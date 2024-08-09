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Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву - РИА Новости, 09.08.2024
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14:38 09.08.2024 (обновлено: 14:39 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/deti-1965196946.html
Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву
Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву - РИА Новости, 09.08.2024
Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву
Восстановление детей, пострадавших в Курской области и доставленных в Москву, будет долгим, им предстоит длительная реабилитация, сообщил директор НИИ... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:38
2024-08-09T14:39
здоровье - общество
россия
курская область
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановление детей, пострадавших в Курской области и доставленных в Москву, будет долгим, им предстоит длительная реабилитация, сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Алексей Брянцев в эфире телеканала "Россия 24". "Сложность заключается в том, что осколок находится внутри черепа, в области раневого канала имеется гематома небольших размеров, и наши хирурги предполагают, что все-таки целесообразно этот осколок удалить. Пока окончательно вопрос не решен, но скорее всего предстоит операция. Восстановление будет длительным, особенно у девочки. После стабилизации состояния и перевода ее в общее отделение в дальнейшем предстоит длительная реабилитация", - сказал Брянцев. Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. -0-
https://ria.ru/20240809/sklif-1965187088.html
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курская область
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здоровье - общество, россия, курская область, москва, михаил мурашко, евгений поддубный, сергей собянин, вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Москва, Михаил Мурашко, Евгений Поддубный, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Врач рассказал о состоянии раненых курских детей, доставленных в Москву

Врач Брянцев: восстановление детей, пострадавших в Курской области, будет долгим

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восстановление детей, пострадавших в Курской области и доставленных в Москву, будет долгим, им предстоит длительная реабилитация, сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Алексей Брянцев в эфире телеканала "Россия 24".
"Сложность заключается в том, что осколок находится внутри черепа, в области раневого канала имеется гематома небольших размеров, и наши хирурги предполагают, что все-таки целесообразно этот осколок удалить. Пока окончательно вопрос не решен, но скорее всего предстоит операция. Восстановление будет длительным, особенно у девочки. После стабилизации состояния и перевода ее в общее отделение в дальнейшем предстоит длительная реабилитация", - сказал Брянцев.
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации
Вчера, 14:12
Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный.
Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе. -0-
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Из Курской области в Москву эвакуируют девять пострадавших при обстрелах
8 августа, 09:50
 
Здоровье - ОбществоРоссияКурская областьМоскваМихаил МурашкоЕвгений ПоддубныйСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
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