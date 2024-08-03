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В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото - РИА Новости, 03.08.2024
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22:52 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/kresty-1963915719.html
В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото
В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото - РИА Новости, 03.08.2024
В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото
Подростки в Великом Новгороде, по предварительным данным, вырвали кресты из могил на кладбище, организована проверка по факту осквернения мест захоронения,... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:52
2024-08-03T22:52
великий новгород
происшествия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Подростки в Великом Новгороде, по предварительным данным, вырвали кресты из могил на кладбище, организована проверка по факту осквернения мест захоронения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Фотографии с крестами молодые люди выложили в соцсетях. Это вызвало негодование среди жителей. "Предварительно установлено, что 2 августа 2024 года несколько подростков, находясь на Западном кладбище в Великом Новгороде, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что прокуратура оценит условия жизни и воспитания подростков, а также деятельность органов системы профилактики при работе с их семьями. Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос о наличии состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения. Как сообщает пресс-служба городской полиции, все участники инцидента, являющиеся совершеннолетними, доставлены в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Правоохранители также устанавливают, вытащили ли они кресты из могил или подобрали из мусорных контейнеров на кладбище. В группе "Женский ВН" в соцсети ВКонтакте было размещено видео, на котором четверо молодых людей извинились перед жителями за то, что сфотографировались с крестами и совершили "богохульный поступок".
https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html
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великий новгород, происшествия
Великий Новгород, Происшествия
В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото

Прокуратура: в Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил для фото

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Подростки в Великом Новгороде, по предварительным данным, вырвали кресты из могил на кладбище, организована проверка по факту осквернения мест захоронения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Фотографии с крестами молодые люди выложили в соцсетях. Это вызвало негодование среди жителей.
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"Предварительно установлено, что 2 августа 2024 года несколько подростков, находясь на Западном кладбище в Великом Новгороде, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что прокуратура оценит условия жизни и воспитания подростков, а также деятельность органов системы профилактики при работе с их семьями. Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос о наличии состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения.
Как сообщает пресс-служба городской полиции, все участники инцидента, являющиеся совершеннолетними, доставлены в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Правоохранители также устанавливают, вытащили ли они кресты из могил или подобрали из мусорных контейнеров на кладбище.
В группе "Женский ВН" в соцсети ВКонтакте было размещено видео, на котором четверо молодых людей извинились перед жителями за то, что сфотографировались с крестами и совершили "богохульный поступок".
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