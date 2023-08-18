https://ria.ru/20230818/kaltsiy-1890851806.html

Кальций в организме: для чего нужен, какова норма, как восполнить дефицит

Кальций: роль в организме человека, в каких продуктах содержится и норма в крови

Кальций в организме: для чего нужен, какова норма, как восполнить дефицит

Кальций — это жизненно важный минерал, основной строительный материал костной ткани, который поступает в организм из продуктов питания. О его полезных... РИА Новости, 18.08.2023

2023-08-18T15:38

2023-08-18T15:38

2023-08-18T15:38

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МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Кальций — это жизненно важный минерал, основной строительный материал костной ткани, который поступает в организм из продуктов питания. О его полезных свойствах, норме содержания макроэлемента в крови, а также как правильно его применять в таблетках — в материале РИА Новости.КальцийКальций является одним из самых важных для человека минералов и участвует в ключевых физиологических и биохимических процессах. Например, регулирует мышечные сокращения, секрецию гормонов, а еще необходим для свертывания крови, здоровья костей и зубов. Организм не в силах самостоятельно синтезировать кальций, поэтому его нужно получать дополнительно. Как правило, с продуктами питания, либо с биологически активными добавками. При этом большую роль играет витамин D — он улучшает всасывание минерала в кишечник.Химический состав и полезные свойстваВ крови элемент содержится в следующих формах: свободный или ионизированный кальций, соединения кальция (лактат, фосфат и др.) и кальций, связанный с белками. Причем в теле человека минерал распределен неравномерно: около 99% находится в костях и зубах, а оставшийся 1% — в крови, мышцах и других тканях. Поэтому если уровень кальция падает слишком низко, паратиреоидный гормон (ПТГ) дает сигнал костям высвобождать кальций в кровоток.Кальций входит в число жизненно необходимых биоэлементов и обладает множеством полезных свойств.“Минерал нужен для нормальной работы сердца и сосудов, зубочелюстной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, а также для обмена веществ”, — рассказала РИА Новости Валентина Генейко, стоматолог-терапевт, эндодонтист.Таким образом кальций регулирует сердечный ритм и артериальное давление, за счет минерала правильно сокращаются мышцы, он также нужен для нормальной свертываемости крови. Ежедневное поступление кальция в организм необходимо для здоровья костей, зубов и хрящей, ведь именно этот элемент — их основной строительный материал. Если человек испытывает длительный дефицит кальция, у него повышается риск остеопороза.Кроме этого, макроэлемент важен для центральной нервной системы. Он помогает передавать нервные импульсы и обеспечивает равновесие процессов возбуждения и торможения в головном мозге.Роль в организме человекаКальций поддерживает здоровье всего опорно-двигательного аппарата, но при этом имеет и другие важные функции:Возможный вред кальцияПо словам Валентины Генейко, за кальциевый обмен отвечают паращитовидные железы. При нарушении их работы наблюдается недостаток или избыток минерала в организме. В таком случае человек может испытывать утомляемость, раздражительность, набирать лишний вес, могут также разрушаться зубы.При этом вред организму можетнанести не только переизбыток или недостаток минерала, но и его неправильное усвоение. В таком случае он откладывается в суставах, что чревато артрозом. Если же кальций скапливается на стенках сосудов, то это может привести к развитию инсультов и инфарктов.В целом дисбаланс кальция проявляется в виде слабости, усталости, потери аппетита, тошноты, рвоты, затрудненного мочеиспускания и т.д. Возможны мышечные судороги и покалывание в кончиках пальцев.Анализ на кальций в кровиАнализ на кальций проводят для измерения уровня минерала в крови. Перед забором крови медику следует сообщить о беременности, если она есть, и обо всех принимаемых лекарственных препаратах.Существует два типа лабораторных исследований:Перед исследованием следует исключить из рациона жирное и жареное, алкогольные напитки. За 6-8 часов до анализа лучше воздержаться от любой пищи и кофе.НормаДля взрослых нормой считается, если уровень кальция в сыворотке крови составляет 2,25-2,75 ммоль/л. При этом показатели несколько отличаются в зависимости от пола и возраста.Для женщинДля мужчинДля детейПричины, симптомы и последствия повышенного уровняИзбыток кальция в организме чреват проблемами со здоровьем, при этом, как правило, на начальных стадиях он не имеет ярко выраженных симптомов. Такое состояние называется гиперкальциемией. К его основным причинам относят:Обычно характерные для гиперкальциемии симптомы проявляются, когда уровень минерала в крови на 11-12% выше нормы. В таком случае возникают слабость, тошнота, рвота, повышение артериального давления, частое мочеиспускание, пропадает аппетит, снижаются умственные способности, может болеть живот. При этом часто заболевание протекает бессимптомно, поэтому выявить его можно только после лабораторных исследований крови.По словам нутрициолога Анастасии Костомахи, чаще всего подобное состояние возникает из-за того, что человек бесконтрольно принимает препараты кальция, самовольно повышает их дозировку.Если вовремя не лечить гиперкальциемию, то она грозит серьезными осложнениями. Например, развитием мочекаменной болезни, приступами судорог, сердечной аритмией, острой почечной недостаточностью.Причины, симптомы и последствия пониженного уровняПониженный уровень кальция в крови называется гипокальциемией.“Симптомами гипокальциемии являются частые запоры, боли в костях, тошнота и даже рвота, а также боли в области почек, частое мочеиспускание и постоянная жажда. У детей это задержка роста, ломота в ногах и руках, а также судороги. Частые переломы и плохая свертываемость крови — яркий сигнал дефицита кальция. Жалобы пациента на низкий тонус мышц или плохой сон также скажут специалисту о том, что дотация кальция необходима”, — отметила Анастасия Костомаха.Среди причин гипокальциемии обычно выделяют недостаток кальция в рационе, дефицит витамина D, профицит магния, дисфункцию паращитовидных желез, болезни почек и т.д.Как восстановить нормальный уровень кальцияКальций попадает в организм человека с пищей. Поэтому необходимо правильно питаться и употреблять продукты, богатые этим минералом. Также следует пить достаточное количество воды и исключить алкоголь, который является блокатором макроэлемента. Если коррекции рациона недостаточно, лечащий врач может назначить дополнительные препараты.Суточная нормаСуточная норма потребления кальция зависит от пола и возраста. Так, со временем минерал усваивается хуже, кости становятся более хрупкими, их плотность уменьшается, поэтому после 60 лет кальция в рационе должно быть больше, иначе повышается риск развития остеопороза и других заболеваний.ПродуктыНаиболее популярными для пополнения запасов кальция считаются молочные изделия, при этом есть и другие продукты с высоким содержанием минерала. Например, кунжут из растительной пищи является чемпионом по количеству этого макроэлемента — в 100 г семечек содержится 975 мг кальция и 17,7 г белка.“Для профилактики гипокальциемии в организме следует употреблять в пищу кунжут, зелень, орехи и рыбу. Именно эти продукты рекордсмены по содержанию кальция. Для лучшего усвоения минерала организмом рекомендуется добавлять в свой рацион такие витамины как витамин Д3, К2, а также магний”, — добавила Валентина Генейко.В каких содержится"Больше всего легкоусвояемого кальция, который без препятствий попадает из желудка в кровь, содержится в ферментированных молочных продуктах. Это творог, кефир, кисломолочные продукты, натуральный йогурт, сыры. В небольшом кусочке сыра кальция будет больше, чем в кувшине молока. Также богаты кальцием орехи, семечки, чеснок, бобовые (фасоль, боб, горох), крупы: гречневая, овсяная, ячневая", — заявила РИА Новости диетолог Елена Байкова.При этом согласно исследованию Роскачества, популярные йогурты являются не самым лучшим источником макроэлемента."Как бы много кальция ни обещали производители, его будет недостаточно для покрытия суточной нормы. Но у потребления кальция из йогурта все-таки есть и плюсы: из молочных продуктов организм все же усваивает кальций лучше, чем из растительных. Однако если сравнивать йогурт с другими молочными продуктами, то сравнение будет далеко не в его пользу", — говорится в материалах организации.Помимо кунжута, стоит обратить внимание и на семена чиа — в 100 г содержится около 600 мг кальция — более половины суточной нормы минерала для взрослого человека до 60 лет. Также полезны нут, петрушка, шпинат, болгарский перец, брюссельская капуста, рыба и морепродукты. Они богаты не только кальцием, но и другими витаминами и минералами.Применение таблеток, комплексов или ампулАнастасия Костомаха отметила, что оптимальнее всего корректировать уровень кальция в организме через питание, чтобы избежать передозировки макроэлемента. При использовании специальных лекарственных препаратов необходимо сдать анализ на количество минерала в крови и посоветоваться с лечащим врачом, чтобы он подобрал оптимальное средство и дозировку.Рекомендации для лучшего усвоения кальцияКальций не синтезируется в организме, а усваивается в кишечнике — проходит через его стенки и попадает в кровь. При этом ему помогает витамин D, он улучшает всасывание минерала в тонком кишечнике, ускоряя его перенос по организму и выброс.Немаловажен и фосфор, так как вместе с кальцием он формирует каркас костей и зубов. Оптимально, если количество кальция и фосфора в пище будет в пределах от 1:2 до 2:1. Если в организме возникает дефицит фосфора, то кальций не попадет в кости, а станет откладываться на стенках сосудов. С другой стороны, избыток фосфатов в кишечнике снижает всасывание кальция.Помимо этого, необходимы белки в рационе. Они также помогают усвоению макроэлемента. В то же время затрудняют всасывание кальция оксалаты, карбонаты и сульфаты, а также фитиновые кислоты, большое количество которых содержится в нерафинированных зерновых продуктах.

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, кальций, женщины, мужчины, дети, продукты, питание