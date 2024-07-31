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Межгосударственные отношения России и Индонезии

Межгосударственные отношения России и Индонезии - РИА Новости, 31.07.2024

Межгосударственные отношения России и Индонезии

Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:51

2024-07-31T13:51

2024-07-31T13:51

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Дипломатические отношения между СССР и Индонезией установлены 3 февраля 1950 года. Правительство Индонезии признало Российскую Федерацию в качестве правопродолжателя СССР 28 декабря 1991 года. С момента получения независимости Индонезия традиционно выступает одним из ведущих партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Между Москвой и Джакартой поддерживается доверительный политический диалог. 21 апреля 2003 года в ходе визита в Россию президента Индонезии Мегавати Сукарнопутри была подписана Декларация об основах дружественных и партнерских отношений между Российской Федерацией и Республикой Индонезией в XXI веке.В декабре 2006 года Россию посетил президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно.В сентябре 2007 года президент России Владимир Путин посетил Индонезию с официальным визитом. В мае 2016 года Россию с официальным визитом посетил глава Индонезии Джоко Видодо. Переговоры прошли в Сочи, президенты стран обсудили состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Двусторонние контакты глав России и Индонезии проходили "на полях" саммитов форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) в США (2011), России (2012), "Группы двадцати" в Мексике (2012), в Индонезии (2013), в Китае (2014) и АСЕАН в Сингапуре (2018). 30 июня 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо вновь посетил Россию с визитом. Между Россией и Индонезией поддерживается тесное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.30 марта 2022 года главы внешнеполитических ведомств России и Индонезии Сергей Лавров и Ретно Марсуди провели встречу "на полях" третьей министерской конференции стран-соседей Афганистана в городе Туньси (КНР). В последующем Лавров и Марсуди встречались 22 сентября "на полях" 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) и 12 ноября в Пномпене (Камбоджа) "на полях" 17-го Восточноазиатского саммита. 12 июля 2023 года в Джакарте "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и главой МИД Индонезии Ретно Марсуди. 21 ноября 2023 года министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди приняла участие во встрече, которую провел в Сергей Лавров с группой министров иностранных дел арабских и мусульманских стран и генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой по ситуации в секторе Газа. В 2024 году главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались 22 января в Нью-Йорке и 25 июля 2024 года во Вьентьяне (Лаос) "на полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Осуществляются контакты по линии министерств и ведомств.Поступательно развиваются межпарламентские связи. На регулярной основе проходят встречи по линии руководства палат законодательных органов, успешно функционируют профильные группы дружбы.В январе 2024 года министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ее страна рассматривает возможность вступления в альянс БРИКС и изучает преимущества, которые будут получены от членства в этой организации.Координацию совместных усилий в сфере практической кооперации эффективно осуществляет созданная в 2002 году Российско-Индонезийская совместная комиссия по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, в рамках которой действуют восемь рабочих групп. 11 июня 2024 года в формате встречи сопредседателей межправкомиссии прошли переговоры первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова с министром-координатором по вопросам экономики Индонезии Аирланггой Хартарто. Достигнута предварительная договоренность о проведении очередного заседания межправкомиссии в декабре 2024 года в Джакарте. В 2021 году товарооборот между Россией и Индонезией, по данным российской таможенной статистики, увеличился на 40,6 % и составил 3 306,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 681,5 миллиона долларов (рост на 20,8 %) и импорт – 2 625,3 миллиона долларов (рост на 46,8 %).Основными статьями российского экспорта стали удобрения (35,2%), минеральное топливо, нефть и продукты их переработки (22,9%), черные металлы и изделия из них (16,8%), алюминий и изделия из него (6,6%).В российском импорте ведущие позиции заняли растительные масла (главным образом – пальмовое масло и продукты его переработки) и жиры (53,8%), машины, оборудование и транспортные средства (9,9%), натуральный каучук и продукты его переработки (5,7%), обувь (5,3%), какао и продукты из него (4,3%).По итогам 2022 года товарооборот России с Индонезией увеличился почти на 40% за счет увлечения экспорта и импорта продукции химической промышленности и экспорта металлов. По словам первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, текущий уровень двустороннего товарооборота – около 4 миллиардов долларов (по состоянию на июнь 2024 года). По итогам 2023 года Россия экспортировала в Индонезию продукции АПК в шесть раз больше показателя 2022 года. В физическом выражении объем поставок увеличился в 22 раза, до более 1,1 миллиона тонн. С мая по декабрь в Индонезию было отгружено 1,06 миллиона тонн пшеницы. Для Индонезии Россия в сезоне 2023/24 является вторым поставщиком пшеницы после Австралии. Отгрузки мороженой рыбы составили 2,5 тысяч тонн. Основной объем пришелся на мороженую треску. В 2023 году индонезийцы получили более 100 килограммов российской осетровой икры. Также Индонезия импортирует из РФ нерку и горбушу.Среди приоритетных направлений сотрудничества – энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа- и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия.На территории Индонезии реализуются крупные инфраструктурные проекты с участием отечественных компаний ОАО "РЖД" и ПАО "НК "Роснефть".Осуществляется сотрудничество и по линии военных ведомств двух стран. В мае 2011 года военные моряки России и Индонезии впервые провели совместные учения по отработке действий по борьбе с террористами.В сентябре 2010 года было подписано российско-индонезийское соглашение об укреплении военно-технического сотрудничества двух стран. Работает межправительственная комиссия по ВТС. Россия поставила для нужд вооруженных сил Индонезии боевые самолеты марки Су, вертолеты марки Ми, боевые машины пехоты, автоматы Калашникова сотой серии, другую технику и вооружение.Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники Indo Defence Expo & Forum в Джакарте.В Индонезии работает представительство Государственной корпорации Ростех, обеспечивая интересы Рособоронэкспорта. Россия оказывала помощь в ликвидации последствий цунами и землетрясений (2004, 2005), тушении лесных пожаров на островах Калимантан и Суматра (2006, 2015), в разборе завалов и поиске пострадавших в результате серии мощных землетрясений на острове Суматра (2009).В январе 2015 года сводный отряд МЧС России из 72 человек, принимал участие в проведении поисково-спасательной операции в Яванском море в связи с крушением там 28 декабря 2014 года авиалайнера компании AirAsia.В октябре 2018 года специальный борт МЧС России доставил более 23 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения и цунами жителям провинции Центральный Сулавеси. Осуществляется сотрудничество в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран.С 1965 года в Джакарте функционирует Российский центр науки и культуры.В настоящее время в России обучается порядка 800 индонезийских студентов.В феврале 2020 года к 70-летию дипломатических отношений между РФ и Индонезией в Национальной галерее этой страны прошла художественная выставка, где были выставлены работы российских художников. Выставку посетило около пяти тысяч человек.До пандемии коронавируса Россия была лидером среди стран Европы по росту турпотока в Индонезию. В 2019 году туристический поток из России в Индонезию достиг исторического максимума: страну посетили 158 943 российских туриста, что на 26,4% больше показателей 2018 года. В 2021 году страна приняла лишь 8392 туристов из России. В 2022 году российский турпоток восстановился на 50% к доковидным объемам и более чем в восемь раз превысил показатели 2021 года – в Индонезии отдохнули 74 143 российских туриста.В 2023 году в Индонезию въехало около 161 тысячи россиян. За первые три месяца 2024 года Индонезию посетили почти 51 тысяча российских туристов, 90% из них отдыхали на Бали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, индонезия, россия, джакарта, ретно марсуди, сергей лавров, джоко видодо