https://ria.ru/20240804/gematogen-1963930601.html

Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген

Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген - РИА Новости, 04.08.2024

Врач рассказала, почему не стоит есть гематоген

Гематоген как профилактическое средство от анемии не эффективнее кондитерского батончика, а в его составе нет железа, которое может усваиваться организмом,... РИА Новости, 04.08.2024

2024-08-04T03:08

2024-08-04T03:08

2024-08-04T04:07

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Гематоген как профилактическое средство от анемии не эффективнее кондитерского батончика, а в его составе нет железа, которое может усваиваться организмом, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Гематоген в качестве профилактического средства от анемии не эффективнее любого кондитерского батончика. Состав гематогена обычно такой: сахар, молоко сгущенное, патока крахмальная, альбумин черный пищевой, глицерин, вода, аскорбиновая кислота, сульфат железа, ванилин, пиридоксина гидрохлорид, сульфат меди, фолиевая кислота", - отметила Сухорукова. По словам врача, гематоген за счет отсутствия в нем усвояемого железа и большого количества сахара в составе можно считать десертом. "В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное", - добавила Сухорукова.

https://ria.ru/20240728/gastroenterolog-1962453725.html

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