https://ria.ru/20241227/rybiy-zhir-pravila-priema-polza-i-vred-dlya-zhenschin-i-muzhchin-1838932618.html

Рыбий жир: состав, польза и правила приема

Рыбий жир: что это, для чего нужен, польза, вред для организма женщин и мужчин

Рыбий жир: состав, польза и правила приема

Рыбий жир — популярная и полезная пищевая добавка, о которой знает каждый с детства. Считалось, что неприятное на вкус и запах масло является эффективным... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:09:00+03:00

2024-12-27T14:09:00+03:00

2024-12-27T14:09:00+03:00

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Рыбий жир — популярная и полезная пищевая добавка, о которой знает каждый с детства. Считалось, что неприятное на вкус и запах масло является эффективным средством для профилактики рахита у детей. И это подтвержденный факт. Сегодня рыбий жир выпускается в капсулах и активно используется в лечении различных заболеваний. В материале РИА Новости выясняем уникальность состава, в чем его отличие от омега-3 и как правильно принимать БАД, чтобы не навредить здоровью.Рыбий жирРыбий жир — животный жир, добываемый из печени и мышц рыб жирных пород, в частности тунца, скумбрии, сельди и трески. Биодобавка отлично зарекомендовала себя в профилактике и лечении множества болезней, благодаря богатому составу и недорогой стоимости.СоставРыбий жир содержит в составе стеариновую и олеиновую кислоты, йод, фосфор и серу. Особенно БАД привлекателен наличием полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, необходимых для поддержания нормального здоровья. ПНЖК ускоряют восстановление клеточных мембран, отвечают за выведение свободных радикалов из организма, укрепляют иммунитет и регулируют липидный баланс, что благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.Также в рыбьем жире присутствуют витамины A, E, D в большой концентрации и минералы: кальций, магний, калий, железо, цинк и натрий. А добавка из ферментированного масла печени трески содержит в своем составе ценный витамин K2, отвечающий за здоровье сердечно-сосудистой системы, костей и кожи и снижает риски образования злокачественных опухолей.Чем отличается от омега-3Омега-3 — это объединение трех базовых жирных кислот (АЛК, ДГК, ЭПК). Данные вещества не вырабатываются организмом, а могут быть получены исключительно из внешних источников, включая определенные сорта рыб и некоторые семена и масла растений. Рыбий жир — это вещество, получаемое из холодноводных рыб. Он содержит не только омега-3, но и ряд других составляющих, включая витамины и микроэлементы.По словам диетолога, нутрициолога Кристины Плотниковой, разница между БАДами в том, что омега-3 лучше очищается от посторонних примесей, но без возможности отфильтровать полезные и вредные соединения. В итоге происходит "удаление" необходимых организму компонентов. В рыбьем жире состав натуральный и исходный, следовательно разнообразнее на наличие ценных витаминов, минералов, кислот и ПНЖК.Для чего нужен и польза для организмаРыбий жир не является лекарственным средством, но активно рекомендуется и назначается врачами для профилактики и увеличения эффективности лечения различных заболеваний. В правильных дозировках биодобавка:"Рыбий жир — чрезвычайно ценный продукт, представляющий огромную ценность для человеческого организма. Уже удивителен тот факт, что при употреблении средства не происходит его отложения в виде подкожной жировой клетчатки. Наш организм тут же используется поступивший ресурс в качестве “строительного материала”" — комментирует Кристина Плотникова.Польза для женщинЖенщинам прием БАД поможет:По словам нутрициолога Евгении Манушиной, богатый состав рыбьего жира способствует улучшению состояния кожи, активирует рост волос и улучшает состояние ногтей. Дополнительно рыбий жир отлично зарекомендовал себя в похудении и в период беременности. Присутствие в рационе жирной рыбы или прием активного вещества нормализует самочувствие будущей мамы, уменьшает риски преждевременных родов, вырабатывает стрессоустойчивость и благоприятно влияет на развитие плода.Для мужчинВ первую очередь, прием рыбьего жира способствует снижению рисков развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, которые являются причиной высокой смертности мужчин. Полезные вещества в составе помогают снизить уровень "плохого" холестерина, укрепить сосуды, нормализовать артериальное давление. Также биодобавка:"Большинству спортсменов рекомендуется принимать рыбий жир в качестве дополнительной поддержки организма", — отмечает Кристина Плотникова.Для детейДетям, младше 2-х лет, средство назначается в качестве профилактической меры. Небольшой курс позволит предотвратить развитие рахита. В составе рыбьего жира есть витамин D, ускоряющий рост и делающий стабильнее состояние костей и иммунной системы. Но о дозировках и необходимости приема нужно проконсультироваться с педиатром.По словам Кристины Плотниковой, рыбий жир благоприятно воздействует на состояние ЦНС, помогая справиться с детской гиперактивностью. Ребенок станет спокойнее, усидчивее, перестанет проявлять столь выраженную раздражительность. Часто врачи рекомендуют использовать лекарство для поднятия иммунитета у детей, восприимчивых к вирусам и инфекциям. Рыбий жир поможет справиться с болезнями, протекающими с осложнениями.Вред и противопоказанияРыбий жир — не универсальное средство, которое подходит всем. Прием добавки противопоказан при:БАД следует принимать с осторожностью людям в преклонном возрасте, при язвенных поражениях слизистой оболочки желудка, нефрите в хронической или острой форме, сахарном диабете, отклонении в работе почек и печени, заболеваниях сердца, пониженном АД.Важно отметить, что рыбий жир может спровоцировать аллергию. При наличии явной симптоматики после приема необходимо прекратить его употребление. Также биодобавку не рекомендуется принимать на голодный желудок, так как это может привести к дестабилизации пищеварительного тракта. Не менее важно следить за дозировкой средства. Рыбий жир — высококалорийный продукт, который при неконтролируемом употреблении может спровоцировать резкий набор веса.ПередозировкаУпотребление рыбьего жира на постоянной основе может спровоцировать появление таких симптомов, как:При их проявлении нужно прекратить прием средства, а также провести целевую терапию.Как принимать рыбий жирРыбий жир можно купить без рецепта в любой аптеке в жидкой форме и капсулах. Капсулы ориентированы на людей, не переносящих резкий запах и вкус рыбьего жира. Масло чуть более эффективно, пусть с ним могут "справиться" далеко не все. Также сегодня в ассортименте встречается рыбий и рыбный жир. Отличие в том, что первый добывается из печени и содержит в своем составе больше витаминов, а второй получают из тушки рыб и в нем больше ПНЖК.Специалисты рекомендуют делать выбор в пользу второго варианта биодобавки, особенно людям в пожилом возрасте. Но стоит отметить, что он дороже и может содержать сторонние примеси в составе, поэтому отличной альтернативой станет бюджетный и доступный рыбий жир.Необязательно принимать рыбий жир, если в недельном рационе часто присутствует жирная рыба и морепродукты, восполняющие недостаток полиненасыщенных жирных кислот и других полезных веществ в организме. В других случаях следует соблюдать рекомендованную дозировку и не превышать длительность курса, чтобы не допустить ухудшения самочувствия и появления неприятных симптомов, о которых говорилось выше.МаслоЖидкий рыбий жир нужно принимать во время еды. Суточная дозировка для взрослых — 1 ст. л. Норма для детей и длительность курса определяется лечащим специалистом с учетом наличия или отсутствия заболеваний, возраста, массы тела.Важно: добавка в форме масла быстро портится и окисляется, поэтому необходимо следить за рекомендациями по хранению и срокам годности, указанными на упаковке.В капсулахСредство в капсулах принимают после еды, запивая водой. Суточная норма не должна превышать 4-6 капсул (до 1000 мг) в сутки, в зависимости от количества рыбьего жира в одной капсуле и рекомендаций врача. Длительность приема устанавливается специалистом. В среднем курс не превышает 30 дней.Особенности для беременныхПодходящую дозировку устанавливает лечащий врач. В среднем она не должна превышать 300 мг в сутки. Принимать биодобавку рекомендуется короткими курсами, периодичность которых определяется специалистом. Главное — следить за своим самочувствием и не начинать прием комплексных БАДов без назначений и советов врача.

https://rsport.ria.ru/20220530/vitamin-1791747900.html

https://rsport.ria.ru/20221207/transzhiry-1837007143.html

https://rsport.ria.ru/20220906/antioksidanty-1814932438.html

https://ria.ru/20241227/avokado-1805630164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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