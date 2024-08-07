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ФМБА работает в Курской области совместно с медслужбой МО и Минздравом
ФМБА работает в Курской области совместно с медслужбой МО и Минздравом - РИА Новости, 07.08.2024
ФМБА работает в Курской области совместно с медслужбой МО и Минздравом
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает в Курской области совместно с медицинской службой Минобороны, Минздравом РФ и региональными медиками, РИА Новости, 07.08.2024
2024-08-07T22:34
2024-08-07T22:34
2024-08-07T22:34
здоровье - общество
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валерий герасимов
владимир путин
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) работает в Курской области совместно с медицинской службой Минобороны, Минздравом РФ и региональными медиками, сообщило агентство. "Сотрудники ФМБА осуществляют свою деятельность совместно с медицинской службой Минобороны, региональными медиками и представителями Минздрава России", - говорится в сообщении. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них - семь танков. Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что операция в Курскойобласти будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную
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здоровье - общество, россия, курская область, киев, валерий герасимов, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вооруженные силы украины
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вооруженные силы Украины
ФМБА работает в Курской области совместно с медслужбой МО и Минздравом
ФМБА работает в Курской области совместно с медслужбой Минобороны и Минздравом