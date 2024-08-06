https://ria.ru/20240806/muftiy-1964491383.html
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии - РИА Новости, 06.08.2024
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской... РИА Новости, 06.08.2024
2024-08-06T18:20
2024-08-06T18:20
2024-08-06T18:20
религия
северный кавказ
малокарачаевский район
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101168/26/1011682646_0:372:1311:1109_1920x0_80_0_0_c0a80dcdca6def336f78d118f6727790.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, сообщили РИА Новости в семье покойного.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости."Исмаила-хаджи Бердиева похоронят в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики во вторник. Он умер после продолжительной болезни", - рассказали РИА Новости в семье Бердиева.Родственники религиозного деятеля сообщили, что они получают соболезнования со всего мира."Всем спасибо за поддержку и внимание", - добавили в семье Бердиева.
https://ria.ru/20240806/muftiy-1964289794.html
северный кавказ
малокарачаевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101168/26/1011682646_0:123:1312:1106_1920x0_80_0_0_552ef9d9b3cc6d027f375a6c11d3affe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный кавказ, малокарачаевский район, религия
Религия, Северный Кавказ, Малокарачаевский район, Религия
Муфтия Северного Кавказа похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии
Муфтия Северного Кавказа Бердиева похоронят в родовом селе Карачаево-Черкессии
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) будет похоронен во вторник в родовом селе Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, сообщили РИА Новости в семье покойного.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) и Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером на 71-м году жизни, сообщил муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов РИА Новости.
"Исмаила-хаджи Бердиева похоронят в родовом селе Первомайское Малокарачаевского района
Карачаево-Черкесской Республики во вторник. Он умер после продолжительной болезни", - рассказали РИА Новости в семье Бердиева.
Родственники религиозного деятеля сообщили, что они получают соболезнования со всего мира.
"Всем спасибо за поддержку и внимание", - добавили в семье Бердиева.