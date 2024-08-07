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Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием - РИА Новости, 07.08.2024
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15:12 07.08.2024 (обновлено: 17:06 07.08.2024)
https://ria.ru/20240807/putin-1964666876.html
Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием
Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием - РИА Новости, 07.08.2024
Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием
Президент России Владимир Путин назвал важным событием для региона открытие инфекционной больницы в Пермском крае, она уже приняла первых пациентов. РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T15:12
2024-08-07T17:06
общество
здоровье - общество
россия
пермский край
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным событием для региона открытие инфекционной больницы в Пермском крае, она уже приняла первых пациентов. "Важно отметить, что масштабная работа по развитию всех российских регионов идет непрерывно, особое внимание мы уделяем созданию востребованных социальных учреждений - больниц, школ, детских садов. Прием пациентов начала новая специализированная больница в Пермском крае. Для региона это приятное и важное событие, у него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой", - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ. Президент выразил надежду, что новая больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан."Надеюсь, что она внесет свой существенный, значимый вклад в дело поддержания здоровья наших граждан на должном уровне в соответствии с современными требованиями", - сказал Путин во время совещания с члена правительства РФ в режиме видеоконференции.Президент поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого значимого для региона проекта.
https://ria.ru/20240807/putin-1964658893.html
https://ria.ru/20240806/putin-1964400237.html
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общество, здоровье - общество, россия, пермский край, владимир путин
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Пермский край, Владимир Путин
Путин назвал открытие инфекционной больницы в Пермском крае важным событием

Путин: в Пермском крае появился дополнительный ресурс для борьбы с эпидемиями

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным событием для региона открытие инфекционной больницы в Пермском крае, она уже приняла первых пациентов.
«
"Важно отметить, что масштабная работа по развитию всех российских регионов идет непрерывно, особое внимание мы уделяем созданию востребованных социальных учреждений - больниц, школ, детских садов. Прием пациентов начала новая специализированная больница в Пермском крае. Для региона это приятное и важное событие, у него появился дополнительный ресурс для борьбы с инфекционными заболеваниями, для противодействия эпидемиям. Это автономный медицинский комплекс, организованный по всем правилам со стационаром, реанимацией, амбулаторно-диагностическим отделением и профильной научной кафедрой", - отметил Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
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Президент выразил надежду, что новая больница внесет вклад в дело поддержания здоровья граждан.
«
"Надеюсь, что она внесет свой существенный, значимый вклад в дело поддержания здоровья наших граждан на должном уровне в соответствии с современными требованиями", - сказал Путин во время совещания с члена правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого значимого для региона проекта.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПермский крайВладимир Путин
 
 
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