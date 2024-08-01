https://ria.ru/20240801/sezon-1963193722.html

Радионова объявила о старте нового сезона премии "Экология – дело каждого"

Радионова объявила о старте нового сезона премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 01.08.2024

Радионова объявила о старте нового сезона премии "Экология – дело каждого"

С четверга стартует V юбилейный сезон Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

2024-08-01T10:00

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

земля

россия

экология

экология в россии

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. С четверга стартует V юбилейный сезон Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.За время существования проект объединил в борьбе за сохранение окружающей среды десятки тысяч детей и взрослых из 78 стран. Победители, призеры и даже участники премии получают дополнительные баллы при поступлении в российские вузы, возможность бесплатного обучения, ценные призы и путевки на море.Глава Росприроднадзора также отметила, что проект открывает участникам возможность реализовать самые смелые идеи в защиту экологии, обратить внимание общества на важнейшие вопросы сохранения окружающей среды, привлечь к их решению детей и молодежь. Она подчеркнула, что участники премии ежегодно присылают новые научно-исследовательские и творческие проекты, направленные на сохранение ресурсов Земли и формирование экологической культуры."Я рада пригласить всех принять участие в нашей премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого". 1 августа стартует пятый, юбилейный сезон. Мы учли пожелания наших участников и изменили возрастные ограничения в нескольких номинациях, чтобы как можно больше экологических инициатив и проектов увидели свет и могли принести пользу. Участвуйте! Ждем ваши заявки – рисунки, фотографии, видеоролики, мультфильмы, изобретения и исследовательские работы!" – приводит пресс-служба ведомства слова Радионовой.Она отметила, что интерес к премии вырос многократно не только среди детей и подростков. Родители, педагоги, экологи, студенты, волонтеры стали активными участниками проекта. Присылая заявки в номинацию "Экопросвещение", они рассказывают, как проводят лекции и мастер-классы, внедряют уроки экологии в школах и секциях дополнительного образования, организовывают субботники и соревнования по раздельному сбору отходов. Но взрослые так же, как и дети, любят творчество, поэтому в самой популярной номинации "Экофокус" теперь нет верхней возрастной границы. Фотографии принимаются от участников 6+. Номинация "Экосоюз", в которой команды рассказывают о проведенных экологических акциях, разделена на две группы – 0-18 лет и 19+. Возрастной диапазон участников также увеличен в двух индивидуальных номинациях: "Экорисунок" (с 6 до 23 лет включительно) и "Экопроект" (с 6 лет до 25 лет включительно)."Мне очень приятно, что дети, которые впервые участвовали в премии "Экология – дело каждого", не ставят на этом галочку и не останавливаются на достигнутом. В каждом новом сезоне я вижу их работы, еще более сильные и изобретательные. Но главное, я вижу, как своим примером они увлекают братьев и сестер, родителей и друзей. У нас в проекте есть уже целые династии победителей, когда призером становился ребенок, а в следующих сезонах – другие члены семьи. И это замечательно! Это именно о том, что экология – неотложное дело каждого человека", – подчеркнула Радионова.Особый отклик премия получила из зарубежья. Самыми активными стали участники из Китая, Узбекистана, Шри-Ланки, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи, Абхазии, Турции, Болгарии. По словам главы природоохранной службы, участие в проекте лучшим образом мотивирует и взрослых, и детей вести здоровый образ жизни, экономить ресурсы, сдавать вторсырье на переработку и принимать другие меры, которые помогут сохранить планету. Участник может выбрать номинацию, отвечающую его интересам и увлечениям – фотография, изобразительное искусство, ведение блога, сочинение сказок.Участники премии из разных регионов уже воспользовались своими достижениями и поступили в лучшие учебные заведения страны. Более 100 российских вузов предоставляют победителям и призерам дополнительные баллы и возможность бесплатного обучения. За четыре сезона проекта во Всероссийском детском центре "Орленок", детском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России", а также в лагере на Байкале уже отдохнули свыше 600 ребят – это авторы лучших экологических инициатив. За бережное отношение к окружающей среде и популяризацию экологической культуры путевками на черноморском побережье в Сочи поощрены около 40 семей – призеров и победителей премии со всей России.

https://ria.ru/20240306/premiya-1931184329.html

https://ria.ru/20240626/premiya-1955452530.html

https://ria.ru/20240722/moskva-1961201618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), земля, россия, экология, экология в россии