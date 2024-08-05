https://ria.ru/20240805/putin--1964186349.html

Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов

Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов - РИА Новости, 05.08.2024

Путин назвал безопасность России одним из важнейших приоритетов

Обеспечение безопасности России остается одним из важнейших приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T15:01

2024-08-05T15:01

2024-08-05T15:06

владимир путин

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Обеспечение безопасности России остается одним из важнейших приоритетов, заявил президент РФ Владимир Путин."И конечно, обеспечение безопасности остаётся одним из важнейших приоритетов. Это стабильное функционирование Вооружённых Сил, их развитие, обеспечение их современными видами техники, вооружений, боеприпасами, поддержка наших ребят, которые на линии фронта, на линии боевого соприкосновения рискуют своей жизнью и здоровьем для защиты интересов нашего государства, и, конечно, членов их семей", - сказал Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20240805/putin-1964187789.html

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владимир путин, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, общество