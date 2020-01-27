Сыр и сгущенка дадут организму больше кальция, чем йогурты

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Результаты исследования не подтвердили распространенное потребительское мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, восполнить его суточную норму помогут сыр или сгущенное молоко, следует из материалов Результаты исследования не подтвердили распространенное потребительское мнение о том, что йогурт является богатым источником кальция, восполнить его суточную норму помогут сыр или сгущенное молоко, следует из материалов Роскачества

"Как бы много кальция ни обещали производители, его будет недостаточно для покрытия суточной нормы. Но у потребления кальция из йогурта все-таки есть и плюсы: из молочных продуктов организм все же усваивает кальций лучше, чем из растительных. Однако если сравнивать йогурт с другими молочными продуктами, то сравнение будет далеко не в его пользу", — говорится в материалах организации.

Содержание кальция в кисломолочных продуктах должно быть не менее 60 миллиграммов на 100 граммов. Количество кальция в йогуртах, проверенных Роскачеством, составляло от 75 миллиграммов до 83 миллиграммов на 100 граммов. Между тем, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора , суточная норма кальция для людей в возрасте от 19 до 50 лет составляет 1000 миллиграммов (один грамм), а после 50 лет — 1,2 тысячи миллиграммов (1,2 грамма).

Эксперты отмечают, что суточную дозу кальция легко восполнить молоком или некоторыми видами сыра, например "Пармезаном", "Голландским" или "Пошехонским". "Сгущенное молоко (100 граммов) может дать около трети суточной нормы, а плавленый сыр (100 граммов) — почти две трети. При этом нужно учитывать, что вместе с кальцием вы получите повышенное содержание сахара (в случае сгущенного молока) или фосфатов (в случае плавленого сыра). Стоит помнить: в 150-граммовой баночке йогурта может содержаться до 25 граммов (а это пять кусочков) сахара", — говорится в сообщении организации.