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Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
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17:37 10.08.2024 (обновлено: 17:45 10.08.2024)
https://ria.ru/20240810/murashko-1965406657.html
Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области
Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области - РИА Новости, 10.08.2024
Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области
Плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.08.2024
2024-08-10T17:37
2024-08-10T17:45
курская область
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
россия
москва
валерий герасимов
владимир путин
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КУРСК, 10 авг - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хочу также отметить, что плановая помощь не ограничена – также оказывается в полном объеме. Требующие лечения на уровне федеральных и высокотехнологичных многопрофильных центров пациенты эвакуируются в город Москву", - сказал Мурашко журналистам.По его словам, медицина полностью оказывает помощь населению и военнослужащим с первых минут агрессии. Медпомощь в регионе усилили за счет федеральных учреждений, учреждений Москвы и Московской области, близлежащих регионов, Воронежской, Белгородской областей — кадровым потенциалом, медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Помощь оказывается в полном объеме."Лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего – в достаточном количестве. Лично сегодня убедился – прошёл по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - добавил министр.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
https://ria.ru/20240809/murashko-1965241048.html
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курская область, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, москва, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Курская область, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество, Россия, Москва, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области

Мурашко: плановая медпомощь в Курской области не ограничивалась из-за обстрелов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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КУРСК, 10 авг - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хочу также отметить, что плановая помощь не ограничена – также оказывается в полном объеме. Требующие лечения на уровне федеральных и высокотехнологичных многопрофильных центров пациенты эвакуируются в город Москву", - сказал Мурашко журналистам.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших от атак в Курской области
9 августа, 16:43
По его словам, медицина полностью оказывает помощь населению и военнослужащим с первых минут агрессии. Медпомощь в регионе усилили за счет федеральных учреждений, учреждений Москвы и Московской области, близлежащих регионов, Воронежской, Белгородской областей — кадровым потенциалом, медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Помощь оказывается в полном объеме.
"Лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего – в достаточном количестве. Лично сегодня убедился – прошёл по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - добавил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
9 августа, 08:00
 
Курская областьМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоРоссияМоскваВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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