https://ria.ru/20240803/kresty-1963915719.html

В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото

В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото - РИА Новости, 03.08.2024

В Великом Новгороде подростки вырвали кресты из могил, чтобы сделать фото

Подростки в Великом Новгороде, по предварительным данным, вырвали кресты из могил на кладбище, организована проверка по факту осквернения мест захоронения,... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T22:52

2024-08-03T22:52

2024-08-03T22:52

великий новгород

происшествия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Подростки в Великом Новгороде, по предварительным данным, вырвали кресты из могил на кладбище, организована проверка по факту осквернения мест захоронения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Фотографии с крестами молодые люди выложили в соцсетях. Это вызвало негодование среди жителей. "Предварительно установлено, что 2 августа 2024 года несколько подростков, находясь на Западном кладбище в Великом Новгороде, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища", - говорится в сообщении. Пресс-служба уточняет, что прокуратура оценит условия жизни и воспитания подростков, а также деятельность органов системы профилактики при работе с их семьями. Кроме того, ведомство рассмотрит вопрос о наличии состава правонарушения, предусматривающего ответственность за надругательство над местами захоронения. Как сообщает пресс-служба городской полиции, все участники инцидента, являющиеся совершеннолетними, доставлены в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Правоохранители также устанавливают, вытащили ли они кресты из могил или подобрали из мусорных контейнеров на кладбище. В группе "Женский ВН" в соцсети ВКонтакте было размещено видео, на котором четверо молодых людей извинились перед жителями за то, что сфотографировались с крестами и совершили "богохульный поступок".

https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html

https://ria.ru/20240719/prigovor-1960758541.html

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великий новгород, происшествия