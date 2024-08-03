https://ria.ru/20240803/ukraina-1963849841.html

"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине

"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине - РИА Новости, 03.08.2024

"Еще больше". Во Франции пришли в ужас из-за последствий решения по Украине

Понижение кредитного рейтинга Украины приведет к тому, что на помощь Украине начнут просить еще больше денег, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:52

2024-08-03T12:52

2024-08-03T12:56

украина

киев

франция

флориан филиппо

сергей марченко

патриот

верховная рада украины

blackrock

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Понижение кредитного рейтинга Украины приведет к тому, что на помощь Украине начнут просить еще больше денег, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Нас попросят заплатить еще больше! Нам скажут, что это для спасения Украины и, конечно, для "мира"... Но на самом деле, очевидно, это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов, в особенности, BlackRock, которые проводят на Украине собственную политику с 2022 года", — написал он.Филиппо призвал прекратить всяческую поддержку Украины и поскорее начать мирные переговоры с Россией.Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD — "выборочный дефолт" из-за решения Киева приостановить выплаты по внешним займам.В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанин заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.В конце июля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев достиг договоренностей с комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации внешнего долга, что позволило избежать дефолта.Согласно данным украинских властей, госдолг страны по итогам мая этого года составлял 151 миллиард долларов, увеличившись за год на 20%. Украинцы и местный бизнес прокредитовали свое правительство лишь на 42,1 миллиарда долларов, или четверть всего долга. Остальные три четверти задолженности приходятся на нерезидентов.

https://ria.ru/20240726/kiev-1962170455.html

https://ria.ru/20240723/ukraina-1961354581.html

https://ria.ru/20240731/ukraina-1962989640.html

украина

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, франция, флориан филиппо, сергей марченко, патриот, верховная рада украины, blackrock