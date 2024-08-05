https://ria.ru/20240805/narkolog-1964130736.html

Нарколог рассказал, сколько лет жизни человек теряет из-за алкоголизма

Нарколог рассказал, сколько лет жизни человек теряет из-за алкоголизма - РИА Новости, 05.08.2024

Нарколог рассказал, сколько лет жизни человек теряет из-за алкоголизма

Человек может потерять биологически от шести до 15 лет жизни из-за алкоголизма, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:42

2024-08-05T12:42

2024-08-05T13:11

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Человек может потерять биологически от шести до 15 лет жизни из-за алкоголизма, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. "И если здесь говорить о синдроме зависимости, пациент начинает сразу терять эти годы. А годы, которые он теряет биологически, в среднем от шести до 15 лет жизни", - сказал Масякин, отвечая на вопрос, сколько лет жизни отнимает регулярный прием алкоголя. Врач отметил, что потеря годов жизни зависит от исходной базы, состояния здоровья, от количества алкоголя. "Очень важно отметить именно годы потерянной жизни, имея в виду социальные последствия алкоголя, когда человек теряет работу, либо не может ее найти, соответственно, еще больше употребляет. Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться - это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования", - добавил нарколог. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

https://ria.ru/20240805/narkolog-1964052591.html

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Артем Смирнов

общество, здоровье - общество, москва, алкоголь