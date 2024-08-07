https://ria.ru/20240807/oblast-1964630198.html

Эвакуированных из Курской области жителей разместили в Орловской области

Эвакуированных из Курской области жителей разместили в Орловской области - РИА Новости, 07.08.2024

Эвакуированных из Курской области жителей разместили в Орловской области

Первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области разместили в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем... РИА Новости, 07.08.2024

2024-08-07T13:14

2024-08-07T13:14

2024-08-07T13:14

россия

курская область

орловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ТУЛА, 7 авг – РИА Новости. Первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области разместили в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "В Орловской области уже размещена первая группа эвакуированных жителей приграничных районов. Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку", - говорится в сообщении. Глава Орловской области выразил соболезнования родным и близким погибших, а также подчеркнул, что Россия должна сплотиться для окончательного разгрома врага. ВСУ утром во вторник попытались прорваться на территорию Курской области. Минобороны России в тот же день сообщило, что украинские войска силами до 300 единиц личного состава при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы РФ в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня. По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, пограничники и ВС РФ уничтожили на границе 16 единиц техники ВСУ. В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.

https://ria.ru/20240807/kursk-1964554177.html

https://ria.ru/20240807/meropriyatiya-1964622022.html

россия

курская область

орловская область

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россия, курская область, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)