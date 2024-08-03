https://ria.ru/20240803/sportsmeny-1963887917.html
Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России"
Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России" - РИА Новости, 03.08.2024
Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России"
За год проведения акции Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению национального бренда "Сделано в России" под слоганом "Российские товары... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:53
2024-08-03T18:53
2024-08-03T18:53
экономика
россия
казахстан
китай
вероника никишина
инна святенко
алексей свирин
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За год проведения акции Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению национального бренда "Сделано в России" под слоганом "Российские товары – для чемпионов" в ней приняли участие именитые российские спортсмены пяти дисциплин, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 3 августа на регате "Сделано в России".Мероприятие прошло на Гребном канале в Москве в рамках чемпионата России по академической гребле, организованного министерством спорта РФ и Федерацией гребного спорта России."Новый подход к продвижению бренда "Сделано в России" на зарубежных рынках основан на синергии между отечественным производством, российским экспортом и такими сферами, как спорт, культура и искусство. Мы уже видим, что благодаря этой интеграции удается расширять аудиторию национальных магазинов на международных маркетплейсах и в прямых продажах, повышается узнаваемость бренда "Сделано в России" среди иностранных покупателей, а также растет популярность нашей культуры и спорта", - сказала Никишина.Регата "Сделано в России" направлена на повышение узнаваемости российских товаров на международной арене и является частью серии мероприятий, проходящих под слоганом "Российские товары - для чемпионов". Первая акция стартовала в рамках Восточного экономического форума - 2023. Успешные мероприятия этой серии позволили познакомить с российской продукцией более 67 миллионов зарубежных покупателей, а объем розничных продаж на международных маркетплейсах под брендом "Сделано в России" превысил 1 миллиард рублей. В акции приняли участие российские спортсмены из таких видов спорта, как академическая гребля, керлинг, фигурное катание, баскетбол и хоккей."Популярность бренда "Сделано в России" продолжает расти. Сегодняшняя регата - это одна из ярких форм продвижения отечественных товаров на зарубежном рынке, которые у всех ассоциируются с отменным качеством и подтверждают добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Это происходит благодаря каждому, кто ежедневно прикладывает усилия к тому, чтобы продвигать Россию и российскую продукцию на самые высокие позиции", - выразила уверенность заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко.Следующее мероприятие, которое запланировано в рамках акции, уже заявлено в спортивной программе ВЭФ-2024. Это будет третья международная Владивостокская регата, которая пройдет в самом центре Владивостока и привлечет тысячи посетителей."В этот раз мы также запланировали совместные активности с Российским экспортным центром, будем угощать российских и зарубежных спортсменов российскими экспортными товарами, а победителей будет ждать специальный приз "Сделано в России", - отметил президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин.В рамках акции "Российские товары – для чемпионов" компании-экспортеры на Гребном канале представили свою продукцию.Так, бренд "АйсКро" презентовал протеиновое мороженое, сливочные пломбиры и ягодные сорбеты по стандартам ГОСТ. Компания также производит веганские продукты и мороженое с витаминами и пробиотиками.Компания уже экспортирует в ОАЭ, Беларусь, Грузию, Армению, Казахстан и Азербайджан. РЭЦ активно содействует развитию экспортной деятельности компании, оказывая комплексную поддержку по выходу на зарубежные рынки. При содействии РЭЦ ведутся переговоры о представлении продукции компании в национальных магазинах "Сделано в России" в Китае. Кроме того, благодаря работе павильона АПК в Дубае (совместный проект РЭЦ и Минсельхоза России) были диверсифицированы каналы реализации продукции на рынке ОАЭ: налажены поставки на склады местного маркетплейса Prostor, а в августе ожидается начало розничных продаж.Свою продукцию также представила "Аби". В частности, продукты из растительной линейки Foodgital со 100% натуральным растительным белком, такими же по вкусу, как привычные мясные продукты. В настоящее время "Аби" экспортирует продукцию в 13 стран. В 2023 году объем экспорта вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, причем лидером по объему отгрузок стал Казахстан. Продукция холдинга имеет сертификат "Сделано в России", что способствует ее узнаваемости и продвижению на зарубежных рынках."Легенда Байкала" предложила бутилированную воду из самого глубокого озера на планете. Компания активно представлена в Китае с около 180 дистрибьюторами. Открыт магазин на JD.com, продукция также представлена в национальных магазинах "Сделано в России" на китайских маркетплейсах. Объем онлайн-продаж за первые шесть месяцев 2024 года составил около 25 миллионов рублей."Гагаринские Мануфактуры" презентовали шоколад без сахара. При приготовлении используется мед, который не нагревается выше 45 °C для сохранения полезных свойств. Собственная пасека компании расположена в Пензенской области. Шоколад экспортируется в страны Казахстан и Беларусь, поставляется также в Китай и Сингапур через маркетплейсы Lazada и Tmall с поддержкой партнера РЭЦ. В настоящее время она работает над получением сертификата "Сделано в России" для расширения продвижения под страновым брендом.Добавим, что параллельно экспозиции российских экспортных товаров на Гребном канале состоялись заезды по академической гребле на Кубок Группы РЭЦ. В них приняли участие сотрудники посольств и зарубежных торговых организаций из 14 стран, Российского экспортного центра, представители верхней палаты российского парламента, в частности, среди участников - первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, а также экспортеры и именитые спортсмены.
https://ria.ru/20240723/pokupateli-1961531089.html
https://ria.ru/20240725/sertifikat-1961890486.html
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экономика, россия, казахстан, китай, вероника никишина, инна святенко, алексей свирин, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Казахстан, Китай, Вероника Никишина, Инна Святенко, Алексей Свирин, Совет Федерации РФ, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России"
Спортсмены пяти дисциплин поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За год проведения акции Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению национального бренда "Сделано в России" под слоганом "Российские товары – для чемпионов" в ней приняли участие именитые российские спортсмены пяти дисциплин, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 3 августа на регате "Сделано в России".
Мероприятие прошло на Гребном канале в Москве
в рамках чемпионата России по академической гребле, организованного министерством спорта РФ и Федерацией гребного спорта России.
"Новый подход к продвижению бренда "Сделано в России" на зарубежных рынках основан на синергии между отечественным производством, российским экспортом и такими сферами, как спорт, культура и искусство. Мы уже видим, что благодаря этой интеграции удается расширять аудиторию национальных магазинов на международных маркетплейсах и в прямых продажах, повышается узнаваемость бренда "Сделано в России" среди иностранных покупателей, а также растет популярность нашей культуры и спорта", - сказала Никишина.
Регата "Сделано в России" направлена на повышение узнаваемости российских товаров на международной арене и является частью серии мероприятий, проходящих под слоганом "Российские товары - для чемпионов". Первая акция стартовала в рамках Восточного экономического форума - 2023. Успешные мероприятия этой серии позволили познакомить с российской продукцией более 67 миллионов зарубежных покупателей, а объем розничных продаж на международных маркетплейсах под брендом "Сделано в России" превысил 1 миллиард рублей. В акции приняли участие российские спортсмены из таких видов спорта, как академическая гребля, керлинг, фигурное катание, баскетбол и хоккей.
"Популярность бренда "Сделано в России" продолжает расти. Сегодняшняя регата - это одна из ярких форм продвижения отечественных товаров на зарубежном рынке, которые у всех ассоциируются с отменным качеством и подтверждают добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Это происходит благодаря каждому, кто ежедневно прикладывает усилия к тому, чтобы продвигать Россию и российскую продукцию на самые высокие позиции", - выразила уверенность заместитель председателя Совета Федерации
ФС РФ Инна Святенко
.
Следующее мероприятие, которое запланировано в рамках акции, уже заявлено в спортивной программе ВЭФ-2024. Это будет третья международная Владивостокская регата, которая пройдет в самом центре Владивостока
и привлечет тысячи посетителей.
"В этот раз мы также запланировали совместные активности с Российским экспортным центром, будем угощать российских и зарубежных спортсменов российскими экспортными товарами, а победителей будет ждать специальный приз "Сделано в России", - отметил президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин
.
В рамках акции "Российские товары – для чемпионов" компании-экспортеры на Гребном канале представили свою продукцию.
Так, бренд "АйсКро" презентовал протеиновое мороженое, сливочные пломбиры и ягодные сорбеты по стандартам ГОСТ. Компания также производит веганские продукты и мороженое с витаминами и пробиотиками.
Компания уже экспортирует в ОАЭ
, Беларусь
, Грузию
, Армению
, Казахстан
и Азербайджан
. РЭЦ активно содействует развитию экспортной деятельности компании, оказывая комплексную поддержку по выходу на зарубежные рынки. При содействии РЭЦ ведутся переговоры о представлении продукции компании в национальных магазинах "Сделано в России" в Китае
. Кроме того, благодаря работе павильона АПК в Дубае
(совместный проект РЭЦ и Минсельхоза
России) были диверсифицированы каналы реализации продукции на рынке ОАЭ: налажены поставки на склады местного маркетплейса Prostor, а в августе ожидается начало розничных продаж.
Свою продукцию также представила "Аби". В частности, продукты из растительной линейки Foodgital со 100% натуральным растительным белком, такими же по вкусу, как привычные мясные продукты. В настоящее время "Аби" экспортирует продукцию в 13 стран. В 2023 году объем экспорта вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, причем лидером по объему отгрузок стал Казахстан. Продукция холдинга имеет сертификат "Сделано в России", что способствует ее узнаваемости и продвижению на зарубежных рынках.
"Легенда Байкала" предложила бутилированную воду из самого глубокого озера на планете. Компания активно представлена в Китае с около 180 дистрибьюторами. Открыт магазин на JD.com, продукция также представлена в национальных магазинах "Сделано в России" на китайских маркетплейсах. Объем онлайн-продаж за первые шесть месяцев 2024 года составил около 25 миллионов рублей.
"Гагаринские Мануфактуры" презентовали шоколад без сахара. При приготовлении используется мед, который не нагревается выше 45 °C для сохранения полезных свойств. Собственная пасека компании расположена в Пензенской области
. Шоколад экспортируется в страны Казахстан и Беларусь, поставляется также в Китай и Сингапур
через маркетплейсы Lazada и Tmall с поддержкой партнера РЭЦ. В настоящее время она работает над получением сертификата "Сделано в России" для расширения продвижения под страновым брендом.
Добавим, что параллельно экспозиции российских экспортных товаров на Гребном канале состоялись заезды по академической гребле на Кубок Группы РЭЦ. В них приняли участие сотрудники посольств и зарубежных торговых организаций из 14 стран, Российского экспортного центра, представители верхней палаты российского парламента, в частности, среди участников - первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, а также экспортеры и именитые спортсмены.