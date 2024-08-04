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Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген - РИА Новости, 04.08.2024
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03:08 04.08.2024 (обновлено: 04:07 04.08.2024)
https://ria.ru/20240804/gematogen-1963930601.html
Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген
Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген - РИА Новости, 04.08.2024
Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген
Гематоген как профилактическое средство от анемии не эффективнее кондитерского батончика, а в его составе нет железа, которое может усваиваться организмом,... РИА Новости, 04.08.2024
2024-08-04T03:08
2024-08-04T04:07
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Гематоген как профилактическое средство от анемии не эффективнее кондитерского батончика, а в его составе нет железа, которое может усваиваться организмом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика. Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота", - отметила Сухорукова. По словам врача, гематоген за счет отсутствия в нем усвояемого железа и большого количества сахара в составе можно считать десертом. "В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное", - добавила Сухорукова.
https://ria.ru/20240728/gastroenterolog-1962453725.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген

Гастроэнтеролог Сухорукова: гематоген не эффективнее кондитерского батончика

© Depositphotos.com / firstbloodГематоген
Гематоген - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
© Depositphotos.com / firstblood
Гематоген. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Гематоген как профилактическое средство от анемии не эффективнее кондитерского батончика, а в его составе нет железа, которое может усваиваться организмом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика. Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота", - отметила Сухорукова.
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По словам врача, гематоген за счет отсутствия в нем усвояемого железа и большого количества сахара в составе можно считать десертом.
"В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное", - добавила Сухорукова.
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