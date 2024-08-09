https://ria.ru/20240809/deti-1965196946.html

Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву

Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву - РИА Новости, 09.08.2024

Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву

Восстановление детей, пострадавших в Курской области и доставленных в Москву, будет долгим, им предстоит длительная реабилитация, сообщил директор НИИ... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:38

2024-08-09T14:38

2024-08-09T14:39

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановление детей, пострадавших в Курской области и доставленных в Москву, будет долгим, им предстоит длительная реабилитация, сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Алексей Брянцев в эфире телеканала "Россия 24". "Сложность заключается в том, что осколок находится внутри черепа, в области раневого канала имеется гематома небольших размеров, и наши хирурги предполагают, что все-таки целесообразно этот осколок удалить. Пока окончательно вопрос не решен, но скорее всего предстоит операция. Восстановление будет длительным, особенно у девочки. После стабилизации состояния и перевода ее в общее отделение в дальнейшем предстоит длительная реабилитация", - сказал Брянцев. Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. -0-

https://ria.ru/20240809/sklif-1965187088.html

https://ria.ru/20240808/evakuatsiya-1964838664.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, курская область, москва, михаил мурашко, евгений поддубный, сергей собянин, вооруженные силы украины