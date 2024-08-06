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Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 06.08.2024
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Религия
 
18:20 06.08.2024
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964491383.html
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 06.08.2024
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:20
2024-08-06T18:20
религия
северный кавказ
малокарачаевский район
религия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, сообщили РИА Новости в семье покойного.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости."Исмаила-хаджи Бердиева похоронят в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики во вторник. Он умер после продолжительной болезни", - рассказали РИА Новости в семье Бердиева.Родственники религиозного деятеля сообщили, что они получают соболезнования со всего мира."Всем спасибо за поддержку и внимание", - добавили в семье Бердиева.
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964289794.html
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северный кавказ, малокарачаевский район, религия
Религия, Северный Кавказ, Малокарачаевский район, Религия
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии

Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПредседатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, сообщили РИА Новости в семье покойного.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости.
"Исмаила-хаджи Бердиева похоронят в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики во вторник. Он умер после продолжительной болезни", - рассказали РИА Новости в семье Бердиева.
Родственники религиозного деятеля сообщили, что они получают соболезнования со всего мира.
"Всем спасибо за поддержку и внимание", - добавили в семье Бердиева.
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Глава ДУМ России выразил соболезнования в связи со смертью Бердиева
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