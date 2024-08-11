https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html

В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека

В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека - РИА Новости, 11.08.2024

В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека

Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой... РИА Новости, 11.08.2024

2024-08-11T11:52

2024-08-11T11:52

2024-08-11T11:54

здоровье - общество

россия

северный кавказ

москва

алкоголь

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости. Показатель потребления алкоголя на душу населения в России рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, а также туристического потребления спиртных напитков, и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого (100%) спирта. Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 8,01 литра, а в 2023 году - 8,44 литра. Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии - 0,5 литра, в Дагестане - 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,08 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра. Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня было выпито 8,93 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 12,23 литра, в Татарстане - 7,8 литра.

https://ria.ru/20240731/minzdrav-1963062362.html

https://ria.ru/20240403/alkogol-1937467973.html

россия

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, северный кавказ, москва, алкоголь