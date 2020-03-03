Россия стала лидером среди стран Европы по росту турпотока в Индонезию

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский туристический поток в Индонезию за 2019 год достиг почти 160 тысяч человек, сообщили РИА Новости в офисе по туризму Индонезии в России (Visit Indonesia Tourism Office (VITO Russia).

"Туристический поток из России в Индонезию достиг исторического максимума в 2019 году: по данным официальной статистики министерства туризма и креативной экономики Индонезии, за 12 месяцев страну посетили 158 943 российских туриста, — сказали в турофисе. — По сравнению с 2018 годом зафиксировано увеличение на 26,4 процента. Таким образом, по темпам роста турпотока в Индонезию Россия вновь заняла первое место среди европейских рынков и третье место среди всех мировых рынков".

Наличие прямого рейса из Москвы на остров Бали играет важную роль в позитивной динамике. Полеты из московского аэропорта Шереметьево по маршруту Москва - Денпасар были открыты 28 октября 2018 года, и на данный момент выполняются три раза в неделю — по средам, пятницам и субботам.

"Всего Индонезия в прошлом году приняла 16,1 миллиона иностранных граждан, что превысило показатели 2018 года на два процента. Наибольшее число туристов были представителями Малайзии, Китая, Сингапура и Австралии — суммарно путешественники из этих стран составили половину всего турпотока в Индонезию, более восьми миллионов человек", — уточнили эксперты.

В 2020 году министерство рассчитывает значительно расширить географию путешествий россиян. Благодаря большому количеству внутренних авиарейсов и наличию водного транспорта, туристы смогут спланировать комфортное перемещение между островами и городами страны.