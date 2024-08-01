https://ria.ru/20240801/issledovanija-1963331542.html

Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время

Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 01.08.2024

Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время

Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время, сейчас заключается договор с клинической базой, предполагается, что первая фаза, в... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:47

2024-08-01T02:47

2024-08-01T02:47

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время, сейчас заключается договор с клинической базой, предполагается, что первая фаза, в ходе которой будет определена безопасность препарата, займет около трех месяцев, заявил РИА Новости заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков. В конце июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. "Клинические исследования начнутся в ближайшее время. Сейчас заключается договор с клинической базой, это конкурсные процедуры, они - на завершающей стадии", - сказал Щебляков. Он уточнил, что планируется проводить исследования в Санкт-Петербурге. Набор добровольцев начнется сразу после заключения договора с клинической базой, предполагается, что это будет достаточно быстро, так как это здоровые люди, а не пациенты с ботулизмом, пояснил Щебляков. По его словам, первая фаза исследования, в ходе которой будет определена безопасность препарата, может занять около трех месяцев, после этого начнется вторая фаза, где определится эффективность препарата. Разработанный препарат представляет собой внутривенную инфузию, то есть пациент получает его в виде капельницы в течение часа, отметил Щебляков. Для лечения больных в будущем потребуется всего одна такая капельница, добавил он.

https://ria.ru/20240416/ftortiazinon-1940289582.html

https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html

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общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, михаил мурашко