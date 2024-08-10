Мурашко рассказал об оказании плановой медицинской помощи в Курской области
Мурашко: плановая медпомощь в Курской области не ограничивалась из-за обстрелов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
КУРСК, 10 авг - РИА Новости. Плановая медицинская помощь в Курской области не ограничена на фоне обстрелов в регионе, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Хочу также отметить, что плановая помощь не ограничена – также оказывается в полном объеме. Требующие лечения на уровне федеральных и высокотехнологичных многопрофильных центров пациенты эвакуируются в город Москву", - сказал Мурашко журналистам.
По его словам, медицина полностью оказывает помощь населению и военнослужащим с первых минут агрессии. Медпомощь в регионе усилили за счет федеральных учреждений, учреждений Москвы и Московской области, близлежащих регионов, Воронежской, Белгородской областей — кадровым потенциалом, медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Помощь оказывается в полном объеме.
"Лекарственных препаратов, медицинских изделий, всего – в достаточном количестве. Лично сегодня убедился – прошёл по медицинским организациям. Совместно работаем с Роспотребнадзором, ФМБА, взаимодействуем с министерством обороны, все мероприятия выполнены в полном объеме, продолжаем работать", - добавил министр.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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