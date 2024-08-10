https://ria.ru/20240810/ospa-1965423633.html

Глава ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян

Глава ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян - РИА Новости, 10.08.2024

Глава ВОЗ созывает заседание комитета по ЧС из-за ситуации с оспой обезьян

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям (ВОЗ) соберется 14 августа в связи с ситуацией с оспой обезьян в Африке, сообщил глава... РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T20:00

2024-08-10T20:00

2024-08-10T20:00

в мире

здоровье - общество

африка

тедрос адханом гебрейесус

воз

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ЖЕНЕВА, 10 авг - РИА Новости. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям (ВОЗ) соберется 14 августа в связи с ситуацией с оспой обезьян в Африке, сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X. По данным ВОЗ, эпидемия оспы обезьян продолжается в Демократической Республике Конго уже два года и может распространиться на соседние страны. "В среду, 14 августа 2024 года, я созываю Комитет по чрезвычайным ситуациям в связи со вспышкой оспы обезьян. Комитет представит мне свое мнение о том, представляет ли эта вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - сказано в публикации. Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC), - официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования. В соответствии с Международными медико-санитарными правилами 2005 года государства обязаны по закону оперативно реагировать на PHEIC. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

https://ria.ru/20240613/ospa-1952506280.html

африка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, африка, тедрос адханом гебрейесус, воз