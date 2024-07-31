https://ria.ru/20240731/troitsa-1963231372.html

Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 31.07.2024

Киот с "Троицей" установили в иконостас Троице-Сергиевой лавры

Капсулу-киот с "Троицей" Андрея Рублева установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, сообщил источник РИА Новости в монастыре. РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T16:31

2024-07-31T16:31

2024-07-31T16:31

религия

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владимир путин

религия

свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Капсулу-киот с "Троицей" Андрея Рублева установили в иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, сообщил источник РИА Новости в монастыре. "Новую капсулу-киот (с "Троицей" Рублева - ред.) установили в иконостас Троицкого собора", - сказал собеседник агентства. Новую витрину-киот для "Троицы" Андрея Рублева сделали в Германии по спецзаказу, сообщалось ранее. В новом киоте, сообщал источник, более тонкие регулировки микроклимата, также там применены и другие технологии для лучшей сохранности иконы. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. "Троицу" доставили в Троицкий собор из столичного храма Христа Спасителя 22 июня, ее установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора на ее историческом месте, справа от царских врат (дверей в иконостас). По данным пресс-службы обители, это был специально изготовленный киот (витрина), оснащенный системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи.

https://ria.ru/20240626/putin-1955673514.html

https://ria.ru/20240731/sergievposad-1954070624.html

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россия, владимир путин, религия, свято-троицкая сергиева лавра (троице-сергиева лавра)