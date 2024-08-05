https://ria.ru/20240805/masyakin-1964082572.html

Антон Масякин: из-за алкоголя человек может потерять до 15 лет жизни

Антон Масякин: из-за алкоголя человек может потерять до 15 лет жизни - РИА Новости, 05.08.2024

Антон Масякин: из-за алкоголя человек может потерять до 15 лет жизни

Первичная заболеваемость алкоголизмом в Москве на 100 тысяч населения снизилась примерно на 17%, а число пациентов, не употребляющих алкоголь в течение года... РИА Новости, 05.08.2024

2024-08-05T12:00

2024-08-05T12:00

2024-08-05T12:00

интервью

москва

россия

департамент здравоохранения г. москвы

московский научно-практический центр наркологии

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Первичная заболеваемость алкоголизмом в Москве на 100 тысяч населения снизилась примерно на 17%, а число пациентов, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, увеличилось на 11%, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог, директор МНПЦ наркологии департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин. Также он рассказал, какие существуют причины появления зависимостей, какой алкогольный напиток самый вредный и что такое "Тупик вредных привычек", который представил столичный департамент здравоохранения на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва – 2030". Беседовала Ольга Овчинникова.– Антон Валерьевич, вы занимаете пост главного нарколога столицы около полутора лет. Как в Москве организована помощь людям с зависимостями?– Самое главное, когда мы говорим о зависимостях, – это обеспечить все этапы лечения людей, страдающих зависимостями. Потому что одного стационарного этапа, который часто в народе называют "промывкой", а в медицине – дезинтоксикационный этап, недостаточно. Наша главная задача, чтобы человек не вернулся к употреблению алкоголя. Поэтому главный упор сделан в две сферы. Первая – это не употреблять, то есть это профилактическая работа. А вторая, если человек все-таки имеет зависимость и какие-то проблемы с алкоголем, – это реабилитация.В своей работе мы сделали акцент на реабилитации. Для того, чтобы обеспечить ее самым разным людям, любого возраста, применять индивидуальный подход, мы открыли городской реабилитационный центр. Туда направляют пациентов после прохождения стационарного этапа. Здесь подбирается индивидуальный план реабилитации исходя из срока ремиссии пациента, его реабилитационного потенциала, социальной занятости пациента, его эмоционально-психологического статуса и с учетом пожеланий и выбора самого пациента. Такой подход к реабилитации позволяет достичь больших результатов. И в 2023 году число пациентов, не употребляющих алкоголь в течение года после лечения, увеличилось на 11%.Что касается профилактики. Можно лекции читать, а мы это делаем, можно тестировать, мы это тоже делаем, но профилактика должна быть все равно адресная.– Появились исследования частных клиник, что число пациентов с диагнозом алкоголизм, который поставлен впервые, выросло в 2023 году в годовом выражении. Эксперты считают, что тенденция к росту числа пациентов с алкозависимостью сохранится и в 2024 году. Как с этим обстоят дела в Москве? Действительно ли выросло число таких пациентов?– Четкий ответ: нет. Я читал эту статью, поэтому могу сказать по пунктам, что немного не так, а что – совсем нет. В ней употребляются слова "зависимость", "синдром зависимости" – это диагноз. Употребление алкоголя однократное, двукратное – это не диагноз. Приведу простой пример. На жаре человек прошелся, у него может случиться повышение артериального давления, но это не значит, что у него есть гипертоническая болезнь. Или может после сладкого чая повыситься уровень сахара, но это не значит, что у человека есть сахарный диабет.В статье звучит фраза, что увеличилось количество лиц с "синдромом зависимости", это не так. И согласно официальным данным, у нас первичная заболеваемость алкоголизмом на 100 тысяч населения снизилась примерно на 17% за прошлый год.Необходимо сказать, что есть два очень важных маркера состояния с алкоголем. Первое – это количество экстренных госпитализаций с алкогольной интоксикацией: уровень 2022 и 2023 годов идентичные, ситуация абсолютно стабильная. А второй маркер очень важен. Я вам тоже приведу пример из соматической медицины: можно долго рассуждать, допустим, о гипертонической болезни, есть она или нет, но гипертонические кризы и вызовы скорой на гипертонический рост – это маркер. Если число кризов растет, то, наверное, в обществе много нелеченых гипертоников. У нас есть такое понятие, как алкогольный психоз, когда алкоголь вызывает бред, галлюцинации, в такой ситуации, как правило, человек вызовет скорую помощь или за него вызовут. Количество первичных алкогольных психозов в прошлом году снизилось на 21%. Не может быть такого, что заболеваемость бы росла, а при этом экстренных состояний становилось меньше, потому что это все взаимосвязано.Мы можем с уверенностью говорить, что ситуация не просто стабильная, а имеет тенденцию к снижению как первичной, так и, так называемой, общей заболеваемости, и именно "синдрома зависимости"от алкоголя как диагноза.– А что ждать от этого года? Продолжится тенденция к снижению?– Статистика подводится в конце года, однако на текущий момент роста мы не наблюдаем. По нашему учреждению, которое является самым крупным и ведущим учреждением в области наркологии в городе Москве, мы не наблюдаем никакой тенденции к увеличению количества госпитализаций, к увеличению острых состояний – все в рамках значений предыдущих лет.– Алкогольная зависимость – это соматическая или психологическая болезнь? Как ее лечат, и действительно ли можно вылечиться от нее самостоятельно, без помощи врачей?– "Синдром зависимости" от алкоголя, раньше он назывался алкоголизм, имеет четкие критерии. Первый критерий – это тяга к употреблению, в данном случае алкоголя, это когда человек имеет психологическое желание употребить алкоголь. Второе – когда человек теряет контроль, то есть он не может остановиться при употреблении, он не может контролировать дозу, время и место приема. Третий момент – это, так называемый, абстинентный синдром, то есть когда человеку нужно "опохмелиться". Четвертым критерием можно назвать толерантность, то есть когда человеку для достижения прежнего эффекта необходимо повышать дозу. Пятый – когда, несмотря на негативные последствия алкоголя, у человека может быть, например, цирроз печени, он продолжает употреблять алкоголь. Шестой критерий – это изменение его социального функционирования в пользу алкоголя, когда он отдает предпочтение употреблению спиртных напитков. Если имеется не менее трех критериев на протяжении месяца и более, только тогда мы говорим о "синдроме зависимости".Синдром зависимости – это хроническое прогрессирующее заболевание, но этого не нужно пугаться. Например, от гипертонической болезни, сахарного диабета, ишемической болезни сердца вылечиться нельзя. И если установлен диагноз синдром зависимости, то вылечиться самостоятельно человек нередко не может, но может достичь стадии ремиссии. Бывают ли спонтанные ремиссии? Да, бывают. Но при помощи медиков, при помощи лекарственной терапии, реабилитации, конечно, этот эффект будет достигнут быстрее и, самое главное, продолжительнее.А может ли у человека быть ремиссия в течение всей жизни? Да, конечно. Вот к этому мы стремимся, чтобы после употребления алкоголя, установки диагноза, человек перестал употреблять алкоголь в принципе на протяжении всей жизни.– Какие причины чаще всего встречаются, по которым люди начинают страдать алкоголизмом?– Это вопрос, скорее, бытовой. Пациенты называют разные причины. Первое – это социальные. Мы сталкиваемся с тем, что синдром зависимости имеет определенный социальный подтекст. То есть это проблемы в семье, бытовые проблемы, на работе, проблемы с деньгами – и у человека возникают трудные жизненные ситуации, с которыми ему сложно справиться, и он находит в этом выход.Вторая причина – алкоголизм часто бывает вторичным при психических расстройствах, таких пациентов примерно 10-20% от общего числа. Поэтому мы начали выявлять расстройства психиатрического спектра, для этого создали женское и мужское отделения, где пациентам оказывается психиатрическая помощь. И при лечении их психиатрического расстройства, соответственно, синдром зависимости тоже сходит на нет. Хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не подменяем психиатра, а совместными усилиями с психиатрами подбираем лечение.Третья причина – это наследственность. Особенно, если употреблял не один родитель, а оба, или прослеживается на протяжении всей родовой ветки, то вероятность развития заболевания, конечно, не стопроцентная, но с более высокой вероятностью, чем у человека, у родственников которого нет данной проблемы. При наследственной предрасположенности триггер для заболевания может быть любой.– Можно ли как-то это избежать?– Избежать всегда можно, и для этого мы работаем на профилактику. Но у меня есть универсальный совет – лучше не начинать. Конечно, этот совет может показаться несколько наивным, но отнюдь, он нисколько не наивен. Таких людей немного, даже я бы сказал – единицы, которые в принципе не употребляют и не употребляли, но я советую не начинать.Если у человека уже возникли проблемы с зависимостью – ему нужно обратиться к медицинским специалистам. Подчеркну очень важный аспект: многие даже не знают, но в наркологии существует федеральный приказ об анонимном лечении. К нам в центр могут обратиться пациенты, которые могут пройти лечение анонимно, не боясь, что они будут поставлены "на учет", хотя "учета" как такового и не существует, есть диспансерное наблюдение. Этот страх многим мешает обратиться к специалисту. И чем дальше человек остается без помощи, тем сложнее ему будет помочь, так как заболевание прогрессирует.– Президент России Владимир Путин рассказал, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков…– То, что президент это озвучивает, это действительно очень важно, потому что лидер страны показывает собственным примером. К слову, за последние годы сделано очень много в плане профилактики, как с курением: если лет 10-15 назад на улицах курили все, то сейчас изменения налицо. Так же и с алкоголем. А если перейти к цифрам, то у нас поставлена задача достигнуть уровня употребления на душу населения к 2030 году – семь с небольшим. Сейчас – 8,4 в Российской Федерации. Но начинали-то мы в 2008 году с 15-ти. А в Москве, кстати, это всего 4,9.Здоровый образ жизни стал модным. И "модным" – здесь очень хорошее слово, которое показывает, что, действительно, правильное питание, правильное употребление витаминов, использование растительной пищи, рыбы, мяса и так далее – это все, в том числе отказ от алкоголя, в молодежной среде стало модно. У нас практически в два раза сократилось употребление алкоголя именно среди молодежи за период проведения антиалкогольных кампаний, примерно с 2008 года.– Каково ваше личное отношение к алкоголю? Вы сами употребляете алкогольные напитки и каковы предпочтения, если они есть?– Я, наверное, исключительный случай, и это абсолютная правда – я не употреблял алкоголь никогда. И, кстати, не только алкоголь, но и сигареты. И даже не пробовал. Да, действительно, это вызывает у некоторых даже оторопь. Вспоминая семейные традиции, мне не было запрета на это, у нас был даже дома так называемый бар, который был, в принципе, открыт. Но благодаря семейному воспитанию, примеру родителей, которые не употребляют, я сам не употребляю. Отношение мое к алкоголю не негативное, если при этом соблюдать определенную меру, но тем не менее никому не рекомендую употреблять.– Существует ли все же такое понятие, как цивилизованный прием алкоголя, скажем, один-два бокала на праздники, шампанское в новый год, бокал белого вина в жару или нет?– Нет, этого правила не существует. Любой алкоголь вреден. Я думаю, ни для кого не секрет, что для разных народов одна и та же доза алкоголя вызывает разные эффекты, потому что есть фермент, который способствует превращению алкоголя внутри организма, и для каждой нации эффективность и функционирование этого фермента разные. Поэтому нельзя сказать, что если итальянцы употребляют один бокал вина, то это хорошо и для представителей стран Севера.– Вы уже сказали, что любой алкоголь вреден. А есть ли какие-то алкогольные напитки, которые наиболее опасны?–Этанол опасен в любом случае. Этанол – это спирт, который в напитках содержится в разном процентном содержании, оказывая токсическое воздействие на печень, волосы, кожу. Чем больше его содержание, тем токсичнее. Но если алкогольный напиток содержит сахар и красители, например, в коктейлях, то в биохимии сочетание алкоголя и сахара недопустимо. Почему, кстати, существует правило, что закусывать сладким нельзя – оно усугубляет процесс интоксикации и токсического воздействия алкоголя.Конечно, опасна некачественная алкогольная продукция, которая непонятно из чего может производиться.– Правда ли, что женщины более подвержены воздействию алкоголя и более трудно излечимы от него?– Это действительно правда. Связано это с ферментом алкогольдегидрогеназой. Она функционирует у женщин немного по-другому, и поэтому алкоголизм развивается у женщин быстрее, и выход из него происходит гораздо тяжелее. Плюс социальное функционирование женщин и мужчин, конечно, в обществе разное. И поэтому если женщина входит в синдром зависимости, то и достигнуть ремиссии получается сложнее. Но это возможно, поэтому мы должны работать над этим и достигать этого. Просто это будет сложнее и потребует большего усилия как от медицинских работников, так и от самого пациента.– Есть ли разница во влиянии алкоголя на молодых и на пожилых людей?– Токсическое вещество влияет на всех одинаково. Понятное дело, что, если человек пожилой, его ресурсная база изначально ниже, чем у молодого, начиная от регенеративных способностей клеток, уровня кровотока, то есть у пожилого человека изначально уже имеется, как мы любим говорить, "букет" хронических заболеваний. И наличие токсического вещества, которое прежде всего воздействует на печень, сердце, является дополнительным негативным фактором. Поэтому, конечно, на пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого.– Некоторые считают, что алкоголем можно вылечить некоторые болезни, или если пить регулярно водку, то исключить риск ОРВИ или, например, облучения радиацией. Правда ли это?– Это миф. ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, и вылечиться при помощи алкогольных напитков от острой респираторной вирусной инфекции невозможно. И тот вред, который организму нанесет стакан алкоголя при его употреблении, конечно, гораздо более весом, чем лечение другими способами. Кстати, в XVIII веке болезни лечили кровопусканием, можно тогда и к этому скатиться. Сейчас есть препараты, которые помогут человеку выздороветь в гораздо более короткий срок и более эффективно. Поэтому алкоголь при болезнях – категорически нет.– Сколько лет жизни отнимает регулярный прием алкоголя?– Исследований на этот счет очень много, некоторые считают, что от пять-шесть лет жизни алкоголь сокращает. Но все зависит от исходной базы, состояния здоровья, от количества. Одно дело, когда человек страдает зависимостью, но имеет длительную ремиссию, а другое дело, когда человек употребляет алкоголь каждый день. И дальше, соответственно, статьи могут говорить и о 10, и о 20, и даже о 30 годах потерянной жизни. Но здесь очень важно отметить именно годы потерянной жизни, имея ввиду социальные последствия алкоголя, когда человек теряет работу, либо не может ее найти, соответственно, еще больше употребляет. Далее жена или муж уходят, дети перестают общаться – это второй круг проблем. То есть он теряет годы продуктивного социального функционирования. И если здесь говорить о синдроме зависимости, пациент начинает сразу терять эти годы. А годы, которые он теряет биологически, в среднем от шести до 15 лет жизни.– Верите ли вы в то, что человек может отказаться от пагубной привычки при помощи медицинских препаратов, которые можно купить в обычной аптеке?– Здесь мы опять же должны с вами говорить о двух вещах. Одно дело синдром зависимости, а другое дело однократное употребление. Если у человека однократное употребление, таблетки, содержащие аспирин, вреда, думаю, особо не нанесут. Другое дело, когда мы говорим о синдроме зависимости, то там лечение совсем другое. Синдром зависимости не лечится антипохмелином и так далее. Да, на первых этапах дезинтоксикационная терапия, а дальше подключаются другие препараты. Причем, как мы с вами говорили, в зависимости от пациента это могут быть антидепрессанты, это могут быть и противотревожные средства. У нас эти препараты рецептурные, которые человек сам купить не может. С ними "шутки" очень опасны. Там нужна определенная дозировка, определенная комбинация, которую может подобрать только врач-психиатр-нарколог. И вот именно эти препараты и работают на снижение зависимости. Вот именно об этом мы говорим. То есть препараты, о которых вы сказали, это препараты, которые помогают человеку сиюминутно справиться с выпитым лишним количеством алкоголя. А вот для лечения синдрома зависимости необходимы препараты, которые уже более серьезного ряда: антидепрессанты, транквилизаторы, противотревожные. И дальше человек переходит, еще раз повторю, в очень важный этап – этап реабилитации. Когда уже, понимаете, мы снимаем острое состояние, мы прорабатываем причины, почему это происходит. И если это не сделать и не пройти курс, еще раз, возврат к употреблению алкоголя значительно выше, в разы. Это очень важный этап, поэтому к нему нужно относиться серьезно.– Могут ли стать альтернативой алкоголю безалкогольное пиво и вино?– Наркологи относятся к такой альтернативе негативно, поскольку это может выступить триггером, ведь запах, вкус, вид напомнят человеку, который ранее злоупотреблял алкоголем, какие ощущения он получал. В самом безалкогольном напитке плохого ничего нет для человека, у которого нет зависимости, но как этап в лечении зависимости – это не применимо.– Можно ли совмещать баню и прием алкоголя? Или в целом какие-то другие занятия?– В бане происходит повышение артериального давления и повышение потоотделения, а употребление алкоголя способствует обезвоживанию организма и тоже повышению артериального давления. У нас и так высокая распространенность хронических заболеваний, таких как артериальные гипертензии, болезни сердца, поэтому если совмещается алкоголь и баня, потом резкий переход на холодный режим – в таком случае риск гипертонических кризов, инфарктов, инсультов повышается в разы. Сердечно-сосудистые заболевания коварны тем, что если человек не умирает, то на всю жизнь может стать инвалидом. Поэтому, конечно, алкоголь с баней, с резкой сменой температуры просто не совместим.– Выходит, что те, кто употребляют алкоголь, более подвержены некоторым сопутствующим болезням?– Да. Когда алкоголь токсически влияет на те или иные органы, при внешнем воздействии другого фактора – инфекционного, фактора переедания, фактора повышения давления, то у этих людей состояние усугубляется. Например, если поражены легкие человека, которые уже страдают от табака или алкоголя, то заболевание этих органов будет более тяжелым.– Какие вы можете дать советы, как минимизировать вред посещения мероприятия, где есть алкоголь?– Как я говорил ранее, лучше не пить. Но если планируете употребить, то не стоит приходить на вечеринку голодным и пить на пустой желудок. Также лучше не смешивать алкоголь с сахарными продуктами, то есть шоколадом, пирожными и так далее. Что касается смешивания напитков: лучше вообще ничего не смешивать и не употреблять, но уж шипучее с нешипучим точно не мешать, то есть, например, шампанское с вином, поскольку газообразное состояние всегда способствует более легкому всасыванию этанола, содержащегося в спиртных напитках. Поэтому если человек употребляет алкоголь, то пусть он будет одного вида.Хочу отметить и социальные моменты: лучше посещать вечеринки, где алкоголь не является доминантой. Пусть главной целью будет общение, танцы, но алкоголь не должен быть причиной этой встречи. Алкогольные вечеринки нужно избегать всем лицам, которые страдают от зависимости.– Департамент здравоохранения на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва-2030" представил интересную локацию, где мы с вами и находимся, – "Тупик вредных привычек". Расскажите, о чем здесь рассказываете москвичам и гостям столицы? И что это такое – тупик вредных привычек?– Сейчас в Москве проходит масштабный форум-фестиваль "Территория будущего. Москва-2030", советую всем его посетить. И одна из точек этого форума-фестиваля в Гостином дворе – как вы верно заметили, это довольно интересная локация, – "Тупик вредных привычек". Отмечу, что курение, распитие любого алкоголя, мы, как наркологи, призываем рассматривать не просто вредными привычками, а настоящими зависимостями, которые могут негативно сказаться на нашем здоровье.Экспонаты и арт-объекты в данной локации прекрасно иллюстрируют, какое воздействие они могут оказать на организм человека. Одно дело, когда мы рассказываем о вредных привычках, зависимостях скучным научным языком, и совсем другое – увидеть, что происходит с нашим организмом, какой наносится вред при курении, употреблении алкоголя, приеме фастфуда. Например, очень яркая иллюстрация курения табака, который несет колоссальный вред здоровью. В дыме, содержащемся в сигаретах, около 7000 химических веществ, из которых более 250 являются вредными, а более 50 – канцерогенными. Пассивное курение также может привести к серьезным заболеваниям дыхательной системы. Конечно же, мы поддерживаем данный проект, поскольку как курение, так и злоупотребление алкоголем остаются одними из главных причин развития различных заболеваний, травматизма, преждевременной смертности. Еще одним экспонатом "вредной привычки" является злоупотребление алкоголем. Постоянное употребление алкоголя может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье человека. Алкоголь вызывает зависимость, ослабляет иммунитет, повышает риск заболеваний печени, поджелудочной железы, сердца, а также способствует развитию депрессии и других психических расстройств.Думаю, что особенно интересна эта выставка будет молодежи, которые в силу возраста не задумываются о последствиях вредных привычек. Приглашаем посетить выставку и сделать выбор в пользу здорового образа жизни. Важно помнить, что правильный выбор – это залог долгой и счастливой жизни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, москва, россия, департамент здравоохранения г. москвы, московский научно-практический центр наркологии