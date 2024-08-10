https://ria.ru/20240810/murashko-1965406657.html

Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области

Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024

Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области

Плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.08.2024

2024-08-10T17:37

2024-08-10T17:37

2024-08-10T17:45

курская область

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

россия

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валерий герасимов

владимир путин

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КУРСК, 10 авг - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу также отметить, что плановая помощь не ограничена – также оказывается в полном объеме. Требующие лечения на уровне федеральных и высокотехнологичных многопрофильных центров пациенты эвакуируются в город Москву", - сказал Мурашко журналистам.По его словам, медицина полностью оказывает помощь населению и военнослужащим с первых минут агрессии. Медпомощь в регионе усилили за счет федеральных учреждений, учреждений Москвы и Московской области, близлежащих регионов, Воронежской, Белгородской областей — кадровым потенциалом, медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Помощь оказывается в полном объеме."Лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего – в достаточном количестве. Лично сегодня убедился – прошёл по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - добавил министр.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/murashko-1965241048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)