https://ria.ru/20241104/koksaki-1981792232.html

Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах

Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах - РИА Новости, 04.11.2024

Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах

Роспотребнадзор проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T14:15

2024-11-04T14:15

2024-11-04T14:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

россия

здоровье - общество

турция

вирус коксаки

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в телеграм-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции."В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости", - говорится в сообщении.Утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов, пояснили в пресс-службе. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, уточнили в Роспотребнадзоре.Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.

https://ria.ru/20241104/virus-1981777546.html

https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, здоровье - общество, турция, вирус коксаки