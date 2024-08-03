https://ria.ru/20240803/sportsmeny-1963887917.html

Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России"

Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России" - РИА Новости, 03.08.2024

Спортсмены поучаствовали в продвижении товаров "Сделано в России"

За год проведения акции Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению национального бренда "Сделано в России" под слоганом "Российские товары... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:53

2024-08-03T18:53

2024-08-03T18:53

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вероника никишина

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алексей свирин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За год проведения акции Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) по продвижению национального бренда "Сделано в России" под слоганом "Российские товары – для чемпионов" в ней приняли участие именитые российские спортсмены пяти дисциплин, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 3 августа на регате "Сделано в России".Мероприятие прошло на Гребном канале в Москве в рамках чемпионата России по академической гребле, организованного министерством спорта РФ и Федерацией гребного спорта России."Новый подход к продвижению бренда "Сделано в России" на зарубежных рынках основан на синергии между отечественным производством, российским экспортом и такими сферами, как спорт, культура и искусство. Мы уже видим, что благодаря этой интеграции удается расширять аудиторию национальных магазинов на международных маркетплейсах и в прямых продажах, повышается узнаваемость бренда "Сделано в России" среди иностранных покупателей, а также растет популярность нашей культуры и спорта", - сказала Никишина.Регата "Сделано в России" направлена на повышение узнаваемости российских товаров на международной арене и является частью серии мероприятий, проходящих под слоганом "Российские товары - для чемпионов". Первая акция стартовала в рамках Восточного экономического форума - 2023. Успешные мероприятия этой серии позволили познакомить с российской продукцией более 67 миллионов зарубежных покупателей, а объем розничных продаж на международных маркетплейсах под брендом "Сделано в России" превысил 1 миллиард рублей. В акции приняли участие российские спортсмены из таких видов спорта, как академическая гребля, керлинг, фигурное катание, баскетбол и хоккей."Популярность бренда "Сделано в России" продолжает расти. Сегодняшняя регата - это одна из ярких форм продвижения отечественных товаров на зарубежном рынке, которые у всех ассоциируются с отменным качеством и подтверждают добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции. Это происходит благодаря каждому, кто ежедневно прикладывает усилия к тому, чтобы продвигать Россию и российскую продукцию на самые высокие позиции", - выразила уверенность заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко.Следующее мероприятие, которое запланировано в рамках акции, уже заявлено в спортивной программе ВЭФ-2024. Это будет третья международная Владивостокская регата, которая пройдет в самом центре Владивостока и привлечет тысячи посетителей."В этот раз мы также запланировали совместные активности с Российским экспортным центром, будем угощать российских и зарубежных спортсменов российскими экспортными товарами, а победителей будет ждать специальный приз "Сделано в России", - отметил президент Федерации гребного спорта России олимпийский чемпион 2004 года Алексей Свирин.В рамках акции "Российские товары – для чемпионов" компании-экспортеры на Гребном канале представили свою продукцию.Так, бренд "АйсКро" презентовал протеиновое мороженое, сливочные пломбиры и ягодные сорбеты по стандартам ГОСТ. Компания также производит веганские продукты и мороженое с витаминами и пробиотиками.Компания уже экспортирует в ОАЭ, Беларусь, Грузию, Армению, Казахстан и Азербайджан. РЭЦ активно содействует развитию экспортной деятельности компании, оказывая комплексную поддержку по выходу на зарубежные рынки. При содействии РЭЦ ведутся переговоры о представлении продукции компании в национальных магазинах "Сделано в России" в Китае. Кроме того, благодаря работе павильона АПК в Дубае (совместный проект РЭЦ и Минсельхоза России) были диверсифицированы каналы реализации продукции на рынке ОАЭ: налажены поставки на склады местного маркетплейса Prostor, а в августе ожидается начало розничных продаж.Свою продукцию также представила "Аби". В частности, продукты из растительной линейки Foodgital со 100% натуральным растительным белком, такими же по вкусу, как привычные мясные продукты. В настоящее время "Аби" экспортирует продукцию в 13 стран. В 2023 году объем экспорта вырос на 36% по сравнению с 2022 годом, причем лидером по объему отгрузок стал Казахстан. Продукция холдинга имеет сертификат "Сделано в России", что способствует ее узнаваемости и продвижению на зарубежных рынках."Легенда Байкала" предложила бутилированную воду из самого глубокого озера на планете. Компания активно представлена в Китае с около 180 дистрибьюторами. Открыт магазин на JD.com, продукция также представлена в национальных магазинах "Сделано в России" на китайских маркетплейсах. Объем онлайн-продаж за первые шесть месяцев 2024 года составил около 25 миллионов рублей."Гагаринские Мануфактуры" презентовали шоколад без сахара. При приготовлении используется мед, который не нагревается выше 45 °C для сохранения полезных свойств. Собственная пасека компании расположена в Пензенской области. Шоколад экспортируется в страны Казахстан и Беларусь, поставляется также в Китай и Сингапур через маркетплейсы Lazada и Tmall с поддержкой партнера РЭЦ. В настоящее время она работает над получением сертификата "Сделано в России" для расширения продвижения под страновым брендом.Добавим, что параллельно экспозиции российских экспортных товаров на Гребном канале состоялись заезды по академической гребле на Кубок Группы РЭЦ. В них приняли участие сотрудники посольств и зарубежных торговых организаций из 14 стран, Российского экспортного центра, представители верхней палаты российского парламента, в частности, среди участников - первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, а также экспортеры и именитые спортсмены.

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казахстан

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экономика, россия, казахстан, китай, вероника никишина, инна святенко, алексей свирин, совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)