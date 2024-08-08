https://ria.ru/20240808/shos-1964933792.html

ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН

ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН - РИА Новости, 08.08.2024

ШОС готова открывать новые возможности для партнерства с АСЕАН

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова открывать новые возможности для партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T14:43

2024-08-08T14:43

2024-08-08T14:43

в мире

камбоджа

мьянма

индия

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ПЕКИН, 8 авг - РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готова открывать новые возможности для партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил генеральный секретарь организации Чжан Мин. Восьмого августа отмечается День АСЕАН. В этой связи Чжан Мин направил поздравления генеральному секретарю АСЕАН Као Кимхорну. Чжан Мин подчеркнул, что, являясь соседом и другом АСЕАН, ШОС глубоко ценит долгосрочные связи и растущее взаимодействие между двумя регионами. "Готовы к открытию новых возможностей для партнерства в областях, представляющих взаимный интерес", - приводит слова Чжан Мина в четверг официальный Telegram-канал ШОС. По словам Чжан Мина, работая совместно, ШОС и АСЕАН способны вносить свой вклад в укрепление мира и стабильности, а также обеспечения процветания народов различных стран. Меморандум о взаимопонимании между секретариатами ШОС и АСЕАН был подписан в 2005 году. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка. В состав АСЕАН входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240709/shos-1958471926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, камбоджа, мьянма, индия, чжан мин, шос