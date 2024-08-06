https://ria.ru/20240806/vrachi-1964300972.html
Монах-реаниматолог оценил идею Международного дня "Врачи мира за мир"
Монах-реаниматолог оценил идею Международного дня "Врачи мира за мир" - РИА Новости, 06.08.2024
Монах-реаниматолог оценил идею Международного дня "Врачи мира за мир"
Идея Международного дня "Врачи мира за мир", связанного с ядерными бомбардировками США японских городов Хиросима и Нагасаки, актуальна всегда, так как война... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T04:07
2024-08-06T04:07
2024-08-06T04:20
религия
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евгений чазов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Идея Международного дня "Врачи мира за мир", связанного с ядерными бомбардировками США японских городов Хиросима и Нагасаки, актуальна всегда, так как война противоречит смыслу профессии врача, который "стоит на страже человеческой жизни", сказал РИА Новости иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков) в ответ на вопрос об отношении к памятной дате. Международный день "Врачи мира за мир" ежегодно отмечается 6 августа - в годовщину бомбардировки армией США японского города Хиросима. Его цель – напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Инициатор международного дня "Врачи мира за мир" - всемирное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", основанное в 1980 году по инициативе группы советских и американских ученых-медиков. Сопредседателями движения при его основании стали академик Евгений Чазов (СССР) и профессор Гарвардского университета Бернард Лаун (США). "Сама идея этого дня – предотвращение войны и борьба за мир – актуальна всегда, потому что врач стоит на страже человеческой жизни, а война направлена против жизни, она ее лишает. Поэтому для любого врача, и верующего и нет, война - это что-то противоестественное, что противоречит смыслу врачебной профессии", - сказал отец Феодорит. При этом иеромонах-реаниматолог отметил, что врачи, конечно же, оказывают медпомощь и военным. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От взрывов и их последствий в Хиросиме из 350 тысяч населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
https://ria.ru/20240806/khirosima-1964095025.html
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в мире, нагасаки (город), сша, евгений чазов, гарвардский университет, япония
Религия, В мире, Нагасаки (город), США, Евгений Чазов, Гарвардский университет, Япония
Монах-реаниматолог оценил идею Международного дня "Врачи мира за мир"
Феодорит: идея Международного дня "Врачи мира за мир" будет актуальна всегда
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Идея Международного дня "Врачи мира за мир", связанного с ядерными бомбардировками США японских городов Хиросима и Нагасаки, актуальна всегда, так как война противоречит смыслу профессии врача, который "стоит на страже человеческой жизни", сказал РИА Новости иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков) в ответ на вопрос об отношении к памятной дате.
Международный день "Врачи мира за мир" ежегодно отмечается 6 августа - в годовщину бомбардировки армией США японского города Хиросима. Его цель – напомнить о трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом. Инициатор международного дня "Врачи мира за мир" - всемирное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", основанное в 1980 году по инициативе группы советских и американских ученых-медиков. Сопредседателями движения при его основании стали академик Евгений Чазов
(СССР) и профессор Гарвардского университета
Бернард Лаун (США).
"Сама идея этого дня – предотвращение войны и борьба за мир – актуальна всегда, потому что врач стоит на страже человеческой жизни, а война направлена против жизни, она ее лишает. Поэтому для любого врача, и верующего и нет, война - это что-то противоестественное, что противоречит смыслу врачебной профессии", - сказал отец Феодорит.
При этом иеромонах-реаниматолог отметил, что врачи, конечно же, оказывают медпомощь и военным.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От взрывов и их последствий в Хиросиме из 350 тысяч населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".