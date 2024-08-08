https://ria.ru/20240808/krov-1964898081.html

Дефицита компонентов крови в Курске нет, заявили врачи

Дефицита компонентов крови в Курске нет, заявили врачи - РИА Новости, 08.08.2024

Дефицита компонентов крови в Курске нет, заявили врачи

Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского... РИА Новости, 08.08.2024

2024-08-08T12:45

2024-08-08T12:45

2024-08-08T12:45

здоровье - общество

курская область

россия

курск

валерий герасимов

алексей кузнецов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 8 авг - РИА Новости. Дефицита компонентов крови в Курске нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, сообщила исполняющая обязанности главного врача Курского областного клинического центра крови Юлия Алексеева. "На сегодняшний день дефицита компонентов крови у нас нет. Все заявки медицинских организаций обеспечиваются непрерывно, в круглосуточном режиме и в полном объеме", - сказала Алексеева журналистам. Она отметила, что жители Курской области продолжают приходить в возглавляемый ею центр на сдачу крови, и сотрудники стараются всех принять. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что лечение в стационарах проходят 34 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них пятеро детей. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

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https://ria.ru/20240808/vrachi-1964853135.html

https://ria.ru/20240807/fmba-1964779913.html

курская область

россия

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дефицита компонентов крови нет – и.о. главврача Курского областного клинического центра крови Порядка 150 литров цельной крови и дополнительный запас компонентов заготовили сотрудники Курского областного клинического центра крови за среду и утро четверга. Дефицита компонентов крови нет, все заявки медучреждений обеспечиваются в полном объеме, рассказала журналистам и.о. главврача Юлия Алексеева. 2024-08-08T12:45 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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здоровье - общество, курская область, россия, курск, валерий герасимов, алексей кузнецов, владимир путин, вооруженные силы украины