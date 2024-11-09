https://ria.ru/20241109/enterovirus-1982834201.html

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями - РИА Новости, 09.11.2024

Попова рассказала о ситуации с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями

Распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T15:47

2024-11-09T15:47

2024-11-09T16:07

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

вирус коксаки

смертельный энтеровирус в китае

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СИРИУС, 9 ноя - РИА Новости. Распространения заболеваемости энтеровирусами, в том числе вирусом Коксаки, на сегодняшний день в РФ не наблюдается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы открыли горячую линию, вы знаете, и на эту горячую линию не пришло ни одного горячего вопроса по поводу того, что человек приехал из Турции и чувствует себя плохо. Это действительно так. В нашей системе мониторинга обращений по поводу какого-то недомогания у лиц, вернувшихся из Турции за прошедшие полтора месяца, зарегистрировано три, не более того. Распространение заболеваемости энтеровирусами, а вирус Коксаки - это энтеровирус, мы на сегодняшний день в Российской Федерации не видим", - сказала Попова журналистам.При этом она отметила, что подъем заболеваемости Роспотребнадзор регистрировал и готовился к нему, так как он имеет периодический характер. Такой подъем был в 2017 году, он в значительной части ассоциировался и с завозами из Турции. В этом году подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдался в очень малом удельном весе, это был и вирус Коксаки, но в основном превалировали другие энтеровирусы."На сегодняшний день этот подъем ушел, он завершился в середине сентября, к концу сентября это уже были значительно меньшие цифры, чем летом. И на сегодняшний день рисков распространения энтеровирусной инфекции в РФ, включая вирус Коксаки, нет", - отметила Попова.

https://ria.ru/20241107/virus_koksaki-1982477933.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), вирус коксаки, смертельный энтеровирус в китае