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Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 31.07.2024
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Религия
 
16:31 31.07.2024
https://ria.ru/20240731/troitsa-1963231372.html
Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры
Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 31.07.2024
Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры
Капсулу-киот с "Троицей" Андрея Рублева установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, сообщил источник РИА Новости в монастыре. РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T16:31
2024-07-31T16:31
религия
россия
владимир путин
религия
свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Капсулу-киот с "Троицей" Андрея Рублева установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, сообщил источник РИА Новости в монастыре. "Новую капсулу-киот (с "Троицей" Рублева - ред.) установили в иконостас Троицкого собора", - сказал собеседник агентства. Новую витрину-киот для "Троицы" Андрея Рублева сделали в Германии по спецзаказу, сообщалось ранее. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
https://ria.ru/20240626/putin-1955673514.html
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россия, владимир путин, религия, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)
Религия, Россия, Владимир Путин, Религия, Свято-Троицкая Сергиева лавра (Троице-Сергиева Лавра)
Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Капсулу-киот с "Троицей" Рублева установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИкона "Святая Троица"
Икона Святая Троица - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Икона "Святая Троица". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Капсулу-киот с "Троицей" Андрея Рублева установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, сообщил источник РИА Новости в монастыре.
"Новую капсулу-киот (с "Троицей" Рублева - ред.) установили в иконостас Троицкого собора", - сказал собеседник агентства.
Новую витрину-киот для "Троицы" Андрея Рублева сделали в Германии по спецзаказу, сообщалось ранее. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы.
Путин в Троице-Сергиевой лавре - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Путин в Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святой Троицы"
26 июня, 18:27
В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.
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