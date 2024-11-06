https://ria.ru/20241106/koksaki-1982313432.html
Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки
Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки - РИА Новости, 06.11.2024
Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки
Преждевременно до проведения дополнительных исследований утверждать, что причиной смерти женщины в Подольске стал именно вирус Коксаки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:22
2024-11-06T21:22
2024-11-06T21:22
происшествия
здоровье - общество
подольск
московская область (подмосковье)
турция
вирус коксаки
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Преждевременно до проведения дополнительных исследований утверждать, что причиной смерти женщины в Подольске стал именно вирус Коксаки, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что беременная жительница Подольска скончалась от неизвестной болезни, утверждается, что, предварительно, это мог быть привезенный туристами из Турции вирус Коксаки. "По факту публикаций в средствах массовой информации о смерти женщины в Подольске от вируса Коксаки, Минздрав Московской области сообщает. Говорить о том, что причиной смерти являлся вирус Коксаки, преждевременно до проведения дополнительных исследований", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981809421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, здоровье - общество, подольск, московская область (подмосковье), турция, вирус коксаки, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Происшествия, Здоровье - Общество, Подольск, Московская область (Подмосковье), Турция, Вирус Коксаки, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав Подмосковья опроверг сообщения о смерти женщины от вируса Коксаки
Минздрав Подмосковья: говорить о смерти женщины от вируса Коксаки преждевременно