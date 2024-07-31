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Сенатор РФ: альтернативы, адекватной замены ЕГЭ пока нет

Сенатор РФ: альтернативы, адекватной замены ЕГЭ пока нет - РИА Новости, 31.07.2024

Сенатор РФ: альтернативы, адекватной замены ЕГЭ пока нет

"Единый государственный экзамен должен стать понятным и прозрачным инструментом оценки знаний учащихся, полученных в школе", – отметила председатель Комитета... РИА Новости, 31.07.2024

2024-07-31T13:31

2024-07-31T13:31

2024-07-31T13:54

лилия гумерова

общество

совет федерации рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Единый государственный экзамен должен стать понятным и прозрачным инструментом оценки знаний учащихся, полученных в школе", – отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Очень важно нам сейчас говорить не об отмене ЕГЭ. Альтернативы, адекватной замены мы пока не видим", – считает сенатор РФ.Она напомнила о реализации Поручения Президента РФ дать возможность выпускникам пересдать по их выбору один экзамен. В этом году единый государственный экзамен сдавали 665 тысяч выпускников, из них 113 тысяч 500 изъявили желание пересдать экзамен. Порядка 105 тысяч пришли на пересдачу, из них свои результаты улучшили 73%.Говоря об усовершенствовании системы высшего образования, глава Комитета отметила: "Мы должны видеть единый ценностный воспитательно-образовательный каркас на всех ступенях образования: детский сад, школа, среднее профессиональное образование, высшие учебные заведения. Без этой цепочки мы же не можем просто усовершенствовать высшее образование".В период осенней сессии Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре планирует среди других важных вопросов заниматься поиском единых подходов к формированию заработной платы учителей по всей стране.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лилия гумерова, общество, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование