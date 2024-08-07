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Смирнов заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным
Смирнов заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным - РИА Новости, 07.08.2024
Смирнов заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на протяжении двух суток находится в постоянном контакте с федеральными министерствами и главой... РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T13:59
2024-08-07T13:59
2024-08-07T14:07
курская область
россия
безопасность
алексей смирнов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РЯЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что на протяжении двух суток находится в постоянном контакте с федеральными министерствами и главой государства Владимиром Путиным в своем Telegram-канале."На протяжении двух суток нахожусь в постоянном контакте с руководителями регионов, силовыми ведомствами, федеральными министерствами и, конечно, в первую очередь с главой государства", - написал Смирнов.В среду Минобороны РФ сообщило, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области, примыкающих к российско-украинской границе. Ведомство уточнило, что потери украинской армии составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты.
https://ria.ru/20240807/meropriyatiya-1964622022.html
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курская область, россия, безопасность, алексей смирнов (политик) , федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Курская область, Россия, Безопасность, Алексей Смирнов (политик) , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Смирнов заявил, что находится в постоянном контакте с Путиным
Смирнов заявил о постоянном контакте с Путиным и федеральными министерствами