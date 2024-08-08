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ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН - РИА Новости, 08.08.2024
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14:43 08.08.2024
https://ria.ru/20240808/shos-1964933792.html
ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН
ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН - РИА Новости, 08.08.2024
ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова открывать новые возможности для партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил... РИА Новости, 08.08.2024
2024-08-08T14:43
2024-08-08T14:43
в мире
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мьянма
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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова открывать новые возможности для партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Восьмого августа отмечается День АСЕАН. В этой связи Чжан Мин направил поздравления генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну. Чжан Мин подчеркнул, что, являясь соседом и другом АСЕАН, ШОС глубоко ценит долгосрочные связи и растущее взаимодействие между двумя регионами. "Готовы к открытию новых возможностей для партнерства в областях, представляющих взаимный интерес", - приводит слова Чжан Мина в четверг официальный Telegram-канал ШОС. По словам Чжан Мина, работая совместно, ШОС и АСЕАН способны вносить свой вклад в укрепление мира и стабильности, а также обеспечения процветания народов различных стран. Меморандум о взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН был подписан в 2005 году. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В состав АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
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в мире, камбоджа, мьянма, индия, чжан мин, шос
В мире, Камбоджа, Мьянма, Индия, Чжан Мин, ШОС
ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН

Чжан Мин: ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова открывать новые возможности для партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Восьмого августа отмечается День АСЕАН. В этой связи Чжан Мин направил поздравления генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну.
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Чжан Мин подчеркнул, что, являясь соседом и другом АСЕАН, ШОС глубоко ценит долгосрочные связи и растущее взаимодействие между двумя регионами.
"Готовы к открытию новых возможностей для партнерства в областях, представляющих взаимный интерес", - приводит слова Чжан Мина в четверг официальный Telegram-канал ШОС.
По словам Чжан Мина, работая совместно, ШОС и АСЕАН способны вносить свой вклад в укрепление мира и стабильности, а также обеспечения процветания народов различных стран.
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Меморандум о взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН был подписан в 2005 году.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В состав АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.
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В миреКамбоджаМьянмаИндияЧжан МинШОС
 
 
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