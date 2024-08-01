Рейтинг@Mail.ru
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/issledovanija-1963331542.html
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время - РИА Новости, 01.08.2024
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время, сейчас заключается договор с клинической базой, предполагается, что первая фаза, в... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:47
2024-08-01T02:47
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:229:3093:1969_1920x0_80_0_0_b121230baa7f8d196bbded05fad039bf.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время, сейчас заключается договор с клинической базой, предполагается, что первая фаза, в ходе которой будет определена безопасность препарата, займет около трех месяцев, заявил РИА Новости заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков. В конце июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А. "Клинические исследования начнутся в ближайшее время. Сейчас заключается договор с клинической базой, это конкурсные процедуры, они - на завершающей стадии", - сказал Щебляков. Он уточнил, что планируется проводить исследования в Санкт-Петербурге. Набор добровольцев начнется сразу после заключения договора с клинической базой, предполагается, что это будет достаточно быстро, так как это здоровые люди, а не пациенты с ботулизмом, пояснил Щебляков. По его словам, первая фаза исследования, в ходе которой будет определена безопасность препарата, может занять около трех месяцев, после этого начнется вторая фаза, где определится эффективность препарата. Разработанный препарат представляет собой внутривенную инфузию, то есть пациент получает его в виде капельницы в течение часа, отметил Щебляков. Для лечения больных в будущем потребуется всего одна такая капельница, добавил он.
https://ria.ru/20240416/ftortiazinon-1940289582.html
https://ria.ru/20240721/botulizm-1961024486.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3c1d8e0211d3dfc3b53bbcbfc26494ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Мурашко
Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время

Щебляков анонсировал начало клинических исследований препарата от ботулизма

© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом
Пробирки с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Клинические исследования препарата от ботулизма начнутся в ближайшее время, сейчас заключается договор с клинической базой, предполагается, что первая фаза, в ходе которой будет определена безопасность препарата, займет около трех месяцев, заявил РИА Новости заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, один из разработчиков препарата Дмитрий Щебляков.
В конце июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Российский препарат против супербактерий выйдет в оборот в июне
16 апреля, 02:49
«
"Клинические исследования начнутся в ближайшее время. Сейчас заключается договор с клинической базой, это конкурсные процедуры, они - на завершающей стадии", - сказал Щебляков.
Он уточнил, что планируется проводить исследования в Санкт-Петербурге. Набор добровольцев начнется сразу после заключения договора с клинической базой, предполагается, что это будет достаточно быстро, так как это здоровые люди, а не пациенты с ботулизмом, пояснил Щебляков.
По его словам, первая фаза исследования, в ходе которой будет определена безопасность препарата, может занять около трех месяцев, после этого начнется вторая фаза, где определится эффективность препарата.
Разработанный препарат представляет собой внутривенную инфузию, то есть пациент получает его в виде капельницы в течение часа, отметил Щебляков. Для лечения больных в будущем потребуется всего одна такая капельница, добавил он.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
21 июля, 12:26
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала