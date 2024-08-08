https://ria.ru/20240808/ran-1965066373.html

Путин подписал закон о полномочиях РАН по экспертизе учебников

Путин подписал закон о полномочиях РАН по экспертизе учебников - РИА Новости, 08.08.2024

Путин подписал закон о полномочиях РАН по экспертизе учебников

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий Российской академии наук полномочия по экспертизе учебников и разработанных в комплекте РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T23:06

2024-08-08T23:06

2024-08-08T23:06

общество

россия

владимир путин

валентина матвиенко

лилия гумерова

российская академия наук

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, возвращающий Российской академии наук полномочия по экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Инициатива была предложена группой сенаторов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отмечала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, РАН до 2019 года проводила научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка соответствия содержания современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы. Парламентарий подчеркивала, что ученые-эксперты РАН проделали огромную работу по улучшению качества учебной литературы, что повлияло на систему образования в целом. По ее словам, эффективное функционирование системы научной экспертизы было обусловлено, в том числе, наличием специальной методики ее проведения, привлечением экспертов высокой научной квалификации.

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общество, россия, владимир путин, валентина матвиенко, лилия гумерова, российская академия наук, совет федерации рф