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Богослов прокомментировал решение лютеран по вопросу Символа веры - РИА Новости, 02.08.2024
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Религия
 
11:51 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/bogoslov-1963636902.html
Богослов прокомментировал решение лютеран по вопросу Символа веры
Богослов прокомментировал решение лютеран по вопросу Символа веры - РИА Новости, 02.08.2024
Богослов прокомментировал решение лютеран по вопросу Символа веры
Решение Всемирной лютеранской федерации вернуться к канонической версии Никео-Константинопольского Символа веры можно приветствовать, таким мнением поделился с... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:51
2024-08-02T11:51
религия
рим
московская духовная академия
константинопольский патриархат
религия
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Решение Всемирной лютеранской федерации вернуться к канонической версии Никео-Константинопольского Символа веры можно приветствовать, таким мнением поделился с РИА Новости доцент Московской духовной академии и Общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов.Всемирная лютеранская федерация (ВЛФ) и Константинопольский патриархат ранее издали совместное заявление о том, что будут пользоваться общим переводом важнейшего для христиан Никео-Цареградского символа веры, в котором не содержится "филиокве" – богословской концепции в западном христианстве, предусматривающей исхождение Святого Духа в Троице и от Сына (на латыни – "filioque"), что приближает богословскую позицию лютеран к православной."Решение Всемирной лютеранской федерации вернуться к канонической версии Никео-Константинопольского Символа веры (самого авторитетного изложения христианского вероучения) – той самой, что была принята и утверждена II (381 г.) и III (431 г.) Вселенскими соборами, – можно только приветствовать. Изменение (а по факту – искажение) Символа веры с помощью вставки "филиокве" оказалось одной из главных причин великого раскола 1054 г. и отделения римо-католиков от Православной апостольской церкви. Соответственно, возвращение лютеран, отколовшихся, в свою очередь от католического Рима в начале XVI в., к канонической версии Символа веры может быть расценено как шаг к единству с православием", – прокомментировал это РИА Новости Борисов.Тем не менее, это только начало пути, отметил богослов, и речь, по большому счету, пока идет о редакторской правке, а не об исправлении коренных причин, стоящих за введением "Филиокве"."Православные и западные христиане по-разному понимают природу Божественной благодати, отношения между Богом и созданным Им миром. Для православных христиан свойственно считать, что вся Святая Троица проявляет Себя в жизни творения. В представлении католиков и отделившихся от них лютеран фактически инструментом совместного действия Отца и Сына является Святой Дух, что наделяет Его техническим и безликим статусом, лишая Троицу гармонии единства. Именно данный аспект и необходимо западным христианам учесть и исправить, если они хотят найти единство с православным востоком", – добавил он.Чрезвычайно важно, отметил Борисов, что в преддверии юбилея I Вселенского собора в 2025 году (I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом) учение о Святой Троице вновь приобрело актуальность в межхристианском диалоге, а представители разных христианских конфессий выразили желание продемонстрировать актуальность этого догмата для практической жизни отдельно взятого верующего."Ведь учение о Троице – это, прежде всего, учение о любви, взаимном видении и слышании, а еще и о жертвенном служении друг другу", – заключил он.
https://ria.ru/20240802/hod-1963569681.html
https://ria.ru/20240728/orden-1962501210.html
https://ria.ru/20240731/troitsa-1963231372.html
https://ria.ru/20240731/hersones-1963201416.html
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рим, московская духовная академия, константинопольский патриархат, религия
Религия, Рим, Московская духовная академия, Константинопольский патриархат, Религия
Богослов прокомментировал решение лютеран по вопросу Символа веры

Священник Антоний Борисов: решение лютеран о Символе веры можно приветствовать

© AP Photo / Gerald HerbertСвященник держит распятие в католической церкви
Священник держит распятие в католической церкви - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Решение Всемирной лютеранской федерации вернуться к канонической версии Никео-Константинопольского Символа веры можно приветствовать, таким мнением поделился с РИА Новости доцент Московской духовной академии и Общецерковной аспирантуры и докторантуры священник Антоний Борисов.
Всемирная лютеранская федерация (ВЛФ) и Константинопольский патриархат ранее издали совместное заявление о том, что будут пользоваться общим переводом важнейшего для христиан Никео-Цареградского символа веры, в котором не содержится "филиокве" – богословской концепции в западном христианстве, предусматривающей исхождение Святого Духа в Троице и от Сына (на латыни – "filioque"), что приближает богословскую позицию лютеран к православной.
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"Решение Всемирной лютеранской федерации вернуться к канонической версии Никео-Константинопольского Символа веры (самого авторитетного изложения христианского вероучения) – той самой, что была принята и утверждена II (381 г.) и III (431 г.) Вселенскими соборами, – можно только приветствовать. Изменение (а по факту – искажение) Символа веры с помощью вставки "филиокве" оказалось одной из главных причин великого раскола 1054 г. и отделения римо-католиков от Православной апостольской церкви. Соответственно, возвращение лютеран, отколовшихся, в свою очередь от католического Рима в начале XVI в., к канонической версии Символа веры может быть расценено как шаг к единству с православием", – прокомментировал это РИА Новости Борисов.
Тем не менее, это только начало пути, отметил богослов, и речь, по большому счету, пока идет о редакторской правке, а не об исправлении коренных причин, стоящих за введением "Филиокве".
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"Православные и западные христиане по-разному понимают природу Божественной благодати, отношения между Богом и созданным Им миром. Для православных христиан свойственно считать, что вся Святая Троица проявляет Себя в жизни творения. В представлении католиков и отделившихся от них лютеран фактически инструментом совместного действия Отца и Сына является Святой Дух, что наделяет Его техническим и безликим статусом, лишая Троицу гармонии единства. Именно данный аспект и необходимо западным христианам учесть и исправить, если они хотят найти единство с православным востоком", – добавил он.
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Чрезвычайно важно, отметил Борисов, что в преддверии юбилея I Вселенского собора в 2025 году (I Никейский собор был созван в 325 году в городе Никее при императоре Константине Великом) учение о Святой Троице вновь приобрело актуальность в межхристианском диалоге, а представители разных христианских конфессий выразили желание продемонстрировать актуальность этого догмата для практической жизни отдельно взятого верующего.
"Ведь учение о Троице – это, прежде всего, учение о любви, взаимном видении и слышании, а еще и о жертвенном служении друг другу", – заключил он.
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