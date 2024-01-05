https://ria.ru/20240105/indoneziya-1919773724.html

Индонезия изучает преимущества вступления в БРИКС

Индонезия изучает преимущества вступления в БРИКС - РИА Новости, 05.01.2024

Индонезия изучает преимущества вступления в БРИКС

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия продолжает рассматривать возможность вступления в альянс БРИКС и изучает преимущества,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:10

2024-01-05T08:10

2024-01-05T08:10

в мире

индонезия

брикс

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Индонезия продолжает рассматривать возможность вступления в альянс БРИКС и изучает преимущества, которые будут получены от членства. Хотя многие страны выразили желание присоединиться к БРИКС, Индонезия, по словам главы МИД, не будет спешить принимать решение. "Наша внешняя политика всегда тщательно продумана, никакое решение не принимается впопыхах. Таким образом, на данный момент Индонезия все еще изучает преимущества, которые можно получить, присоединившись к БРИКС", - отметила Марсуди на пресс-конференции. Слова министра приводит индонезийское агентство ANTARA. Она добавила, что Индонезия "в принципе открыта для сотрудничества со всеми сторонами до тех пор, пока сотрудничество является взаимовыгодным". "Индонезия также имеет хорошие отношения со странами-членами БРИКС", - подчеркнула глава МИД. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240104/egipet-1919661100.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индонезия, брикс