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В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека - РИА Новости, 11.08.2024
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11:52 11.08.2024 (обновлено: 11:54 11.08.2024)
https://ria.ru/20240811/alkogol-1965493275.html
В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека
В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека - РИА Новости, 11.08.2024
В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека
Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой... РИА Новости, 11.08.2024
2024-08-11T11:52
2024-08-11T11:54
здоровье - общество
россия
северный кавказ
москва
алкоголь
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости. Показатель потребления алкоголя на душу населения в России рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, а также туристического потребления спиртных напитков, и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого (100%) спирта. Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 8,01 литра, а в 2023 году - 8,44 литра. Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране. Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии - 0,5 литра, в Дагестане - 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,08 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра. Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня было выпито 8,93 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 12,23 литра, в Татарстане - 7,8 литра.
https://ria.ru/20240731/minzdrav-1963062362.html
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россия
северный кавказ
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здоровье - общество, россия, северный кавказ, москва, алкоголь
Здоровье - Общество, Россия, Северный Кавказ, Москва, Алкоголь
В России потребление алкоголя сократилось ниже восьми литров на человека

В РФ впервые с 2000 года потребление алкоголя на душу населения составило 7,98 л

© Depositphotos.com / itakdaleeОтказ от алкоголя
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© Depositphotos.com / itakdalee
Отказ от алкоголя . Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Граждане России впервые с 2000 года сократили потребление алкоголя ниже 8 литров на душу населения, следует из открытых данных и информации Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые изучило РИА Новости.
Показатель потребления алкоголя на душу населения в России рассчитывается как сумма розничной продажи спиртного на человека, расчетного показателя незарегистрированного потребления крепкого алкоголя, а также туристического потребления спиртных напитков, и, если имеется информация, данных о незарегистрированном потреблении слабоалкогольных напитков, выраженное в литрах чистого (100%) спирта.
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Так, по итогам июня потребление алкогольной продукции на душу населения в стране за последние 12 календарных месяцев составило 7,98 литра. При этом еще месяцем ранее аналогичный показатель был на уровне 8,01 литра, а в 2023 году - 8,44 литра.
Текущее потребление алкоголя в расчете на душу населения минимально с 2000 года, когда оно составляло 8 литров. При этом в открытом доступе данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только продажи спиртного. Как правило, они на треть ниже, чем общее потребление в стране.
Меньше всего в России пьют алкоголь на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,11 литра, в Ингушетии - 0,5 литра, в Дагестане - 1,01 литра, в Кабардино-Балкарии - 2,08 литра, в Карачаево-Черкесии - 2,61 литра.
Житель Москвы в среднем выпивал 5,15 литра алкоголя, а Санкт-Петербурга - 7,54 литра. В Новосибирской области по итогам июня было выпито 8,93 литра на человека за последние 12 месяцев, в Свердловской - 12,23 литра, в Татарстане - 7,8 литра.
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