https://ria.ru/20241106/koksaki-1982313432.html

Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки

Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024

Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки

Преждевременно до проведения дополнительных исследований утверждать, что причиной смерти женщины в Подольске стал именно вирус Коксаки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T21:22

2024-11-06T21:22

2024-11-06T21:22

происшествия

здоровье - общество

подольск

московская область (подмосковье)

турция

вирус коксаки

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Преждевременно до проведения дополнительных исследований утверждать, что причиной смерти женщины в Подольске стал именно вирус Коксаки, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что беременная жительница Подольска скончалась от неизвестной болезни, утверждается, что, предварительно, это мог быть привезенный туристами из Турции вирус Коксаки. "По факту публикаций в средствах массовой информации о смерти женщины в Подольске от вируса Коксаки, Минздрав Московской области сообщает. Говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html

подольск

московская область (подмосковье)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, подольск, московская область (подмосковье), турция, вирус коксаки, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)