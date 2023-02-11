https://ria.ru/20230211/vorobeva-1851205514.html

Людмила Воробьева: у России и Индонезии много общих планов на 2023 год

Людмила Воробьева: у России и Индонезии много общих планов на 2023 год - РИА Новости, 11.02.2023

Людмила Воробьева: у России и Индонезии много общих планов на 2023 год

Индонезия, крупнейшая страна и первая экономика в Юго-Восточной Азии – один из важнейших партнеров и друзей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индонезия... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T13:00

2023-02-11T13:00

2023-02-11T13:00

интервью

индонезия

россия

юго-восточная азия

джоко видодо

людмила воробьева

ретно марсуди

большая двадцатка

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Индонезия, крупнейшая страна и первая экономика в Юго-Восточной Азии – один из важнейших партнеров и друзей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Индонезия ведет сбалансированную независимую политику в обстановке постоянного давления и антироссийских выпадов со стороны стран Запада, которые были особенно интенсивными в 2022 году, когда Индонезия председательствовала в G20. В День дипломатического работника корреспондент РИА Новости Евгений Беленький побеседовал с послом РФ в этой стране Людмилой Воробьевой о том, как будут развиваться отношения между Россией и Индонезией в 2023 году.– Как будут развиваться двусторонние отношения России и Индонезии в 2023 году в политической, торгово-экономической сферах, в области культуры и науки? Какие важные события ожидаются в двусторонних отношениях между нашими странами?– Мы надеемся, что в 2023 году позитивный тренд в двусторонних отношениях между нашими странами продолжится. Как известно, 2022 год был очень насыщенный для двусторонних контактов, у нас развивался активный политический диалог на высшем и высоком уровне. В июне президент Индонезии Джоко Видодо посетил Россию, состоялись его очень субстантивные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров дважды посещал Индонезию в рамках участия в мероприятиях "Большой двадцатки", встречался с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и на других форумах, за пределами Индонезии. Наши президенты три раза разговаривали по телефону.Также, в рамках "двадцатки", состоялся визит в Индонезию в октябре председателя верхней палаты парламента РФ, Совета Федерации, Валентины Ивановны Матвиенко. Помимо многосторонних встреч в рамках "двадцатки" состоялись ее двусторонние переговоры с руководством парламента Республики Индонезия.У нас существенно вырос товарооборот, несмотря ни на что, примерно на 50%. Продолжалось осуществление нескольких крупных инвестиционных проектов, так что задел у нас очень хороший и, конечно, это не только задел прошлого года. В принципе, наши двусторонние отношения базируются на традициях дружбы и сотрудничества, которые были заложены еще в 1960-е годы в период нахождения у власти президента Сукарно.Мы рассчитываем, что в этом году, прежде всего, пройдет заседание нашей двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству, которую с российской стороны возглавляет наш вице-премьер, министр торговли и промышленности Денис Валентинович Мантуров, а с индонезийской стороны – министр-координатор по экономическим вопросам Эрланга Хартарто. К сожалению, заседания комиссии не проводились уже несколько лет, это было связано с объективными причинами, прежде всего с пандемией коронавируса. Давно пора такое заседание провести, и, будем надеяться, что во второй половине года это мероприятие состоится.Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы провести в Джакарте промышленную выставку ИННОПРОМ, в которой приняли бы участие представители бизнеса и государственных структур не только России и Индонезии, но и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поскольку Индонезия в этом году является председателем АСЕАН.Я еще не упомянула очень важное событие, которое в наших отношениях произошло: в конце прошлого года был запущен процесс переговоров о зоне свободной торговли и соответствующем соглашении между ЕАЭС и правительством Индонезии. У нас в 2019 году был подписан меморандум о сотрудничестве между ЕАЭС и правительством Индонезии, а вот запуск переговоров о ЗСТ состоялся в конце прошлого года. Это очень важное событие, и индонезийцы с большим энтузиазмом воспринимают перспективы такого сотрудничества. У них большой опыт: у Индонезии много таких соглашений, и они очень рассчитывают на скорое подписание соглашения. Так что, в этом году переговорный процесс будет происходить и, по предварительным оценкам он может занять года два, а может быть и меньше.Кроме того, в Индонезии пройдет ряд важных АСЕАНовских мероприятий, в том числе Восточноазиатский саммит. Мы не исключаем – и я тут не могу утверждать на сто процентов, но мы не исключаем, что, может быть, и Владимир Владимирович Путин приедет в Индонезию. К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами, так что, если такой визит состоится, то Декларация будет подписана. Также не исключено, что президент Джоко Видодо может посетить нашу страну, ну, например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Так что у нас большие планы на этот год.Если говорить про образовательные и культурные обмены, здесь тоже у нас достаточно активное взаимодействие. В этом году мы увеличили количество государственных стипендий для индонезийцев до трехсот – ранее была 261 стипендия – и даже этого недостаточно. Мы наблюдаем очень большой спрос на получение образования в нашей стране: более тысячи заявок каждый год. Будем надеяться, что количество стипендий будет и дальше увеличиваться. Сейчас 800 индонезийских студентов обучаются в нашей стране.Мы видим также увеличение туристического потока. Например, в прошлом году на Бали побывало около 50 тысяч россиян. Если сравнивать с доковидными показателями это, конечно, в три раза меньше. Но тенденция очевидна, количество наших туристов растет, сейчас рассматривается вопрос об открытии прямого авиасообщения. Если это произойдет, то, конечно, поток туристов существенно увеличится.К сожалению, культурные обмены между нашими странами были несколько затруднены в последние годы из-за пандемии ковида. Тем не менее, нам удалось до начала пандемии провести такое значимое мероприятие, как художественная выставка в Национальной галерее Индонезии. Это был февраль 2020 года, выставлялись произведения наших художников, написанные в Индонезии: группа наших художников во главе с В.И. Анисимовым работала в стране, они создали более 80 произведений. Выставку посетило около пяти тысяч человек, мы проводили ее вместе с индонезийским МИД, индонезийское министерство выставляло архивные документы, так как выставка была приурочена к празднованию 70-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Есть планы продолжить подобные мероприятия, тем более, что это очень востребовано.Так что, двусторонние отношения между Россией и Индонезией развиваются очень позитивно, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Конечно, я не могу не отметить, насколько хорошо индонезийцы относятся к нашей стране, я имею в виду обычных людей. Продолжается возникший в прошлом году, в начале специальной военной операции, тренд в социальных сетях, когда индонезийцы кричат: "Ура!" – в поддержку России.– В 2023 году Индонезия осуществляет переходящее председательство в АСЕАН. Чем, на ваш взгляд, будет для регионального блока отличаться от предыдущих 2023 год, в том числе в плане отношений АСЕАН и РФ, при индонезийском председательстве? В качестве председателя "Большой двадцатки" в 2022 году Индонезии пришлось приложить огромные усилия в противодействии попыткам США и их союзников максимально политизировать повестку этой мировой экономической площадки. Джакарта сыграла важную роль в достижении консенсуса по тексту совместного заявления лидеров G20. Чего можно ожидать в 2023 году на таких АСЕАНоцентричных площадках, как АСЕАНовский форум по безопасности (АРФ) и Восточно-Азиатский саммит (ВАС)?– Как известно, после очень успешного председательства в "двадцатке" к Индонезии перешло председательство в АСЕАН. Надо сказать, что окрыленная своим успехом Индонезия также наметила существенные и объемные задачи, которые она намерена решать в рамках своего председательства в "десятке" АСЕАН. Как всегда, и это традиционно для индонезийской дипломатии, упор делается на экономические вопросы, особенно в нынешних сложных глобальных экономических условиях, и тема председательства Индонезии – это "АСЕАН – эпицентр роста". Приоритет индонезийского председательства – это обеспечение устойчивого роста в Юго-Восточной Азии. Помимо этого, индонезийское председательство собирается уделить существенное внимание решению мьянманского кризиса, а также продвижению в деле выработки Кодекса поведения в Южно-Китайском море. Это было заявлено по итогам ретрита министров иностранных дел АСЕАН, который недавно прошел в Джакарте.Как известно, Россия является диалоговым партнером АСЕАН. Более того, в 2018 году были установлены отношения стратегического партнерства между нашей страной и региональным блоком. Отношения между Россией и АСЕАН плодотворно развиваются, мы являемся участниками АСЕАНоцентричных механизмов, встречи которых пройдут в этом году на территории Индонезии, и мы убеждены в том, что наши индонезийские друзья опять займут такую же принципиальную сбалансированную позицию, и не поддадутся на то давление, которое на них наверняка будет оказываться, чтобы исключить Россию из этих механизмов – то есть займут такую же позицию, как та, которую они заняли в рамках своего председательства в "Большой двадцатке" в прошлом году, когда позиция Индонезии и гибкость российской дипломатии помогли добиться согласования общей итоговой декларации G20.Вполне вероятны в 2023 году попытки западных стран повторить антироссийскую риторику, которая была им свойственна в прошлом году на мероприятиях "двадцатки", и на АСЕАНовских площадках, таких, как АСЕАНовский форум по безопасности (АРФ) и Восточноазиатский саммит (ВАС), вероятны новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году.Наши индонезийские друзья настроены на конструктивное сотрудничество со всеми диалоговыми партнерами, включая Россию, о чем они нам неоднократно говорили, и я убеждена, что, вдохновленные своим успехом в "двадцатке", они достигнут тех же успехов и в своем председательстве в АСЕАН. Как известно, в конституции Индонезии записано, что внешняя политика страны носит свободный и активный характер, и мы это видим на практике. Мы очень благодарны нашим индонезийским друзьям за их конструктивную позицию, и, со своей стороны, также готовы к взаимодействию с индонезийским председательством.– Чего бы вы хотели пожелать своим коллегам, российским дипломатам, в День дипломатического работника?– Пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить коллег с нашим профессиональным праздником, Днем дипломата, это очень значимый для всех нас праздник. Конечно, мы не воюем на фронте, но дипломатия в нынешних условиях – это тоже своего рода поле боя, на котором тоже ведется борьба, пусть другими средствами и другим оружием. Я желаю, прежде всего, победы всем нам. А для того, чтобы этой победы достичь, конечно, надо обладать крепким здоровьем, силой духа, терпением. Желаю любви и поддержки всех наших близких, и успехов на благо нашей великой Родины.

https://ria.ru/20230208/indoneziya-1850621145.html

https://ria.ru/20230105/shos-1843106432.html

https://ria.ru/20230113/indoneziya-1844691031.html

https://ria.ru/20230127/neft-1847782912.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, индонезия, россия, юго-восточная азия, джоко видодо, людмила воробьева, ретно марсуди, большая двадцатка, евразийский экономический союз, высший арбитражный суд рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день дипломатического работника