https://ria.ru/20240803/ukraina-1963849841.html
"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине
"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине - РИА Новости, 03.08.2024
"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине
Понижение кредитного рейтинга Украины приведет к тому, что на помощь Украине начнут просить еще больше денег, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:52
2024-08-03T12:52
2024-08-03T12:56
украина
киев
франция
флориан филиппо
сергей марченко
патриот
верховная рада украины
blackrock
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Понижение кредитного рейтинга Украины приведет к тому, что на помощь Украине начнут просить еще больше денег, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Нас попросят заплатить еще больше! Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для "мира"... Но на самом деле, очевидно, это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов, в особенности, BlackRock, которые проводят на Украине собственную политику с 2022 года", — написал он.Филиппо призвал прекратить всяческую поддержку Украины и поскорее начать мирные переговоры с Россией.Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.
https://ria.ru/20240726/kiev-1962170455.html
https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html
https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html
украина
киев
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, франция, флориан филиппо, сергей марченко, патриот, верховная рада украины, blackrock
Украина, Киев, Франция, Флориан Филиппо, Сергей Марченко, Патриот, Верховная Рада Украины, BlackRock
"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине
Филиппо: после понижения кредитного рейтинга Киев будет просить еще больше денег
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Понижение кредитного рейтинга Украины приведет к тому, что на помощь Украине начнут просить еще больше денег, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х
.
"Нас попросят заплатить еще больше! Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для "мира"... Но на самом деле, очевидно, это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов, в особенности, BlackRock, которые проводят на Украине собственную политику с 2022 года", — написал он.
Филиппо призвал прекратить всяческую поддержку Украины и поскорее начать мирные переговоры с Россией.
Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.
В начале июля член комитета Верховной рады
по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин
заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.
В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.
Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.