ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН
Чжан Мин: ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова открывать новые возможности для партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин.
Восьмого августа отмечается День АСЕАН. В этой связи Чжан Мин направил поздравления генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну.
Чжан Мин подчеркнул, что, являясь соседом и другом АСЕАН, ШОС глубоко ценит долгосрочные связи и растущее взаимодействие между двумя регионами.
"Готовы к открытию новых возможностей для партнерства в областях, представляющих взаимный интерес", - приводит слова Чжан Мина в четверг официальный Telegram-канал ШОС.
По словам Чжан Мина, работая совместно, ШОС и АСЕАН способны вносить свой вклад в укрепление мира и стабильности, а также обеспечения процветания народов различных стран.
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Меморандум о взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН был подписан в 2005 году.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.