будут рождаться инициативы. Это не готовая "матрица" – это именно площадка для обмена мнениями и диалога. Но я очень надеюсь, что результатом второго форума будет более деятельное участие буддийских организаций в, прежде всего, восстановлении мира и согласия на нашей планете", – сказал РИА Новости Вавилов. Форум, добавил он, пройдет во второй раз, и поставит перед собой те же задачи, что стояли перед первым, а именно – объединение буддистского сообщества и буддийского мира относительно тех традиционных ценностей и посланий, которые буддизм как религия несёт глобальному сообществу. Тем не менее, второй форум, считает Вавилов, должен будет не просто стать повторением первого, а расширить осмысление тех существенных событий в мире и в буддийском сообществе, которые произошли за год. "Буддизм как мировая религия неотделим от общемировых социальных и политических событий, и буддисты видят свою роль прежде всего в создании атмосферы примирения, в сострадании ко всем живым существам. Но это не просто красивые слова: буддизм это прежде всего практика, а практика невозможна без взаимодействия с социумом, с государственными институтами. Поэтому буддизм и буддийские организации довольно активно, особенно в Азии, в Юго-Восточной Азии и в Европе, участвуют в различного рода политических, общественных и межрелигиозных движениях", – подчеркнул вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II. Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html
https://ria.ru/20240315/buddiyskaya-1933327463.html
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россия, улан-удэ, япония, олег вавилов, буддизм, религия
Религия, Россия, Улан-Удэ, Япония, Олег Вавилов, Буддизм, Религия
Вавилов рассказал об ожиданиях от Международного буддийского форума

Вавилов надеется на активное участие буддистов в восстановлении мира на планете

© РИА Новости / Ольга ЛипичУчастники буддийского форума в Бурятии
Участники буддийского форума в Бурятии - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости / Ольга Липич
Участники буддийского форума в Бурятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вице-президент, принимающего участие в организации II Международного буддийского форума, Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что результатом мероприятия станет деятельное участие буддистов в восстановлении мира и согласия на планете.
II Буддийский форум состоится 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем примут представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Ожидается, что участие в нем примут делегации из 15 стран, в том числе – из Японии, стран Запада, а также Лаоса, Камбоджи, Бутана, Вьетнама, Непала, Шри-Ланки и других.
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Делегации из 15 стран приедут на II международный буддийский форум
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"Форум – это прежде всего площадка для диалога и для обмена опытом, и, безусловно, будут различные различные мнения, различные предложения, в дискуссиях будут рождаться инициативы. Это не готовая "матрица" – это именно площадка для обмена мнениями и диалога. Но я очень надеюсь, что результатом второго форума будет более деятельное участие буддийских организаций в, прежде всего, восстановлении мира и согласия на нашей планете", – сказал РИА Новости Вавилов.
Форум, добавил он, пройдет во второй раз, и поставит перед собой те же задачи, что стояли перед первым, а именно – объединение буддистского сообщества и буддийского мира относительно тех традиционных ценностей и посланий, которые буддизм как религия несёт глобальному сообществу. Тем не менее, второй форум, считает Вавилов, должен будет не просто стать повторением первого, а расширить осмысление тех существенных событий в мире и в буддийском сообществе, которые произошли за год.
"Буддизм как мировая религия неотделим от общемировых социальных и политических событий, и буддисты видят свою роль прежде всего в создании атмосферы примирения, в сострадании ко всем живым существам. Но это не просто красивые слова: буддизм это прежде всего практика, а практика невозможна без взаимодействия с социумом, с государственными институтами. Поэтому буддизм и буддийские организации довольно активно, особенно в Азии, в Юго-Восточной Азии и в Европе, участвуют в различного рода политических, общественных и межрелигиозных движениях", – подчеркнул вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.
На Первом международном форуме годом ранее пятью российскими вузами был создан Консорциум по изучению буддизма. На втором форуме он будет расширяться, в него могут войти зарубежные вузы, сообщил ранее ректор Буддийского университета имени I Пандито Хамбо ламы Дамба Даржа Заяева, доктор буддийской философии Дымбрыл Дашибалданов (геше Дымбрыл). На форуме, отметил он, пройдут семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году, - на которых будет обсуждаться буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция будет посвящена 260-летию института Пандито хамбо лам в России, – главы буддийской сангхи (общины), – учрежденного при императрице Екатерине II.
Накануне форума 4 августа в Бурятии состоялись также буддийские учения Белой Тары, в которых приняли участие порядка 2 тысяч верующих. В буддизме Белая Тара (на санскрите – "спасительница") – это бодхисаттва (просветленное существо), которая олицетворяет деяния всех Будд в сфере продления жизни. Она имеет семь глаз, которые помогают ей видеть все происходящее вокруг и оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.
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