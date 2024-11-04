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Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах - РИА Новости, 04.11.2024
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14:15 04.11.2024 (обновлено: 14:42 04.11.2024)
https://ria.ru/20241104/koksaki-1981792232.html
Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах
Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах - РИА Новости, 04.11.2024
Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах
Роспотребнадзор проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки, сообщила... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T14:15
2024-11-04T14:42
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
здоровье - общество
турция
вирус коксаки
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в телеграм-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции."В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости", - говорится в сообщении.Утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов, пояснили в пресс-службе. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, уточнили в Роспотребнадзоре.Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.
https://ria.ru/20241104/virus-1981777546.html
https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, россия, здоровье - общество, турция, вирус коксаки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Россия, Здоровье - Общество, Турция, Вирус Коксаки
Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с вирусом Коксаки в регионах

В школах и детсадах проконтролируют "утренние фильтры" после сообщений о Коксаки

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкУченики на уроке по профилактике заболеваний
Ученики на уроке по профилактике заболеваний - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Ученики на уроке по профилактике заболеваний. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор проконтролирует организацию утренних фильтров в школах и детских садах в регионах РФ после сообщений о случаях вируса Коксаки, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее в телеграм-канале SHOT сообщалось, что россияне жалуются на вирус Коксаки в садиках и школах, родители обеспокоены, что инфекцию могли завезти туристы из Турции.
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Стало известно о жалобах россиян на новый вирус в детских садах и школах
Вчера, 11:45
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"В связи с появившейся информацией о том, что в некоторых регионах России фиксируются случаи заболевания, вызванные вирусом Коксаки, Роспотребнадзор проконтролирует проведение утренних фильтров в школах и детских садах, которые в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами являются обязательными в период сезонного подъема заболеваемости", - говорится в сообщении.
Утренние фильтры включают в себя проверку на наличие признаков болезни, таких как повышенная температура, кашель, насморк и других симптомов, пояснили в пресс-службе. Если ребенок имеет признаки болезни, организуется его изоляция из коллектива до полного выздоровления, а, чтобы избежать распространения инфекции среди других детей и персонала принимаются обязательные меры по разобщению контактных детей путем введения ограничительных мероприятий в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами, уточнили в Роспотребнадзоре.
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки.
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