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Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом - РИА Новости, 03.08.2024
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18:19 03.08.2024 (обновлено: 22:50 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/otravlenie-1963884015.html
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом - РИА Новости, 03.08.2024
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом
Ротавирус привел к массовому отравлению детей в лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, смену досрочно закрыли, сообщило областное управление... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:19
2024-08-03T22:50
происшествия
калининград
светлогорск
калининградская область
алексей беспрозванных
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Ротавирус привел к массовому отравлению детей в лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, смену досрочно закрыли, сообщило областное управление Роспотребнадзора.В детском лагере "Огонек" за медицинской помощью обратились 32 ребенка в возрасте от десяти до 16 лет, из них пять попали в больницу."Управлением оперативно, с использованием экспресс-методик, получены результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Установлено, что этиологическим агентом является ротавирус", — говорится в сообщении.В Роспотребнадзоре пояснили, что заболевание протекает в основном в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает, а противоэпидемические мероприятия и расследование на территории лагеря продолжаются."Работа смены досрочно приостановлена. Дети забраны родителями", — заключили в ведомстве. Ранее в субботу в Роспотребнадзоре рассказали, что в лагере не приняли меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, рискуя распространение минфекции.Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных так же сообщил, что ситуация находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.
https://ria.ru/20240730/shaurma-1962925518.html
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калининград
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происшествия, калининград, светлогорск, калининградская область, алексей беспрозванных, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Калининград, Светлогорск, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом

В детском лагере в Светлогорске закрыли смену после вспышки ротавируса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Ротавирус привел к массовому отравлению детей в лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, смену досрочно закрыли, сообщило областное управление Роспотребнадзора.
В детском лагере "Огонек" за медицинской помощью обратились 32 ребенка в возрасте от десяти до 16 лет, из них пять попали в больницу.
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"Управлением оперативно, с использованием экспресс-методик, получены результаты исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды. Установлено, что этиологическим агентом является ротавирус", — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре пояснили, что заболевание протекает в основном в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает, а противоэпидемические мероприятия и расследование на территории лагеря продолжаются.
"Работа смены досрочно приостановлена. Дети забраны родителями", — заключили в ведомстве.
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Ранее в субботу в Роспотребнадзоре рассказали, что в лагере не приняли меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, рискуя распространение минфекции.
Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных так же сообщил, что ситуация находится под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерства образования.
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ПроисшествияКалининградСветлогорскКалининградская областьАлексей БеспрозванныхФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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