https://ria.ru/20240806/muftiy-1964491383.html

Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии

Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 06.08.2024

Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 06.08.2024

2024-08-06T18:20

2024-08-06T18:20

2024-08-06T18:20

религия

северный кавказ

малокарачаевский район

религия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, сообщили РИА Новости в семье покойного.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости."Исмаила-хаджи Бердиева похоронят в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики во вторник. Он умер после продолжительной болезни", - рассказали РИА Новости в семье Бердиева.Родственники религиозного деятеля сообщили, что они получают соболезнования со всего мира."Всем спасибо за поддержку и внимание", - добавили в семье Бердиева.

https://ria.ru/20240806/muftiy-1964289794.html

северный кавказ

малокарачаевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

северный кавказ, малокарачаевский район, религия