https://ria.ru/20241109/enterovirus-1982834201.html
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями - РИА Новости, 09.11.2024
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями
Распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T15:47
2024-11-09T15:47
2024-11-09T16:07
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
вирус коксаки
смертельный энтеровирус в китае
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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы открыли горячую линию, вы знаете, и на эту горячую линию не пришло ни одного горячего вопроса по поводу того, что человек приехал из Турции и чувствует себя плохо. Это действительно так. В нашей системе мониторинга обращений по поводу какого-то недомогания у лиц, вернувшихся из Турции за прошедшие полтора месяца, зарегистрировано три, не более того. Распространение заболеваемости энтеровирусами, а вирус Коксаки - это энтеровирус, мы на сегодняшний день в Российской Федерации не видим", - сказала Попова журналистам.При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы."На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет", - отметила Попова.
https://ria.ru/20241107/virus_koksaki-1982477933.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), вирус коксаки, смертельный энтеровирус в китае
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Вирус Коксаки, Смертельный энтеровирус в Китае
Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями
Попова: в РФ нет риска распространения заболеваемости энтеровирусными инфекциями
СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Мы открыли горячую линию, вы знаете, и на эту горячую линию не пришло ни одного горячего вопроса по поводу того, что человек приехал из Турции
и чувствует себя плохо. Это действительно так. В нашей системе мониторинга обращений по поводу какого-то недомогания у лиц, вернувшихся из Турции за прошедшие полтора месяца, зарегистрировано три, не более того. Распространение заболеваемости энтеровирусами, а вирус Коксаки - это энтеровирус, мы на сегодняшний день в Российской Федерации не видим", - сказала Попова журналистам.
При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы.
"На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет", - отметила Попова.