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Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов - РИА Новости, 05.08.2024
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15:01 05.08.2024 (обновлено: 15:06 05.08.2024)
https://ria.ru/20240805/putin--1964186349.html
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов - РИА Новости, 05.08.2024
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов
Обеспечение безопасности России остается одним из важнейших приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.08.2024
2024-08-05T15:01
2024-08-05T15:06
владимир путин
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности России остается одним из важнейших приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин."И конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей", - сказал Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20240805/putin-1964187789.html
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владимир путин, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, общество
Владимир Путин, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Общество
Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов

Владимир Путин назвал обеспечение безопасности РФ одним из важнейших приоритетов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности России остается одним из важнейших приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей", - сказал Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
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Владимир ПутинРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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