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Сенатор РФ: альтернативы, адекватной замены ЕГЭ пока нет
Сенатор РФ: альтернативы, адекватной замены ЕГЭ пока нет - РИА Новости, 31.07.2024
Сенатор РФ: альтернативы, адекватной замены ЕГЭ пока нет
"Единый государственный экзамен должен стать понятным и прозрачным инструментом оценки знаний учащихся, полученных в школе", – отметила председатель Комитета... РИА Новости, 31.07.2024
2024-07-31T13:31
2024-07-31T13:31
2024-07-31T13:54
лилия гумерова
общество
совет федерации рф
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Единый государственный экзамен должен стать понятным и прозрачным инструментом оценки знаний учащихся, полученных в школе", – отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."Очень важно нам сейчас говорить не об отмене ЕГЭ. Альтернативы, адекватной замены мы пока не видим", – считает сенатор РФ.Она напомнила о реализации Поручения Президента РФ дать возможность выпускникам пересдать по их выбору один экзамен. В этом году единый государственный экзамен сдавали 665 тысяч выпускников, из них 113 тысяч 500 изъявили желание пересдать экзамен. Порядка 105 тысяч пришли на пересдачу, из них свои результаты улучшили 73%.Говоря об усовершенствовании системы высшего образования, глава Комитета отметила: "Мы должны видеть единый ценностный воспитательно-образовательный каркас на всех ступенях образования: детский сад, школа, среднее профессиональное образование, высшие учебные заведения. Без этой цепочки мы же не можем просто усовершенствовать высшее образование".В период осенней сессии Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре планирует среди других важных вопросов заниматься поиском единых подходов к формированию заработной платы учителей по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лилия гумерова, общество, совет федерации рф, социальный навигатор, сн_образование
Лилия Гумерова, Общество, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. "Единый государственный экзамен должен стать понятным и прозрачным инструментом оценки знаний учащихся, полученных в школе", – отметила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на мероприятии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"Очень важно нам сейчас говорить не об отмене ЕГЭ. Альтернативы, адекватной замены мы пока не видим", – считает сенатор РФ.
Она напомнила о реализации Поручения Президента РФ дать возможность выпускникам пересдать по их выбору один экзамен. В этом году единый государственный экзамен сдавали 665 тысяч выпускников, из них 113 тысяч 500 изъявили желание пересдать экзамен. Порядка 105 тысяч пришли на пересдачу, из них свои результаты улучшили 73%.
Говоря об усовершенствовании системы высшего образования, глава Комитета отметила: "Мы должны видеть единый ценностный воспитательно-образовательный каркас на всех ступенях образования: детский сад, школа, среднее профессиональное образование, высшие учебные заведения. Без этой цепочки мы же не можем просто усовершенствовать высшее образование".
В период осенней сессии Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре планирует среди других важных вопросов заниматься поиском единых подходов к формированию заработной платы учителей по всей стране.