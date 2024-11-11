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Вирус Коксаки: симптомы у детей и взрослых, как передается, чем опасен, лечение
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16:04 11.11.2024 (обновлено: 16:06 11.11.2024)
https://ria.ru/20241111/virus_koksaki-1982477933.html
Вирус Коксаки: насколько опасен, лечение и меры профилактики
Вирус Коксаки: симптомы у детей и взрослых, как передается, чем опасен, лечение
Вирус Коксаки: насколько опасен, лечение и меры профилактики
Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов, которые размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте и распространяются по телу человека с током... РИА Новости, 11.11.2024
2024-11-11T16:04
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов, которые размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте и распространяются по телу человека с током крови. Какие симптомы у детей и взрослых вызывает болезнь, насколько она заразна и как долго длится инкубационный период, лечение, меры профилактики вируса Коксаки, - в материале РИА НовостиВирус КоксакиВирус Коксаки назван в честь американского города, в котором впервые был обнаружен в 1948 году. В России о нем заговорили в 2017-м, когда произошла вспышка заболевания у туристов, вернувшихся из Турции, поэтому другое название вируса - турецкий.“Он относится к группе энтеровирусов, имеет около 30 разновидностей, в среде которых выделяют два основных типа А и В. Тип А больше всего поражает кожу, слизистые, верхние дыхательные пути, нередко осложняется серозным (не гнойным) воспалением мозговых оболочек (менингитом). Вирусы типа В поражают внутренние органы и центральную нервную систему”, - рассказывает Владимир Неронов, врач-инфекционист АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга).Вспышки болезниКоксаки встречается по всему миру, но вспышки заболевания чаще всего происходят в странах с теплым климатом. Вирусологи отмечают, что вирус уже давно существует рядом с человеком и хорошо изучен, это сезонное явление, которое связано со снижением иммунитета.В ТурцииВ августе 2017 года Роспотребнадзор признал турецкую Анталью зоной, опасной для российских туристов, из-за вспышки заболевания. Всего на тот момент в ведомство поступило около 500 жалоб на ухудшение здоровья отдыхающих. Обращения поступали на горячую линию, туристы сообщали, что в отелях Антальи, Аланьи, Кемера, Сида и других курортных турецких городов началась массовая вспышка вируса Коксаки среди детей до 14 лет. Минздрав РФ опубликовал памятку на своем официальном сайте, в которой рассказал о заболевании и предупредил всех, выезжающих на отдых в Турцию.Однако официального заявления от турецких властей не поступило, а министерство здравоохранения республики опровергло сообщения СМИ об эпидемии.В РоссииНе так давно в СМИ появилась информация о новой вспышке заболевания среди туристов. Отдыхающие на побережье турецких Белека и Антальи стали массово жаловаться на недомогание. У части из них симптомы проявлялись по дороге на родину, некоторые чувствовали ухудшение здоровья уже дома. Но местные власти заявили, что “вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны нет”, и все меры, необходимые для безопасности туристов, принимаются.5 ноября Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультирования граждан.Ранее сообщалось, что случаи заболевания, похожего по симптомам на вирус Коксаки, выявлены в нескольких регионах страны, однако власти этих регионов отметили, что групповых вспышек нигде нет.ПричиныПрактически всегда увеличение заболеваемости связано с нарушением гигиенических норм (загрязнение воды, еды) и тесным контактом, особенно среди детей.“После проникновения в организм вирус накапливается в слизистых оболочках, проникает в лимфоидную ткань, носоглотку, тонкий кишечник, где начинает активное размножение”, - рассказывает Аурика Тараган, врач-педиатр Hadassah Medical Moscow.Симптомы, признакиОколо половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может и не иметь других симптомов, кроме лихорадки.Александра Росаткевич, врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке, объясняет, что существует две группы вирусов Коксаки: А (24 серотипа) и B (6 серотипов).Инфицирование вирусами А, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита.Вирусы В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших - дети до 15 лет.- Всем известная комбинация симптомов “рука-нога-рот” может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3. В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже - на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ: повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле. Коксаки В (6 типов) вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики, - отмечает эксперт.Группы рискаНаиболее уязвимой категорией для вирусов Коксаки, по словам Владимира Неронова, являются беременные и дети. У беременных вирус может быть причиной внутриутробной патологии плода, дети порой переносят вирус с осложнениями, такими как менингит и менингоэнцефалит.Александра Росаткевич называет следующие группы риска:Как передаетсяПо словам Аурики Тараган, заразиться можно через контакт с болеющим человеком (в том числе через слюну ,мочу, кал). Возбудитель вируса способен находится в воде, а также на поверхностях предметов, поэтому важно тщательно мыть руки. Второй способ заражения - воздушно-капельный, но он опасен только в первые дни заболевания. Особенность вируса в том, что он устойчив к холоду, спирту, но при этом вирусные частицы погибают от ультрафиолета или высоких температур.Инкубационный периодИнкубационный период в среднем составляет около шести дней, при этом больной человек становится заразным еще до появления первых симптомов, а также после выздоровления, так как вирус может сохраняться в кишечнике на протяжении 21 дня, поэтому он быстро распространяется в школах и детских садах.Степени тяжести болезниКонстантин Хоманов, терапевт, основатель мобильного приложения “Справочник врача” отмечает, что чаще всего заболевание протекает в легкой и среднетяжелой формах. Бывает и бессимптомное течение.Осложнения и последствияВ некоторых случаях могут возникнуть серьезные осложнения, требующие госпитализации больного и серьезного лечения:“Причиной развития осложнений (менингита, миокардита и перикардита) могут быть как вирусы Коксаки А, так и вирусы Коксаки В. Перенесенная инфекция у беременных может вызывать врожденные пороки развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у новорожденного”, - говорит Александра Росаткевич.Когда следует обратиться к врачуЭксперт предупреждает, что обращаться к врачу необходимо при появлении следующих симптомов:- При наличии одного или нескольких перечисленных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу. В случаях развития судорог, при необычной сонливости, спутанности сознания, сильных болях в груди или в животе, сильной головной боли, сопровождающейся рвотой, ригидности затылочных мышц, - важно немедленно вызвать бригаду скорой помощи, - предупреждает Александра Росаткевич.Экстренной помощью, по словам Аурики Тараган, нужно воспользоваться если у ребенка резко побледнел кожный покров или образовалась синюшность носогубного треугольника, появилась сухость слизистых, уменьшилось количество мочи или поднялась температура выше 38,5.ДиагностикаЧтобы выявить инфекцию, врач собирает анамнез и отправляет налабораторное исследование (зачастую исследуют кал на наличие РНК вируса). Доктор может назначить и другие анализы, позволяющие выполнить дифференциальную диагностику и исключить краснуху, полиомиелит, паротит, скарлатину - заболевания, которые легко спутать с Коксаки.“Если сдается кровь на наличие антител к вирусу, важно понимать, что для подтверждения диагноза необходимо сдать ее дважды, с интервалом две недели, для проверки увеличения количества антител. Если оно есть, значит, диагноз подтвержден”, - говорит Константин Хоманов.ЛечениеКонкретного метода лечения вируса нет, обычно прописывают жаропонижающие средства, антисептики для горла, сорбенты (если есть интоксикация) и, конечно же, обильное питье. В случае тяжелого обезвоживания могут дополнительно назначить внутривенную регидратацию, эту терапию применяют к детям до годовалого возраста.ПрофилактикаСпецифическая профилактика инфекции, вызванной вирусом Коксаки, не разработана.Прежде всего, нужно помнить, что вирус в России сам по себе не существует - он завозится отдыхающими, которые выезжают в страны с более теплым климатом.Александра Росаткевич рекомендует соблюдать правила личной и общественной гигиены, это позволит свести к минимуму риск заражения:Рекомендации врачейЭксперты объясняют, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) многие инфекционные заболевания изменили свое сезонное присутствие. Так, например, в текущем году случаи гриппа регистрировались уже в августе, хотя обычно это бывает в ноябре-декабре, а вирусы Коксаки, циркулирующие, преимущественно, в летние месяцы, проявили себя в ноябре.- Роспотребнадзор напоминает, что заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию. Почти все случаи Коксаки в этом году “привозные” - из жарких стран, где традиционно отдыхают россияне: Турции (большинство заболевших), Испании, Кипра, Греции. Жара - благоприятный фактор для всех энтеровирусных инфекций. Сейчас в России холодно, и условий для активного размножения вируса нет, - отмечает Александра Росаткевич.
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Вирус Коксаки: насколько опасен, лечение и меры профилактики

© Getty Images / thebaikersВирус Коксаки
Вирус Коксаки - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© Getty Images / thebaikers
Вирус Коксаки
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Оглавление
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вирус Коксаки относится к семейству энтеровирусов, которые размножаются преимущественно в желудочно-кишечном тракте и распространяются по телу человека с током крови. Какие симптомы у детей и взрослых вызывает болезнь, насколько она заразна и как долго длится инкубационный период, лечение, меры профилактики вируса Коксаки, - в материале РИА Новости

Вирус Коксаки

Вирус Коксаки назван в честь американского города, в котором впервые был обнаружен в 1948 году. В России о нем заговорили в 2017-м, когда произошла вспышка заболевания у туристов, вернувшихся из Турции, поэтому другое название вируса - турецкий.
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Врач рассказала, как снизить риск заражения вирусом Коксаки
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“Он относится к группе энтеровирусов, имеет около 30 разновидностей, в среде которых выделяют два основных типа А и В. Тип А больше всего поражает кожу, слизистые, верхние дыхательные пути, нередко осложняется серозным (не гнойным) воспалением мозговых оболочек (менингитом). Вирусы типа В поражают внутренние органы и центральную нервную систему”, - рассказывает Владимир Неронов, врач-инфекционист АО “Медицина” (клиника академика Ройтберга).

Вспышки болезни

© Getty Images / lolostockВирус Коксаки
Вирус Коксаки - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / lolostock
Вирус Коксаки
Коксаки встречается по всему миру, но вспышки заболевания чаще всего происходят в странах с теплым климатом. Вирусологи отмечают, что вирус уже давно существует рядом с человеком и хорошо изучен, это сезонное явление, которое связано со снижением иммунитета.

В Турции

В августе 2017 года Роспотребнадзор признал турецкую Анталью зоной, опасной для российских туристов, из-за вспышки заболевания. Всего на тот момент в ведомство поступило около 500 жалоб на ухудшение здоровья отдыхающих. Обращения поступали на горячую линию, туристы сообщали, что в отелях Антальи, Аланьи, Кемера, Сида и других курортных турецких городов началась массовая вспышка вируса Коксаки среди детей до 14 лет. Минздрав РФ опубликовал памятку на своем официальном сайте, в которой рассказал о заболевании и предупредил всех, выезжающих на отдых в Турцию.
Однако официального заявления от турецких властей не поступило, а министерство здравоохранения республики опровергло сообщения СМИ об эпидемии.

В России

© Getty Images / Halfpoint ImagesДети в детском саду
Дети в детском саду - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / Halfpoint Images
Дети в детском саду
Не так давно в СМИ появилась информация о новой вспышке заболевания среди туристов. Отдыхающие на побережье турецких Белека и Антальи стали массово жаловаться на недомогание. У части из них симптомы проявлялись по дороге на родину, некоторые чувствовали ухудшение здоровья уже дома. Но местные власти заявили, что “вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны нет”, и все меры, необходимые для безопасности туристов, принимаются.
5 ноября Роспотребнадзор открыл горячую линию для консультирования граждан.
Ранее сообщалось, что случаи заболевания, похожего по симптомам на вирус Коксаки, выявлены в нескольких регионах страны, однако власти этих регионов отметили, что групповых вспышек нигде нет.
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Причины

Практически всегда увеличение заболеваемости связано с нарушением гигиенических норм (загрязнение воды, еды) и тесным контактом, особенно среди детей.
“После проникновения в организм вирус накапливается в слизистых оболочках, проникает в лимфоидную ткань, носоглотку, тонкий кишечник, где начинает активное размножение”, - рассказывает Аурика Тараган, врач-педиатр Hadassah Medical Moscow.

Симптомы, признаки

© Getty Images / South_agencyВирус Коксаки
Вирус Коксаки - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / South_agency
Вирус Коксаки
Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может и не иметь других симптомов, кроме лихорадки.
Александра Росаткевич, врач-инфекционист клиники "Будь Здоров" на Сретенке, объясняет, что существует две группы вирусов Коксаки: А (24 серотипа) и B (6 серотипов).
Инфицирование вирусами А, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита.
Вирусы В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших - дети до 15 лет.
- Всем известная комбинация симптомов “рука-нога-рот” может быть вызвана вирусами Коксаки А5, А9, А10, А16, В1, В3. В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже - на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ: повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле. Коксаки В (6 типов) вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней. Один и тот же серотип может передаваться от одного человека к другому с развитием разной симптоматики, - отмечает эксперт.
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Группы риска

Наиболее уязвимой категорией для вирусов Коксаки, по словам Владимира Неронова, являются беременные и дети. У беременных вирус может быть причиной внутриутробной патологии плода, дети порой переносят вирус с осложнениями, такими как менингит и менингоэнцефалит.
Александра Росаткевич называет следующие группы риска:
  • Отдыхающие в местах, где зафиксированы случаи заболевания.
  • Дети, посещающие детские организованные коллективы: детские сады, дошкольные учреждения, школы и другие образовательные учреждения.
  • Новорожденные, вследствие недостаточно сформированного иммунитета, чрезвычайно уязвимы.
  • Люди старше 60 лет из-за возрастной недостаточности иммунного ответа.
  • Лица с иммунодефицитными состояниями (онкологические больные, ВИЧ-инфицированные).

Как передается

© Getty Images / kipgodiВирус Коксаки
Вирус Коксаки - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / kipgodi
Вирус Коксаки
По словам Аурики Тараган, заразиться можно через контакт с болеющим человеком (в том числе через слюну ,мочу, кал). Возбудитель вируса способен находится в воде, а также на поверхностях предметов, поэтому важно тщательно мыть руки. Второй способ заражения - воздушно-капельный, но он опасен только в первые дни заболевания. Особенность вируса в том, что он устойчив к холоду, спирту, но при этом вирусные частицы погибают от ультрафиолета или высоких температур.

Инкубационный период

Инкубационный период в среднем составляет около шести дней, при этом больной человек становится заразным еще до появления первых симптомов, а также после выздоровления, так как вирус может сохраняться в кишечнике на протяжении 21 дня, поэтому он быстро распространяется в школах и детских садах.
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Степени тяжести болезни

Константин Хоманов, терапевт, основатель мобильного приложения “Справочник врача” отмечает, что чаще всего заболевание протекает в легкой и среднетяжелой формах. Бывает и бессимптомное течение.

Осложнения и последствия

В некоторых случаях могут возникнуть серьезные осложнения, требующие госпитализации больного и серьезного лечения:
  • вирусный менингит - инфекция мозговых оболочек (оболочек, окружающих головной и спинной мозг);
  • энцефалит - инфекция головного мозга;
  • миокардит - инфекция сердечной мышцы.
“Причиной развития осложнений (менингита, миокардита и перикардита) могут быть как вирусы Коксаки А, так и вирусы Коксаки В. Перенесенная инфекция у беременных может вызывать врожденные пороки развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у новорожденного”, - говорит Александра Росаткевич.

Когда следует обратиться к врачу

© Getty Images / Suzi Media ProductionТемпература у ребенка
Температура у ребенка - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / Suzi Media Production
Температура у ребенка
Эксперт предупреждает, что обращаться к врачу необходимо при появлении следующих симптомов:
  • повышение температуры тела, отсутствие аппетита
  • рвота
  • диарея
  • затрудненное дыхание
  • судороги
  • необычная сонливость
  • боль в груди или животе
  • высыпания на коже или во рту
  • сильная боль в горле
  • сильная головная боль, особенно сопровождающаяся рвотой, спутанностью сознания или необычной сонливостью
  • ригидность затылочных мышц (сложно наклонить голову вперед)
  • покраснение, воспаление глаз.
- При наличии одного или нескольких перечисленных симптомов необходимо как можно скорее обратиться к врачу. В случаях развития судорог, при необычной сонливости, спутанности сознания, сильных болях в груди или в животе, сильной головной боли, сопровождающейся рвотой, ригидности затылочных мышц, - важно немедленно вызвать бригаду скорой помощи, - предупреждает Александра Росаткевич.
Экстренной помощью, по словам Аурики Тараган, нужно воспользоваться если у ребенка резко побледнел кожный покров или образовалась синюшность носогубного треугольника, появилась сухость слизистых, уменьшилось количество мочи или поднялась температура выше 38,5.

Диагностика

Чтобы выявить инфекцию, врач собирает анамнез и отправляет на
лабораторное исследование (зачастую исследуют кал на наличие РНК вируса). Доктор может назначить и другие анализы, позволяющие выполнить дифференциальную диагностику и исключить краснуху, полиомиелит, паротит, скарлатину - заболевания, которые легко спутать с Коксаки.
“Если сдается кровь на наличие антител к вирусу, важно понимать, что для подтверждения диагноза необходимо сдать ее дважды, с интервалом две недели, для проверки увеличения количества антител. Если оно есть, значит, диагноз подтвержден”, - говорит Константин Хоманов.
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Лечение

Конкретного метода лечения вируса нет, обычно прописывают жаропонижающие средства, антисептики для горла, сорбенты (если есть интоксикация) и, конечно же, обильное питье. В случае тяжелого обезвоживания могут дополнительно назначить внутривенную регидратацию, эту терапию применяют к детям до годовалого возраста.

Профилактика

Специфическая профилактика инфекции, вызванной вирусом Коксаки, не разработана.
Прежде всего, нужно помнить, что вирус в России сам по себе не существует - он завозится отдыхающими, которые выезжают в страны с более теплым климатом.
Александра Росаткевич рекомендует соблюдать правила личной и общественной гигиены, это позволит свести к минимуму риск заражения:
  • регулярное мытье рук с мылом;
  • тщательное мытье овощей и фруктов перед употреблением;
  • приобретение продуктов питания только в санкционированных местах;
  • термическая обработка продуктов;
  • купание только в разрешенных местах (важно не заглатывать воду);
  • отсутствие контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью;
  • употребление бутилированной воды.

Рекомендации врачей

Эксперты объясняют, что в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) многие инфекционные заболевания изменили свое сезонное присутствие. Так, например, в текущем году случаи гриппа регистрировались уже в августе, хотя обычно это бывает в ноябре-декабре, а вирусы Коксаки, циркулирующие, преимущественно, в летние месяцы, проявили себя в ноябре.
- Роспотребнадзор напоминает, что заболевания, вызванные вирусами Коксаки, относятся к группе энтеровирусных инфекций, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию. Почти все случаи Коксаки в этом году “привозные” - из жарких стран, где традиционно отдыхают россияне: Турции (большинство заболевших), Испании, Кипра, Греции. Жара - благоприятный фактор для всех энтеровирусных инфекций. Сейчас в России холодно, и условий для активного размножения вируса нет, - отмечает Александра Росаткевич.
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