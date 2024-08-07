https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html

Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием

Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием - РИА Новости, 07.08.2024

Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием

Президент России Владимир Путин назвал важным событием для региона открытие инфекционной больницы в Пермском крае, она уже приняла первых пациентов. РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T15:12

2024-08-07T15:12

2024-08-07T17:06

общество

здоровье - общество

россия

пермский край

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным событием для региона открытие инфекционной больницы в Пермском крае, она уже приняла первых пациентов. "Важно отметить, что масштабная работа по развитию всех российских регионов идет непрерывно, особое внимание мы уделяем созданию востребованных социальных учреждений - больниц, школ, детских садов. Прием пациентов начала новая специализированная больница в Пермском крае. Для региона это приятное и важное событие, у него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой", - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ. Президент выразил надежду, что новая больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан."Надеюсь, что она внесет свой существенный, значимый вклад в дело поддержания здоровья наших граждан на должном уровне в соответствии с современными требованиями", - сказал Путин во время совещания с члена правительства РФ в режиме видеоконференции.Президент поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого значимого для региона проекта.

https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html

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пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, пермский край, владимир путин